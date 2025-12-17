HOYSuscripcion LR Focus

¿Quién es José Zafra, el dueño de Cochinola, y qué vínculo tiene con Laura Spoya tras ser captada en casa del empresario?

El empresario, que inició su carrera como DJ de discotecas, es hoy el dueño de uno de los festivales de reguetón más importantes del país. Recientemente, fue relacionado con Laura Spoya tras ser captados juntos.

Laura Spoya aseguró que José Zafra es su amigo tras ser captada en casa del empresario. Foto: composición LR/difusión
José Zafra fue vinculado con Laura Spoya, luego de que fuera captada por las cámaras de ‘Magaly TV, la firme’ ingresando a la casa del empresario en Barranco. El informe televisivo generó especulaciones sobre una posible relación sentimental entre la exMiss Perú y el promotor de eventos. Sin embargo, la conductora de televisión aclaró públicamente la naturaleza de su relación con el dueño de Cochinola.

La modelo fue vista en varias oportunidades ingresando a la vivienda del empresario desde el mes de noviembre, permaneciendo largas horas en el lugar. Estas imágenes cobraron mayor relevancia debido a que Laura Spoya se encuentra soltera tras el término de su relación con Brian Rullan. Sin embargo, la conductora insistió en que se trata solo de una amistad y que las reuniones fueron parrillas con amigos.

PUEDES VER: Laura Spoya descarta relación sentimental con empresario y explica su vínculo: 'Solo somos amigos'

¿Quién es José Zafra y cuál es su vínculo con Laura Spoya?

Según el informe emitido por ‘Magaly TV, la firme’, José Zafra es un empresario de aproximadamente 41 años con una trayectoria de superación dentro del mundo de los eventos musicales. Inició su carrera como DJ de discotecas y promotor de eventos, logrando consolidarse con el paso de los años en el rubro del entretenimiento. En el año 2011 creó una fiesta temática de los años 90 llamada 'Naintis', la cual marcó un punto importante en su crecimiento profesional.

Además, el empresario es el organizador del festival Cochinola, considerado uno de los eventos más populares de música urbana y reggaetón. Además, desarrolla otros eventos ligados al entretenimiento nocturno. El programa de espectáculos también reveló que desde 2015 el promotor de enetos comenzó a viajar por diversos países y que es propietario de tres vehículos de alta gama.

En cuanto a la relación que une al empresario peruano con la exreina de belleza, ella descartó cualquier tipo de vínculo sentimental. “Todos somos patas, solamente somos amigos. Yo no salgo con nadie, no tengo nada con nadie”, declaró la modelo al programa de Magaly Medina. La influencer aseguró que sus visitas a la vivienda se dieron en un contexto social y de amistad, junto con otras personas.

PUEDES VER: Romina Gachoy revela nueva crisis en su relación con Jean Paul Santamaría: 'No deseo hacer nada con él'

Laura Spoya registró 'La manada' en Indecopi junto con empresario

Por otro lado, Laura Spoya explicó recientemente por qué decidió registrar la marca ‘La manada’ ante el Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual (Indecopi) junto con un empresario. La conductora señaló que tomó esta decisión por la necesidad de actuar con rapidez tras su salida del canal de YouTube ‘Todo Good’.

Durante la emisión de su podcast ‘La manada’, Laura Spoya recordó que en el pasado su equipo perdió una marca por falta de previsión legal, en referencia al proyecto ‘Good Time’. Según explicó, en ese entonces confiaba en que el productor Abneer Robles realizaría el registro correspondiente, lo cual no se concretó. “Lo atrasaron porque así es la vida y así son los negocios. Entonces yo no iba a permitir que nos volvieran a aplicar la misma”, comentó.

