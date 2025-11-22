HOYSuscripcion LR Focus

Cachaza se emociona al contar cómo fue su experiencia caminando junto a Shakira: "Un momento único"

La modelo brasileña, Carol Reali, brindó detalles de lo que fue la caminata junto a la 'Loba' en el Estadio Nacional de Lima y resaltó el buen trato de la cantante colombiana tras bambalinas. 

Cachaza contó su experiencia junto Shakira en el Nacional. Foto: Composición LR/Willax
Cachaza contó su experiencia junto Shakira en el Nacional. Foto: Composición LR/Willax

Carol Reali, mejor conocida como 'Cachaza', fue una de las afortunadas personas que caminó junto a la cantante Shakira durante la segunda fecha de su concierto en el Estadio Nacional. La influencer brasileña contó muy emocionada cómo fue su experiencia al lado de la 'Loba', además de que brindó detalles de los momentos detrás del escenario.

"Fue una experiencia única, no me lo esperaba la verdad. (...) Cuando te toca te toca, era mi momento de brillar con Shakira, fue hermoso el momento, lo disfruté muchísimo. (...) Me siento privilegiada de todas formas, ver a bastante gente ahí y ser elegida", expresó muy contenta para las cámaras de 'Amor y Fuego'.

PUEDES VER: ¡La loba remeció el Estadio Nacional! Así fue la caminata de Shakira junto a Susy Díaz en su esperado concierto este 15 de noviembre

lr.pe

Cachaza cuenta cómo fue conocer a Shakira tras el escenario

La exintegrante de 'Esto es Guerra' resaltó la actitud y el trato que tuvo la cantante barranquillera con los presentes, justo momentos antes de salir al escenario. De esa manera, no dudó en calificarla como muy 'amable' y 'empoderada'. "Nos quedamos tranquilos, ella se acercó y saludó a todo el grupo de fans, ganadores, influencers. La verdad que es super linda, a pesar de que el tiempo fue muy cortito, ella habló conmigo y con todos los que estaban atrás también. Es súper humana, me encanta porque es una mujer muy fuerte, empoderada y amable con todos", señaló.

Cachaza también explicó de qué manera fueron seleccionadas las personas para poder caminar junto a la intérprete, y sostuvo que el orden de las filas se decretó de acuerdo a la estatura de cada uno de ellos. "Bueno pasamos por un filtro previo porque hay una agencia acá que manda los perfiles al equipo de Shakira y ella evalúa a todos y los aprobados van a la fila. (...) Por tamaño, en primer lugar, de los más chiquitos, a los más grandes", indicó la garota.

PUEDES VER: Shakira hizo estallar el Nacional en su segunda noche en Lima: "Gracias Perú por hacerme sentir tan querida"

lr.pe

Cachaza habla de las reglas durante la caminata

Al ser consultada sobre las reglas específicas que debían de seguir a la hora de caminar junto a Shakira, Carol señaló que les informaron sobre ello antes de salir al escenario. Entre ellas estaba el no quitarse los lentes negros, algo que, de acuerdo a los videos difundidos del concierto, Cachaza respetó, a pesar de que algunas de sus compañeras influencers no hicieron lo mismo.

"Creo que la emoción te gana, de hecho yo me quedé con los lentes puestos porque así nos dijieron, pero la emoción ahí es difícil. (...) Traté de quedar lo más tranquila posible porque si no cumplía las reglas te podían sacar, me dije 'me quedó acá tranquilita para que no me saquen'. Fue un momento único", dijo emocionada Reali.

