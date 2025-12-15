‘Cachaza’ se luce en Cusco acompañada por los padres de su prometido, André Bankoff

‘Cachaza’ se luce en Cusco acompañada por los padres de su prometido, André Bankoff

Carol Reali sorprendió a sus seguidores al publicar imágenes de su reciente viaje a Cusco junto a su prometido, André Bankoff, y los padres del actor. Las postales mostraron la complicidad y buena relación que mantiene con la familia de su futuro esposo, generando comentarios positivos en redes sociales.

Durante su estadía, la pareja recorrió los lugares más representativos de la ciudad incaica, desde calles coloniales hasta sitios emblemáticos de la cultura local. Las fotografías reflejaron un ambiente familiar y alegre, donde Carol y André aprovecharon para conectarse con las tradiciones peruanas.

TE RECOMENDAMOS EL PODER OCULTO DE LAS PLANTAS: LIMPIEZAS, ENERGÍA Y MAGIA NATURAL | ASTROMOOD CON JHAN SANDOVAL

Viaje a Machu Picchu y experiencias culturales

Uno de los momentos más comentados fue el trayecto en el tren hacia Machu Picchu, donde fueron recibidos con música brasileña, un detalle que la exguerrera compartió con entusiasmo en su cuenta de Instagram. Además, la pareja degustó diversos platos típicos de la región, mostrando interés y respeto por la gastronomía local.

La modelo también publicó una fotografía junto a los padres de André Bankoff, reforzando la percepción de unión familiar y cercanía con su futura familia política.

Preparativos de matrimonio y planes futuros

Hace unos meses, en conversación con ‘América hoy’, la brasileña confirmó que la boda civil se realizará el próximo año. Carol explicó que ambos priorizan la construcción de su hogar en Brasil, pero que el enlace oficial será inevitable y muy esperado.

“Estamos viendo aún porque tenemos prioridades, queremos construir en Brasil, pero el civil sí o sí el otro año. La verdad que sigo viviendo el sueño despierta, fue hermoso y lo que estamos viviendo es muy lindo de verdad”, declaró emocionada, dejando claro su entusiasmo por esta nueva etapa junto a André.