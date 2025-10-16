HOYSuscripcion LR Focus

Fallece joven en marcha contra Jerí: este fue el momento del ataque
Espectáculos

Magaly Medina celebra el amor de ‘Cachaza’ y André Bankoff: “Está por casarse con el príncipe de sus sueños”

Tras poner fin a una relación tormentosa, la ‘urraca’ destacó que Cachaza finalmente encontró al hombre con el que siempre soñó. Además, la modelo reveló que su prometido fue su ‘crush’ desde la infancia.

La conductora celebró el compromiso de Carol Reali con el actor André Bankoff. Foto: Composición LR
La conductora celebró el compromiso de Carol Reali con el actor André Bankoff. Foto: Composición LR

¡Respiran amor! Carol Reali, más conocida como ‘Cachaza’ vive uno de los momentos más felices de su vida tras anunciar su compromiso con el actor brasileño André Bankoff. Ambos lucen más enamorados que nunca, compartiendo con sus seguidores la emoción de esa nueva etapa en su relación.

Su historia ha despertado ternura en redes sociales y para Magaly Medina, quien no dudó en comentar sobre la relación y la manera en que la modelo logró encontrar nuevamente la felicidad tras cerrar un capítulo difícil en su vida sentimental.

Magaly celebra la historia de amor de Cachaza y André Bankoff

En la última emisión de Magaly TV La Firme, la urraca se refirió al romance de la exintegrante de Esto es Guerra y el modelo. La conductora celebró la historia de amor de la brasileña, quien se ha mostrado recientemente ante las cámaras muy enamorada y resaltó que, luego de una etapa complicada, por fin encontró al hombre con quien siempre soñó.

“Encontró el amor y su historia es realmente bonita. Cuando termina su relación tóxica con Cardozo, conoce a su ‘crush’ y se enamoran; ahora está a punto de casarse con el príncipe de sus sueños (…) Por eso es que dicen a veces: el que está destinado a ser para ti, sea hombre o mujer, esa persona en algún momento de tu vida te la vas a encontrar”, señaló.

Cachaza revela que su prometido fue su ‘crush’ desde niña

Por su parte, Carol Reali, quien fue abordada por las cámaras de Magaly TV La Firme, contó detalles de su compromiso y sorprendió al revelar que desde pequeña admiraba a quien será su esposo. La influencer confesó como su ilusión de niña terminó convirtiéndose en una historia de amor real.

“Era mi crush de chiquita y pues, me cumplió el sueño. Yo le sigo desde antes de venir a Perú y siempre acompañé su carrera”, reveló.

La pareja, que se lleva nueve años de diferencia, ha demostrado estar más unida y enamorada que nunca. La modelo también comentó que planean que su boda sea una ceremonia intima y familiar, y aunque su prioridad es construir su hogar en Brasil, no descartan la posibilidad de celebrar su amor también en Perú.

La romántica pedida de mano de Cachaza en Brasil

A través de sus redes sociales, Cachaza, de 35 años, compartió imágenes de lo que fue la pedida de mano y no dudó en mostrar con orgullo su hermoso anillo de compromiso. La cita tuvo lugar en una playa paradisíaca de su país natal, donde ella y su prometido, André Bankoff, hicieron juego con el paisaje vistiendo de blanco. "Un sí lleno de emoción, de lágrimas bonitas y de la certeza más grande de mi vida: quiero caminar contigo para siempre", escribió la modelo brasileña, junto a las emotivas fotos de este momento especial.

Por su parte, en su cuenta de Instagram, el actor de 44 años también compartió su alegría y reafirmó su promesa con Carol Reali, escribiendo en las redes: "Te amo, mi amor. ¡Que Dios nos bendiga siempre! ¡Yo quiero construir una familia contigo y caminar de manos atadas hasta el final de nuestras vidas!".

