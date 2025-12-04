El viernes 5 de diciembre, Anuel AA se presenta en el Arena Monumental, mientras que 'Todo good' celebrará su éxito con una fiesta en Barranco. Las entradas para ambos eventos están disponibles.

Este 2025 ha sido uno de los años con más eventos programados en la capital. No solo los artistas internacionales han incluido a Lima en sus giras mundiales, sino también ha sido un buen año para los artistas peruanos, quienes han tenido sus agendas recargadas cada fin de semana. A pocas semanas de recibir el 2026, conoce los conciertos y las fiestas que se están realizando en la capital.

Conciertos para este viernes 5 de diciembre



Después de varios meses de espera y de un concierto suspendido en Costa 21 por fuerza mayor, este viernes 5 de diciembre por fin Anuel AA podrá reencontrarse con sus miles de fans peruanos en el Arena Monumental. El concierto del boricua en Lima formará parte de una nueva etapa en la carrera del cantante, donde repasará sus grandes éxitos como ‘Secreto’, ‘Tú no lo amas’, 'Ella quiere beber', 'China', 'Hasta que Dios diga' y ‘La bebesita’.

Además, Anuel AA presentará temas de su más reciente producción discográfica, ‘Real Hasta la Muerte 2’, nombre que se ha convertido en su sello personal y en todo un movimiento para sus seguidores. Aún quedan entradas en Cancha Platinum a S/444 y Cancha Diamante a S/559, además de los boxes.

Furrey, Pelao, Curwen y Tonino celebrarán el gran año que han tenido por todo lo grande. Los conductores de ‘Habla good’ se reunirán con sus miles de fans en un evento al que han denominado ‘Tono Good Black and white party’, una fiesta temática que se ealizará este viernes 5 de diciembre en el Centro Convenciones Barranco (Av. República de Panamá 220), a partir de las 8:30 p.m. El jueves anunciaron que ya no hay entradas.

Además de los conductores de ‘Todo good’, habrá artistas invitados como Hermanos Yaipén, Curwen y los esquizos y 6 Voltios. También anunciaron que el meat and greet iniciará a las 10:00 p.m. y que el local no tiene estacionamiento.

Hermanos Yaipén, Curwen y los esquizos y 6 Voltios serán parte del ‘Tono Good Black and white party’.

Conciertos para este sábado 6 de diciembre



Uno de los festivales más grandes del país regresa a los escenarios: el Vibra Perú. En esta edición 2025, los organizadores prometen hacer disfrutar al público con un cartel que reúne a las figuras más influyentes y queridas de la música peruana y latinoamericana. El evento se realizará el sábado 6 y domingo 7 de diciembre en el Parque Caballero de los Mares, Costa Verde, Magdalena.



El primer día del Vibra Perú 2025 promete una gala llena de música y emociones gracias a la presencia de Armonía 10, La Única Tropical, Pelo D’Ambrosio, Max Castro, Juaneco y su Combo, Daniela Darcourt y Tomás Suárez Vértiz. Aún quedan entradas en Teleticket y la preventa terminará este viernes 5 de diciembre.

Leonard León y Lucho Cuéllar, dos de las grandes voces de la cumbia peruana, ofrecerán un concierto en el escenario principal de Mega Plaza, en Independencia. Los artistas peruanos prometen hacer cantar y bailar al público con las canciones que se volvieron éxito en sus voces. El evento ‘MegaCumbia’ se llevará a cabo este sábado 6 de diciembre, de 6:00 p.m. a 8:00 p.m.

Este sábado 6 de diciembre regresa el ‘Living Flow’. En esta octava edición, Trebol Clan, Tandar y Yostin, Rkm, Mackie, Cruzito, Dandy Flow, Erre XI, Mario Hart y Mas Flow Djs cierran el 2025 y apartura la temporada verano 2026 con una noche que trae lo mejor del reggaeton old school. El evento se llevará a cabo en la explanada de la Costa Verde y comenzará a las 06:00 p.m. y durará casi 10 horas. Las entradas están a la venta en Teleticket desde S/71.

Conciertos para este domingo 7 de diciembre



En el segundo día del Vibra Perú 2025, programado para el domingo 7 de diciembre en el Parque Caballero de los Mares de la Costa Verde, habrá presencia de grandes artistas nacionales y también llegará Ke Personajes, la agrupación argentina que ha conquistado el Perú con su estilo inconfundible y sus éxitos que dominan radios, fiestas y redes sociales.

En esta fecha también habrá una selección artística que fusiona cumbia, música andina, salsa, rock y sonidos amazónicos gracias a la presencia de Son del Duke, Antología, Mauricio Mesones, Río, Los Mirlos, Septeto Acarey, Zen y William Luna. Las entradas se pueden adquirir en Teleticket y la preventa terminará este viernes 5 de diciembre desde S/99 (con descuento BCP).