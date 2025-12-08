Emanuel Noir, de Ke Personajes, protagonizó uno de los momentos más comentados y aplaudidos del Vibra Fest 2025 al subir al escenario a Rogelio Callupe Hinostroza, su conocido imitador de 'Yo Soy', la noche del domingo 7 de diciembre. Aunque no intercambiaron palabras frente a los miles de asistentes, la buena vibra entre ambos quedó más que evidencia frente a las cámaras, dejando claro el respaldo del músico argentino al talento del joven huariqueño.

Durante su encuentro, Emanuel y Rogelio compartieron un grato momento y sacaron a relucir sus mejores pasos al ritmo de una cumbia villera, con el clásico desplazamiento lateral con las rodillas flexionadas que tanto caracteriza al estilo de Noir. No hicieron falta las palabras para transmitir la conexión especial entre ambos. "¡Las manitos arriba!", gritó el intérprete de éxitos como 'Pobre corazón' y 'Adiós amor', generando el aplauso del público.

TE RECOMENDAMOS ¿CÓMO AFRONTAR EL DUELO? CON CÉSAR ACOSTA | ASTROMOOD CON JHAN SANDOVAL

Emanuel Noir conoce a su imitador de 'Yo soy'

La noche del 7 de diciembre, Emanuel Noir compartió escenario con Rogelio Callupe, quien lo imita en Yo Soy, programa que regresó recientemente a la televisión peruana tras varios años de ausencia. La interacción entre ambos fue celebrada por los usuarios en redes sociales, quienes escribieron comentarios como: "¡Que lindo!", "Debió ser emocionante conocer al original", y "Me muero. Gracias por alegrarle el corazón a nuestro peruano".

Además, los usuarios destacaron el buen gestor de Emanuel: "Me encanta que no sea como otros artistas que se ofenden con las imitaciones", "Que grandeza de artista invitar al imitador" "¡Que genial! El original y su imitador en concierto", Se le cumplió el sueño", "Que hermoso gesto de Emanuel. Dejar que su imitador suba a actuar con él", "Hermoso. Gracias por apoyar el talento peruano y sobre todo a tu imitador".

Imitador de Emanuel Noir pide apoyo para conocerlo

Días antes del encuentro, Rogelio había solicitado apoyo a sus seguidores en redes sociales para cumplir su sueño de conocer a Emanuel Noir: "Por favor gente, ayúdenme a compartir y hacer este sueño realidad".

Recordemos que recientemente, Karin Idol, imitadora de Denisse Guerrero de Belanova, también tuvo la oportunidad de conocer a la artista durante su concierto en Lima, mostrando que estos encuentros entre originales e imitadores son momentos inolvidables que alegran tanto al público como a los artistas.