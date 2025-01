Percusionista que tocó con el Grupo 5 y otros artistas de Perú revela cuánto gana un músico por presentación: "No toco más de 2 horas". Foto: composición LR/Grupo5/Captura de TikTok/Peponmusic

Percusionista que tocó con el Grupo 5 y otros artistas de Perú revela cuánto gana un músico por presentación: "No toco más de 2 horas". Foto: composición LR/Grupo5/Captura de TikTok/Peponmusic

El percusionista José Luis Rodríguez, conocido artísticamente como "Pepón" y en internet como PeponMusic, causó gran interés al compartir detalles de sus experiencias trabajando con algunas de las figuras más importantes de la música peruana. Entre sus revelaciones destaca cuánto ganan los músicos del Grupo 5 por cada show, así como las tarifas en otras colaboraciones. Su testimonio, publicado en TikTok, desató miles de reacciones y comentarios, llegando a viralizarse.

¿Cuánto gana un músico del Grupo 5?

El Grupo 5, una de las agrupaciones más icónicas de la cumbia peruana, no solo destaca por su música sino también por sus espectáculos en cada show que ofrecen. José Luis Rodríguez, quien tocó en dos ocasiones con la orquesta, aseguró que la banda liderada por Christian Yaipén le pagó en una ocasión S/400 por presentación.

"Me fui a tocar con el Grupo 5 a Chiclayo por S/800. O sea, por cada evento me pagaron S/400, y cada evento tocan cuatro horas. Su contrato (del Grupo 5) es de cuatro horas: desde que empiezan hasta que terminan", señaló el artista en su cuenta de TikTok PeponMusic.

Rodríguez también señaló haber colaborado con otros artistas, como Maricarmen Marín, quien tiene una tarifa diferente: "Las presentaciones de Maricarmen son de una hora y el bolo (pago) es de S/500", sostuvo.

Rodríguez, ahora enfocado en la creación de contenido, a través de su canal PeponMusic, explicó que no pertenece a ninguna agrupación. Sin embargo, de hacerlo, suele trabajar solo una hora y máximo dos: "Por más, no. No salgo a tocar más tiempo, la verdad. Mi precio es de S/500 por tocar los timbales", afirmó.

José Luis Rodríguez es uno de los percusionistas más reconocidos en Perú. Foto: captura de YouTube/Music Market

¿Por qué el Grupo 5 se llama así?

El Grupo 5, fundado en Monsefú, Lambayeque, ha consolidado su lugar como una de las agrupaciones más representativas del Perú. Christian Yaipén, actual líder de la banda e hijo del fallecido Elmer Yaipén Uypán, explicó que el nombre de la agrupación tiene un origen curioso y anecdótico.

“Había muchos grupos de cancioneros que llegaban a Monsefú, el grupo número uno, dos, tres, cuatro y llegó el grupo número 6. El grupo 5 nunca llegó; cuando ellos (su padre y tío) estaban formando su banda, hicieron el Grupo 5, el que nunca llegó a Monsefú”, indicó el cantante.

Grupo 5 es una de las orquestas más antiguas del Perú. Foto: Grupo 5

¿Cuáles son los 5 éxitos más populares del Grupo 5?

Hablar del Grupo 5 es hablar de una discografía cargada de éxitos que han definido generaciones. Entre las canciones más representativas de la banda se encuentran:

"La culebritica"

"Eres mi bien"

"Motor y motivo"

"Quien cura"

"Apostemos que me caso"

Cada uno de estos éxitos ha contribuido al posicionamiento del Grupo 5 como una de las agrupaciones líderes de la cumbia peruana. La agrupación, que combina tradición y modernidad, continúa ganando nuevos adeptos mientras conserva a sus fieles seguidores.