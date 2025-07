El cantautor César BK generó polémica luego de revelar que intentó realizar una colaboración con Leslie Shaw. Sin embargo, sus ganas de realizar contenido musical se vieron truncadas cuando la intérprete de 'Pendejerete' le dejó en claro que ella cobra por este tipo de trabajos artísticos. Como se sabe, Shaw siempre resaltó a sus fans que ella prioriza su talento y por eso rechazó muchas invitaciones para varios festivales, donde sí se presentan otros artistas peruanos.

César BK contó detalles del intento fallido de grabar un tema con Leslie Shaw

Durante una trasmisión en TikTok, César BK comentó que muchos fans le pidieron que realice una colaboración con Leslie Shaw. De esta forma, él se contactó con la artista, pero la respuesta que recibió lo dejó impresionado. "El tema está en que sus seguidores me pidieron muchísimo que hiciera una canción con ella. Yo le escribí y bueno (...) me dijo que no, diciéndome que me cobraría 20 mil a 15 mil dólares por hacer un tema", relató.

En ese sentido, el artista peruano evitó criticar el tema y comentó que cada cantante está en la libertad de pedir lo que desea. "Creo que es lo que le funciona a ella también, ¿no?, y está bien. Yo entiendo que alguien quiera cobrar y está bien. Así como una persona tiene la capacidad de pedir un precio, la otra persona tiene la capacidad de decirle 'Bueno, no' ", agregó César BK.

¿Cuánto cobra Leslie Shaw por componer una canción?

En el 2023, Leslie Shaw reveló que cobra más de 2.000 dólares por componer una canción. Con el pasar de los años y sus nuevos éxitos, indudablemente la cifra se habría elevado, pero la postura de la cantante es la misma: no regala su talento.

"Que otros estén acostumbrados a que no les den nada, es su problema. De qué te cuesta trabajar con tal si no te dan regalías o créditos. La gente mentirosa me llega", contó a Radio Moda en ese entonces.