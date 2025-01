Maricarmen Marín cerró el 2024 de una manera inesperada. La conocida cantante, quien se encontraba de viaje con su familia en EE. UU., terminó en una clínica de Orlando tras ser diagnosticada con apendicitis. A pesar de las complicaciones de salud, la artista compartió en sus redes sociales cómo vivió esta experiencia, agradeciendo a su familia y seguidores por el apoyo. Con un mensaje de esperanza, Marín reveló que todo salió bien gracias a una pronta intervención médica.

Durante sus historias en Instagram, Maricarmen Marín detalló cómo todo comenzó con un dolor abdominal mientras estaba en un crucero. El dolor, que no había experimentado en años, se intensificó mientras se dirigía hacia Orlando, lo que la obligó a buscar atención médica. Tras consultar con su médico en Lima, le recomendaron ir a una clínica de inmediato. Allí, tras realizarle una resonancia magnética, le confirmaron que debía ser operada de urgencia.

Maricarmen Marín enfrentó una operación de emergencia

Maricarmen Marín nunca imaginó que su viaje familiar se vería interrumpido por una emergencia médica. La cantante explicó que, aunque al principio intentó no alarmarse, el dolor comenzó a ser insoportable. Al llegar a la clínica en Orlando, fue sometida a un examen que confirmó la apendicitis. “La operación fue rápida y a tiempo, todo está bajo control”, aseguró en su post.

Acompañada por su esposo Sebastián y su hija, Maricarmen vivió la incertidumbre de ser operada a las 7 de la mañana, tras una larga espera en la clínica. A pesar del dolor y la preocupación, la familia de la artista no se separó de su lado. “Mi familia no durmió toda esta noche preocupados. Los amo”, escribió Marín en su publicación, mostrando su gratitud por el apoyo constante de sus seres queridos.

Recuperación de Maricarmen Marín tras la cirugía

La artista no solo agradeció a su familia, sino también a sus seguidores, quienes se mostraron preocupados por su salud. En su post de Instagram, Maricarmen Marín expresó: “Mica dándome de comer para sanarme pronto, me dio mil besitos y me preguntaba si me sentía mejor”. Además, destacó que su médico le recomendó caminar para acelerar su recuperación, y que a pesar de los cambios en sus planes, planeaba continuar con su itinerario de vacaciones en Disney.

A pesar de que este Año Nuevo fue diferente, Maricarmen Marín compartió con sus seguidores que se encuentra en proceso de recuperación y que está bien. La cantante aprovechó para dejar claro que, aunque la cirugía fue urgente, todo salió bien y su salud está bajo control.