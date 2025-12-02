HOYSuscripcion LR Focus

EN VIVO | Alianza empata 1 a 1 a Cristal en playoffs de Liga 1     
Óscar Gayoso reaparece y anuncia regreso a los escenarios con show en Barranco: "Una verdadera producción"

Óscar Gayoso volverá a los escenarios con un espectáculo que reunirá a sus personajes más recordados, como 'Jaimito Baby'. El actor cómico promete una propuesta alejada de los guiones de televisión. 

Óscar Gayoso se presentará en Barranco el 3 y 8 de diciembre Foto / Composición: LR
Óscar Gayoso se presentará en Barranco el 3 y 8 de diciembre Foto / Composición: LR

Óscar Gayoso sorprendió en redes sociales al anunciar su esperado regreso a los escenarios con un espectáculo único y lleno sorpresas. Tras su breve paso por un programa humorístico en mayo, el reconocido actor cómico se presentará en Barranco con su show 'Gayoso en vivo', un evento que reunirá lo mejor de sus recordados personajes de la TV. El espectáculo se realizará el 3 y 8 de diciembre en el local Aforo. "Regreso a los escenarios y, esta vez, con una verdadera producción”, aseguró.

El show retoma la esencia de sus primeras presentaciones, donde combinaba humor, baile, canto e imitación. Gayoso promete regalarle al público un espectáculo alejado de los guiones televisivos. Con un enfoque personal y renovado, el artista promete ofrecer una experiencia que va más allá de los chistes clásicos. 

¿Cómo conseguir las entradas para 'Gayoso en vivo'?

A través de sus redes sociales, Óscar Gayoso anunció su regreso a los escenarios con un show completamente innovador. Las funciones se llevarán a cabo el miércoles 3 y lunes 8 de diciembre, a las 8:00 p.m., en el local Aforo, ubicado en la Av. Grau 264 de Barranco. Las entradas están disponibles a través de Teleticket y D'Promat. Para más información, los interesados pueden comunicarse al número 964 500 100.

Sobre el evento, la recordada figura de 'Risas de América' comentó: “Siempre quise regresar a los escenarios para hacer esto; esta es una gran oportunidad de mostrar mi verdadera interpretación del humor. Mi esencia no es contar chistes. Antes de entrar a la televisión pisaba más escenarios, mostrando al público lo que fuera necesario: bailar, cantar, imitar. Las risas, los abrazos, el cariño eran recíprocos. Era yo, sin un guion”.

¿Por qué se retiró Óscar Gayoso de 'Humor recargado'?

Pese a que su retorno a la televisión generó gran expectativa, debido a sus más de 10 años de ausencia en la TV, Óscar Gayoso sorprendió al renunciar a 'Humor recargado' de Panamericana Televisión. El recordado 'Jaimito Baby' solo duró dos meses al aire. 

A través de un comunicado, Gayoso explicó los motivos de su salida: “Cuando empezamos esta aventura llamada ‘Humor Recargado’, nuestra meta siempre fue una: llevar diversión apta para toda la familia. El programa, sin embargo, fue tomando otro rumbo y eso motivó mi decisión de no continuar como parte del equipo”, señaló.

