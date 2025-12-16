Maricarmen Marín transforma su diciembre en una celebración navideña con meses de preparación para sus shows familiares, llenos de magia y emoción. Foto: Sandy Carrión-La República/difusión. | Foto: Sandy Carrión-La República/difusión.

Maricarmen Marín transforma su diciembre en una celebración navideña con meses de preparación para sus shows familiares, llenos de magia y emoción. Foto: Sandy Carrión-La República/difusión. | Foto: Sandy Carrión-La República/difusión.

Maricarmen Marín respira cumbia desde muy jovencita, sin embargo, desde hace algunos años, su noviembre y diciembre lo vive diferente con sus espectáculos navideños. En entrevista con La República, la artista peruana contó que armar estos shows familiares le toma meses de preparación, pero lo hace con amor porque disfruta mucho de la temporada navideña.

Asimismo, la intérprete de ‘Por qué te fuiste’ se mostró satisfecha por el gran 2025 que ha tenido. “Yo siempre soy muy agradecida por su cariño, por todas las cosas que han pasado dentro de mi vida y de mi carrera. Soy una afortunada de poder tenerlos, de que se puedan escuchar mis canciones, de que les haya gustado este disco de Navidad y de poder hacer programas y novelas. Y con mi música y con mi arte poder, de alguna forma, conectar con todos los peruanos. Es un trabajo constante, el poder siempre redescubrirse y dar lo mejor al público”, manifestó.

Maricarmen y el gran significado de la Navidad en su vida



“Yo vivo la Navidad desde julio con todos los preparativos que tenemos para noviembre y para diciembre. Es la época del año que más disfruto porque puedo volar mi imaginación. Este año ha sido maravilloso porque hemos hecho diferentes presentaciones por todo el Perú y estoy muy feliz por eso”, declaró Marín el pasado jueves 11 de diciembre, cuando decidió dar una sorpresa al público que llegó a la estación Evitamiento de la Línea 2 del Metro de Lima.

Asimismo, Maricarmen Marín indicó que desde que es madre, sus Navidades tienen un toque más especial. “Ahora que Micaela se da cuenta de todos los detalles de la Navidad, es como que los pide más. Además, el concepto del show ha cambiado un poco desde que soy mamá. Siento que es más mágica, está no solamente diseñada para la familia, en general, porque es un concierto navideño, sino también para los niños que lo disfrutan mucho. Son 45 minutos de pura emoción y puros villancicos navideños”, comentó.

Como madre, Marín comparte que sus celebraciones navideñas son más especiales, diseñando conciertos familiares que también encantan a los niños, con 45 minutos de villancicos y pura alegría. Foto: difusión.

Maricarmen Marín y su amor por la cumbia



Por otro lado, la exintegrante de Agua Bella hizo una reflexión sobre la cumbia peruana y el gran momento que están viviendo los artistas que promueven este género. “Siento que la cumbia en nuestro país tiene un poder especial. Es un género muy generoso, no sé si existan otros rubros que tengan esa fuerza, esa potencia, esa continuidad. Si estás triste, hay canciones de cumbia para ti. Estás feliz y quieres celebrar, hay conciertos y canciones de cumbia para ti”, dijo.

Asimismo, Maricarmen Marín aprovechó para aplaudir el trabajo que vienen haciendo grupos como Agua Marina, Corazón Serrano, La Bella Luz y Grupo 5, agrupación que llenó el Estadio Nacional por tres días consecutivos y cuyos eventos fueron producidos justamente por Sebastián Martins, pareja de Marín. “Ahora los espectáculos tropicales están dando ese paso firme a grandes escenarios. Me siento muy orgullosa porque uno de los pioneros ha sido Sebastián, mi esposo, quien le ha dado además todo ese brillo que la cumbia lo tiene muy fuerte”, añadió.

