Tiktoker Ninho Viejo anuncia la pérdida de su bebé y confirma el fin de su relación sentimental

Creador de contenido expresó su dolor a través de un emotivo mensaje, aclarando que la separación se realizó en buenos términos.

Creador de contenido comentó que seguirá con sus proyectos.
Creador de contenido comentó que seguirá con sus proyectos. | Foto: composición LR/Instagram

El tiktoker Ninho Viejo compartió con sus seguidores la triste noticia de la pérdida de su bebé y también confirmó que su relación con Leonor llegó a su fin, todo esto a través de un emotivo mensaje en Instagram. El creador de contenido añadió que ambos seguirán caminos diferentes el próximo año, ya que su expareja tiene planes de irse al extranjero.

Ninho Viejo anuncia la triste pérdida de su bebé y el fin de su relación

A través de Instagram, el tiktoker Ninho Viejo anunció la pérdida de su bebé. Como se recuerda, hace dos semanas el creador de contenido sorprendió a sus seguidores al anunciar que iba a ser padre. En un video que se volvió viral, el tiktoker apareció junto a su entonces pareja revelando que ella estaba embarazada de cinco semanas.

PUEDES VER: Suheyn Cipriani revela que trabajó en el Congreso antes de convertirse en tiktoker: "Yo estudio psicología"

lr.pe

"Hola familia. Quiero contarles que mi relación con Leonor ha terminado. Lo hicimos en buenos términos, sin peleas, como amigos. Hemos sufrido una pérdida muy dolorosa", comentó el creador de contenido.

Además, el influencer aprovechó la ocasión para responder a las críticas de algunos usuarios que insinuaron que el anuncio del embarazo fue solo una estrategia para ganar vistas en redes sociales.

PUEDES VER: Milenka sorprende al público al cantar cumbia en concierto en vivo y las redes estallan en reacciones: ''Está perdiendo plata''

lr.pe

En respuesta a estos comentarios, el tiktoker Ninho Viejo fue claro al afirmar que todo lo que sucedió fue genuino y que la pérdida es un proceso muy difícil para ambos. "Eres una mujer maravillosa. Te deseo lo mejor y te amo", concluyó su mensaje, dejando claro que la separación se dio en un ambiente de respeto y cariño mutuo.

