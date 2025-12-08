HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionArde TroyaFuerte y Claro
Terremoto de magnitud 7,6 se registra en Japón
Terremoto de magnitud 7,6 se registra en Japón     Terremoto de magnitud 7,6 se registra en Japón     Terremoto de magnitud 7,6 se registra en Japón     
Espectáculos

Emanuel Noir, de Ke Personajes, protagoniza divertido momento con su imitador de ‘Yo Soy’ en el Vibra Perú 2025

Emanuel Noir sorprendió al público del Vibra Fest 2025 al invitar al escenario a su imitador Rogelio Callupe, de Yo Soy. La conexión entre ambos se convirtió en uno de los momentos más comentados de la noche.

Emanuel Noir conoce a su imitador de 'Yo Soy' Foto: Composición LR
Emanuel Noir conoce a su imitador de 'Yo Soy' Foto: Composición LR

Emanuel Noir, de Ke Personajes, protagonizó uno de los momentos más comentados y aplaudidos del Vibra Fest 2025 al subir al escenario a Rogelio Callupe Hinostroza, su conocido imitador de 'Yo Soy', la noche del domingo 7 de diciembre. Aunque no intercambiaron palabras frente a los miles de asistentes, la buena vibra entre ambos quedó más que evidencia frente a las cámaras, dejando claro el respaldo del músico argentino al talento del joven huariqueño.

Durante su encuentro, Emanuel y Rogelio compartieron un grato momento y sacaron a relucir sus mejores pasos al ritmo de una cumbia villera, con el clásico desplazamiento lateral con las rodillas flexionadas que tanto caracteriza al estilo de Noir. No hicieron falta las palabras para transmitir la conexión especial entre ambos. "¡Las manitos arriba!", gritó el intérprete de éxitos como 'Pobre corazón' y 'Adiós amor', generando el aplauso del público.

TE RECOMENDAMOS

¿CÓMO AFRONTAR EL DUELO? CON CÉSAR ACOSTA | ASTROMOOD CON JHAN SANDOVAL

PUEDES VER: Conciertos en Lima: Vibra Perú 2025, Festival andino latinoamericano 7 y más shows imperdibles para este 7 de diciembre

lr.pe

Emanuel Noir conoce a su imitador de 'Yo soy'

La noche del 7 de diciembre, Emanuel Noir compartió escenario con Rogelio Callupe, quien lo imita en Yo Soy, programa que regresó recientemente a la televisión peruana tras varios años de ausencia. La interacción entre ambos fue celebrada por los usuarios en redes sociales, quienes escribieron comentarios como: "¡Que lindo!", "Debió ser emocionante conocer al original", y "Me muero. Gracias por alegrarle el corazón a nuestro peruano".

Además, los usuarios destacaron el buen gestor de Emanuel: "Me encanta que no sea como otros artistas que se ofenden con las imitaciones", "Que grandeza de artista invitar al imitador" "¡Que genial! El original y su imitador en concierto", Se le cumplió el sueño", "Que hermoso gesto de Emanuel. Dejar que su imitador suba a actuar con él", "Hermoso. Gracias por apoyar el talento peruano y sobre todo a tu imitador".

PUEDES VER: Fonseca en Perú 2026: fecha, precios y cómo comprar entradas para su concierto en Arena 1

lr.pe

Imitador de Emanuel Noir pide apoyo para conocerlo

Días antes del encuentro, Rogelio había solicitado apoyo a sus seguidores en redes sociales para cumplir su sueño de conocer a Emanuel Noir: "Por favor gente, ayúdenme a compartir y hacer este sueño realidad".

Recordemos que recientemente, Karin Idol, imitadora de Denisse Guerrero de Belanova, también tuvo la oportunidad de conocer a la artista durante su concierto en Lima, mostrando que estos encuentros entre originales e imitadores son momentos inolvidables que alegran tanto al público como a los artistas.

Notas relacionadas
Cazzu conquista Perú: la 'Jefa del Trap' reinó con un repertorio musical que honra las raíces latinas

Cazzu conquista Perú: la 'Jefa del Trap' reinó con un repertorio musical que honra las raíces latinas

LEER MÁS
Conciertos en Lima este fin de semana: Cazzu, Lima Latin Pop Fest 2, La Bella Luz, Sonia Morales y más shows en noviembre 2025

Conciertos en Lima este fin de semana: Cazzu, Lima Latin Pop Fest 2, La Bella Luz, Sonia Morales y más shows en noviembre 2025

LEER MÁS
Cazzu en Perú 2025: precios, fechas y entradas en Teleticket para el concierto de la cantante argentina

Cazzu en Perú 2025: precios, fechas y entradas en Teleticket para el concierto de la cantante argentina

LEER MÁS
¿Cuál es la edad de Taylor Swift y después de cuántos años juntos se compromete con Travis Kelce?

¿Cuál es la edad de Taylor Swift y después de cuántos años juntos se compromete con Travis Kelce?

LEER MÁS
¿Cuál es la edad de Gustavo Salcedo, esposo de Maju Mantilla, y cuántos años se llevan?

¿Cuál es la edad de Gustavo Salcedo, esposo de Maju Mantilla, y cuántos años se llevan?

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
Tilsa Lozano pide perdón a Blanca Rodríguez tras recordar su pasado con Juan Manuel Vargas: “En esa época no tomaba conciencia”

Tilsa Lozano pide perdón a Blanca Rodríguez tras recordar su pasado con Juan Manuel Vargas: “En esa época no tomaba conciencia”

LEER MÁS
Tilsa Lozano confiesa que tuvo una relación con Yako Ezkenazi y revela cómo terminaron: "Él sufrió más que yo"

Tilsa Lozano confiesa que tuvo una relación con Yako Ezkenazi y revela cómo terminaron: "Él sufrió más que yo"

LEER MÁS
¿Qué preguntas respondió Tilsa Lozano en 'El valor de la verdad' el domingo 7 de diciembre?

¿Qué preguntas respondió Tilsa Lozano en 'El valor de la verdad' el domingo 7 de diciembre?

LEER MÁS
Melissa Klug estalla contra Bryan Torres y lo bota a gritos de la casa de Samahara Lobatón: “Él no se quería ir”

Melissa Klug estalla contra Bryan Torres y lo bota a gritos de la casa de Samahara Lobatón: “Él no se quería ir”

LEER MÁS
Tilsa Lozano desata polémica al burlarse del ‘Loco’ Vargas en pleno programa: “A él se le infló”

Tilsa Lozano desata polémica al burlarse del ‘Loco’ Vargas en pleno programa: “A él se le infló”

LEER MÁS
Tilsa Lozano impacta en ‘El valor de la verdad’ al revelar que fue secuestrada por su expareja: “Era una persona violenta”

Tilsa Lozano impacta en ‘El valor de la verdad’ al revelar que fue secuestrada por su expareja: “Era una persona violenta”

LEER MÁS

Ofertas

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar
ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

La Bistecca

ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

PRECIO

S/ 85.90
Comprar
CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

Cinemark

CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

PRECIO

S/ 10.90
Comprar
PERULANDIA: 1 Entrada +Vale de 30 soles + bosque encantado + piscinas + Perusaurus en Huachipa

Perulandia

PERULANDIA: 1 Entrada +Vale de 30 soles + bosque encantado + piscinas + Perusaurus en Huachipa

PRECIO

S/ 49.90
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Delia Espinoza: "Si me están persiguiendo de esta manera absurda, quiere decir que mis denuncias tienen certeza"

Boca Juniors vs Racing EN VIVO por semifinales del Torneo Clausura de Argentina via ESPN y TNT Sports

Elecciones 2026: José Williams será candidato presidencial de Avanza País tras renuncia de Phillip Butters

Espectáculos

Mónica Zevallos volvería a Panamericana TV, pero no fue presentada para no opacar a Gisela Valcárcel, según Pati Lorena

¿A qué hora y dónde ver 'El valor de la verdad' de Tilsa Lozano este domingo 7 de diciembre?

¿Qué preguntas responderá Tilsa Lozano en El valor de la verdad?

Estados Unidos

Elecciones en Nueva York 2025: Zohran Mamdani gana la alcaldía y triunfo le da un fuerte golpe a la era Trump

El 11S el atentado terrorista con más víctimas de la historia: alrededor de 3.000 afectados y cuestionó la seguridad global

Estos son los 5 mejores destinos del mundo para hacer trekking: están en Estados Unidos, España y Perú

Política

Delia Espinoza: "Si me están persiguiendo de esta manera absurda, quiere decir que mis denuncias tienen certeza"

Elecciones 2026: José Williams será candidato presidencial de Avanza País tras renuncia de Phillip Butters

Tomás Gálvez y sus cambios en la Fiscalía: designaciones y remociones en medio de crisis institucional

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025