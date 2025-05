César BK es víctima de robo y casi pierde S/ 15 mil tras un ataque a sus cuentas bancarias: “La inseguridad está cada vez peor”

El cantante de cumbia César BK, quien en los últimos años ha ganado notoriedad por su estilo fresco y colaboraciones con artistas populares, sorprendió a sus seguidores con una preocupante denuncia. En sus redes sociales, el artista informó que fue víctima de un intento de robo financiero luego de que delincuentes accedieran a su teléfono celular, desde donde habrían querido retirar una considerable suma de dinero.

Según relató el propio César BK, los responsables del hecho intentaron realizar una transferencia bancaria de más de S/ 15 mil desde una de sus cuentas. Al no tener éxito con este primer intento, los delincuentes probaron transferir montos más pequeños utilizando la plataforma Plin. Sin embargo, estas transacciones también fueron bloqueadas. Pese a ello, la situación dejó al cantante profundamente preocupado y con la necesidad de advertir a otros sobre este tipo de ataques digitales.

César BK hace una denuncia pública en redes

Fue a través de sus historias en Instagram donde el cantante decidió contar lo sucedido. Detalló que los intentos de retiro ocurrieron tras el robo de su teléfono móvil, situación que habría dejado al descubierto su información bancaria. César BK explicó que, tras no concretarse el retiro inicial, los delincuentes intentaron enviar dos transferencias de S/ 500 utilizando Plin, aunque ninguna de ellas se concretó.

Lo más inquietante del relato fue que el cantante identificó el nombre de la persona a quien iban dirigidos los fondos: un tal "Brandon Ramos". En su mensaje, afirmó tener información sobre el supuesto destinatario y expresó que no está acusando directamente a esta persona, pero considera vital investigarlo. “Intentaron retirar más de 15 mil soles de mi cuenta. Intentaron enviar un plin de 500 soles a un tal 'Brandon Ramos' y al no poder, enviaron 500 soles más y no lo lograron”, detalló.

Vinculan el caso de César BK con empresa de delivery

Un aspecto que ha llamado la atención del caso es que, de acuerdo con César BK, el nombre al que iban dirigidos los fondos estaría relacionado con un motorizado de la empresa de delivery Rappi. El artista señaló que este dato fue clave para hacer pública la situación y solicitó el apoyo de dicha empresa para poder esclarecer los hechos.

“Rappi era un motorizado de su empresa, espero que puedan ayudarme a ver esto (no estoy aduciendo que sea la persona del plin que me robó, pero me parece esencial para poder aclarar esto)”, escribió. Asimismo, pidió a sus colegas del medio artístico que lo ayuden difundiendo su denuncia. “Amigos y colegas, les agradecería de corazón si pudieran compartir esto, la inseguridad en nuestro país está cada vez peor”, concluyó.