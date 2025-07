A los 17 años, inició su carrera en el mundo audiovisual como asistente de producción en la revista Mujer Actual, un suplemento del diario Ojo, que por entonces veía fluir su talento. Desde entonces, su trayectoria ha estado marcada por una constante reinvención y una capacidad inigualable para liderar proyectos exitosos. Fue convocado para producir ‘Esto es Guerra’ y, luego de destacar en la televisión, emprendió su camino en el mundo digital. Hoy triunfa con ‘Good Time’, el podcast de streaming que la está rompiendo en YouTube. Esta es la historia de Abneer Robles.

Luego de una serie de trabajos junto a personajes como Raúl Romero y Mariana Ramírez del Villar, se convirtió en una figura clave dentro de lo que por entonces se planeaba como el reality más influyente de la televisión peruana. Así empezó su travesía en la pantalla chica.

¿Quién es Abneer Robles? Estudios, universidad y primeros trabajos

Abneer Robles estudió Comunicación Audiovisual en la Universidad de San Martín de Porres, donde encontró su vocación por la producción mientras cursaba un taller de radio durante los últimos ciclos.

“Cuando armaba mi programa me di cuenta de que quería producir mis propios contenidos. Me acuerdo que tenía un nombre para esa época bien cliché: ‘El Perú es bravaso’. Era un programa sobre rutas del Perú, qué lugares conocer y a dónde te sale más barato ir. Tuve como un gusto de primero tratar de plasmar lo que quería hacer, pero que se escuche bien.”, reveló en entrevista con La República.

Su primera experiencia profesional fue en el suplemento Mujer Actual, del diario Ojo, a los 17 años, cuando cursaba el segundo ciclo de universidad. En ese entonces, ya producía sesiones fotográficas para la sección de moda liderada por el diseñador José Miguel Valdivia.

“Era llamar a la modelo, escoger la ropa con la que se iba a hacer la sesión, escoger la locación y hacer producción de la sesión de fotos. Estuve en el primer desfile de la revista Vogue en Perú. Me acuerdo que fue en el hotel María Angola (…). Fue la primera vez que vi tantas mujeres desnudas. Ya tenía contacto con modelos, con gente que a esa edad si no eres parte del medio te puedes cohibir. Eso creo que me hizo agarrar bastante confianza con los talentos porque a esa edad hice sesiones de fotos con figuras conocidas en el momento, como Mónica Zevallos, Melissa Losa y Gianella Neyra”, recordó.

Abneer Robles ideó el podcast 'Good Time', que hoy forma parte de los programas del canal de YouTube Todo Good. Foto: Instagram.

De trabajar en el Circo de los Horrores a Esto es Guerra

El gran salto se dio en 2010, cuando ingresó a trabajar junto a Pierre Aguilar, en ese entonces mánager de los Nosequien y los Nosecuantos, en la producción del Circo de los Horrores, un espectáculo español que marcó su ingreso al mundo del entretenimiento en vivo. Gracias a ese proyecto, fue contactado para formar parte de la producción de Esto es Guerra, dirigida por Mariana Ramírez del Villar.

“La productora que trajo el circo era de Raúl Romero con Mariana Ramírez del Villar y Diego Quijano, la productora dueña de Esto es Guerra y Mande quien Mande, en América Televisión. Fue en ese proceso que se conoció mi trabajo. Raúl Romero se separa de Mariana y se va para Panamericana con la mitad de su equipo de producción. Entonces, al quedarse sin equipo, como ya conocían mi trabajo, me convocan. Me entrevistan y quedo antes de que se estrene el programa. Y ahí empecé en 2012 y me quedé muchos años”, señaló.

En 2015, Mariana le asignó comenzar con la internacionalización de ‘Esto es Guerra’ hacia Bolivia, destacándose, en palabras de Abner, como la primera franquicia peruana que se vende al extranjero. “Fue increíble, tenía 28 años y era una gran misión. En ese momento lo tomé así. Me fui a vivir allá y armé Esto es Guerra con Javier Carmona y Orlando Fundichely en un canal que no tenía las condiciones como para hacer un programa de la envergadura que era y fue tan exitoso que subió la audiencia en general. De ahí regreso al Perú porque extrañaba a mi familia, el programa siguió en Bolivia, y al año siguiente se abre Esto es Guerra Panamá y me mandan para allá. Abrir el programa en TVN ya era otro tipo de inversión”, resaltó.

Para Abner, Panamá fue su mayor reto dentro del popular reality de América TV debido a las disparidades entre el público del país centroamericano y el peruano. “Una cultura totalmente diferente y con una inversión un poco más grande, US$ 3 millones. Me daba un poco de miedo y para esa época ya existía allá Calle 7, que era el fenómeno de la televisión panameña de todos los tiempos. Armé Esto es Guerra y llamé a las personas que sentí que en ese momento eran ideales, entre ellas un productor musical que se llama BK, que hace poco ha ganado un Grammy con Daddy Yankee por la canción ‘Bonita’, agregó.

Robles no esperaba que el programa sería un éxito en el país caribeño y que incluso lograría un récord histórico en el rating. “Al día siguiente de un programa, se me acercó el gerente y me dijo ‘nunca en la historia de TVN habíamos hecho los picos como los de ayer en este horario’ y fue gratificante”, recordó. Luego de su paso por ‘Esto es Guerra’ se desempeñó como productor ejecutivo en Combate hasta que dejó de emitirse. Además, incursionó en el formato digital con Model of the Year, un reality de modelos conducido por Natalie Vértiz, que, según contó para este medio, se estrenaría este año en Canal N.

Good Time, su mayor proyecto

Su salto definitivo al streaming se dio luego de pandemia, tras un breve paso por No Somos TV, donde en dos años de trabajo comprendió el potencial de las plataformas digitales. Aunque logró en su primer mes generar 7.000 conectados, no continuó con el proyecto.

“No llegamos al mejor de los tratos, pero me quedé con la sensación de que ‘por acá es la situación’. Y en internet había esta idea de que las figuras de la TV no funcionan. Mentira, lo que funciona en realidad es la personalidad, la química y lo entendí rápido (…). Sentí que había abierto una puerta de nuevos ‘viewers’ para el stream y la fórmula acá es conseguir dos personas con personalidades diferentes, alguien que YouTube quiera y otras personas que sean queridas, pero comercialmente potentes y es por eso que engancho a Laura”, reflexionó.

Esta experiencia lo llevó a crear un formato junto a Laura Spoya y Mario Irivarren, a quien conocía de su tiempo como productor en ‘Esto es Guerra’. Abneer recordó que en un primer momento hizo un piloto con el ‘Flaco’ Granda, pero sintió que no fue del todo lo que quería.

“En ese proceso le hablé a José Rodriguez, al pelado. Le propuse ‘yo sé que tu canal está en crecimiento, tengo este proyecto y me gustaría hacerlo aquí’ y él me dijo que probemos. Y ahí apareció Gerardo, hicimos el piloto y fue increíble. Le dije al Pelado para asociarnos. Tú pones la parte técnica y yo traigo el talento. Comenzamos a trabajar en una sociedad y el soporte que da el canal del Pelado también es sumamente importante. Adentro se respira muy buena vibra y a nivel técnico está bien trabajado. Ha sido el mejor complemento para la química de Good Time”, indicó.

Hoy Abneer lidera un programa que ha conquistado al público digital con frescura y generado su propia identidad en el stream. En conversación con este medio, consideró que el secreto de que Good Time sea tan exitoso se debe a que todos son una familia que apunta hacia el mismo objetivo y confesó que este ha sido su mayor logro profesional.

“El programa es una idea que impulsé, que salió y que resultó ser todo lo que pensé que iba a ser. Siempre supe que esto iba a funcionar y funcionó, está funcionando y la gente nos quiere mucho y se identifica con nosotros. Eso es lindo porque es quizás algo que la TV no te da, un feedback y un cariño tan genuino”, confesó.