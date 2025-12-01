Cazzu conquista Perú: la 'Jefa del Trap' reinó con un repertorio musical que honra las raíces latinas

El concierto de Cazzu en Perú estuvo cargado de emoción y un vibrante eco de canciones que dejaron en el ambiente una sensación de cercanía y cariño mutuo. | Foto: Elizabeth Condori/ composición LR - Omar Neyra

El concierto de Cazzu en Perú estuvo cargado de emoción y un vibrante eco de canciones que dejaron en el ambiente una sensación de cercanía y cariño mutuo. | Foto: Elizabeth Condori/ composición LR - Omar Neyra

Julieta Emilia Cazzuchelli, más conocida como Cazzu, volvió a Perú y encendió la noche con derroche de un talento sin igual en el Multiespacio Costa 21 en Lima. No era solo un concierto, sino la cita largamente esperada con la 'Jefa del Trap' que, con su gira 'Latinaje en Vivo', prometió un reencuentro más allá del género, uno con la fibra profunda de nuestra cultura. Y así fue: una noche de contrastes, de luces góticas y tambores latinos, donde la artista argentina nos regaló una crónica de su propia alma y una puesta en escena teatral que dejó a más de uno esperando por más.

El anticipado concierto se convirtió en una celebración de la identidad latina y la fuerza femenina. Desde el inicio, la atmósfera fue electrizante. La producción del show prometía una propuesta artística multisensorial, y Cazzu lo cumplió con una escenografía minimalista e introspectiva.

TE RECOMENDAMOS LIMPIEZAS Y FLORECIMIENTOS 2026 CON EL MAESTRO LAKSHMI | ¿QUÉ ES LA SANTA MUERTE? | ASTROMOOD

Cazzu cantó 'Cariñito' en su concierto en Perú. Foto: Elizabeth Condori/ LR

El inicio de 'Latinaje en vivo' y la complicidad de Cazzu con sus fans

Cuando las primeras notas de su nuevo álbum, 'Latinaje', resonaron, el escenario se transformó en un portal. Cazzu ingresó enérgica y envuelta de una estética audaz, su sello inconfundible, pero lo que realmente impactó fue la madurez de su voz y la profundidad de su propuesta. 'Ódiame' sacó a relucir la fuerza de su canto y despertó la emoción en su público que corearon con la cantante de inicio a fin.

Este era solo el inicio, Cazzu preparó mucho más. En su tercera canción, 'Me tocó perder', un espectáculo con tap dance trajo un viaje sonoro digno de su nuevo renacer. Ya no era solo la trapera implacable, sino una artista que abraza el tango, bolero, merengue, cumbia, corrido tumbado, salsa y el funk brasileño, honrando su herencia con un respeto conmovedor.

Cada canción de este nuevo repertorio fue un puente tendido hacia el pasado y el futuro. Cuando interpretó los temas como 'Mala suerte', 'Engreído', 'Jefa', 'Cueva', 'Nena Trampa' inició el viaje teatral que viene mostrando en sus conciertos: el escenario se transformó de una "casa en ruinas" a un club nocturno oscuro, que sirvió como el telón de fondo perfecto para su lírica cruda y emotiva.

'Inti' mostró su lado más vulnerable

¿Quién no ha llorado en un concierto? Miles de fans lo hacen y el artista, en ocasiones, muestra su lado más vulnerable junto con su público. En esta oportunidad, Cazzu se permitió derramar lágrimas en el concierto cuando tocó el turno de cantar 'Inti', la canción que escribió para su hija. "Esta canción, es tu canción. Te amo", dijo a la menor, que estaba presente entre el público.

Con 'Inti', se sintió el peso de sus letras, su historia de vulnerabilidad y fortaleza femenina que resonaron como un eco poderoso entre miles de gargantas peruanas. La canción dedicada a su hija se convirtió en la primera dedicatoria que hizo frente a la pequeña. Su canto no estuvo solo sino acompañado de sus fans, quienes prepararon un emotivo regalo para la cantante: alzaron imágenes del sol en reconocimiento a Inti.

Cazzu, visiblemente conmovida por la intensidad del cariño peruano, se tomó un momento. Sus palabras fueron sencillas, pero cargadas de gratitud: "Nunca me voy a olvidar, que fue en este concierto en Perú, que mi bebé me escuchó cantar su canción por primera vez", mencionó.

Los fans de Cazzu llevaron imágenes del sol para celebrar la canción 'Inti'. Foto: Elizabeth Condori/ LR

Cazzu trajo la fiesta a Perú con 'Cariñito' y 'Menú de degustación'

En Chile y México, Cazzu sorprendió a su público al cantar canciones del país. Perú no fue la excepción. En el escenario reveló que la canción que tenía preparada para Perú era 'Cariñito': "Me ganaron de mano, pero ¿saben los carnavales que yo me bailé con esta canción", dijo en referencia a la previa presentación de Dua Lipa con la misma melodía; sin embargo, hizo énfasis en retumbar el recinto como si fuese un carnaval, al ritmo de los acordes de la cumbia clásica, popularizada por Los Hijos del Sol y símbolo de la fiesta popular peruana.

Ya lo había dicho la 'Jefa', Latinaje es la mezcla de las músicas latinas de todas las fronteras y era por ello que quería sorprender con 'Cariñito'.

"Compartimos mucha cultura, de muchas cositas. A mí me falta un montón aprender de Perú, pero hay algo que nos abraza. Desde el norte de Argentina, por Bolivia, por Perú, somos como una hermana y hay canciones peruanas que son muy importantes en Argentina", dijo con clara emoción.

La fiesta se hizo en Lima y se armó el carnaval, pero no terminó ahí. La cantante argentina tenía sus últimas opciones para finalizar el evento. Con 'Menú de degustación' llegó el momento cumbre que daba por finalizado el show y la artista mostró una atrevida performance sacándose los zapatos para bailar e invitando a sus fans al escenario para armar la pachanga. Fue ahí, en la oscuridad salpicada de estrellas artificiales, donde se sintió la comunión total.

Al finalizar, no quedó la sensación de haber asistido a un simple show de trap, sino a una declaración artística. Latinaje en Lima fue un viaje sonoro y una experiencia multisensorial que honra la diversidad musical latinoamericana desde una perspectiva poderosa y femenina.