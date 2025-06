Exchico reality Diego Rodríguez rompe su silencio tras ruptura con influencer Tammy Parra: “No sé si me juzguen”

Tras confirmar el fin de su relación con la famosa influencer mexicana, Tammy Parra, a través de redes sociales, Diego Rodríguez decidió romper el silencio y contar cómo está manejando la situación.

El exintegrante de ‘Esto es Guerra’ publicó un video en TikTok donde dejó claro que no piensa mostrar públicamente su proceso emocional. “No me verán hablando de cómo me siento ni subiendo cosas de desahogo”, señaló, argumentando que, en su opinión, ese no es el camino que deberían tomar los hombres al enfrentar una ruptura.

¿Qué dijo Diego Rodríguez tas ruptura con Tammy Parra?

Diego Rodríguez decidió hablar tras su ruptura con Tammy Parra, dejando en claro que no expondrá su proceso emocional en redes sociales. A través de un video en TikTok, el ex Esto es Guerra explicó que no se siente cómodo compartiendo cómo atraviesa este momento y que prefiere mantenerlo en privado.

“No me verán mostrando reacciones emocionales. No sé si me juzguen, pero no creo que los hombres debamos ir por ese camino de exponer sentimientos. Tal vez es por la forma en que me criaron, pero estoy bien con eso”, señaló. Pese a agradecer los mensajes de apoyo, lamentó también haber recibido críticas, sobre todo de mujeres, que —según dijo— buscaron hacerlo sentir mal sin conocer su realidad.

Finalmente, descartó que utilice redes para enviar indirectas a su expareja. “Todo lo que teníamos que decirnos, lo hablamos cara a cara. Siempre tuvimos una buena comunicación”, aseguró.