El ‘Lima Latin Pop Fest 2’, con artistas como Víctor Muñóz y Demphra, se llevará a cabo el sábado 29 en Multiespacio Costa 21. Fotos: difusión. | Fotos: difusión.

El ‘Lima Latin Pop Fest 2’, con artistas como Víctor Muñóz y Demphra, se llevará a cabo el sábado 29 en Multiespacio Costa 21. Fotos: difusión. | Fotos: difusión.

Noviembre termina y, al parecer, algunos piensan celebrarlo a lo grande. Antes de ingresar al mes navideño, hombres y mujeres aprovecharán el fin de semana para asistir a diversos conciertos y divertirse a más no poder, y así dejar de lado el estrés. Para este sábado 29 y domingo 30, no faltarán fiestas con artistas nacionales e internacionales.

Conciertos este sábado 29 de noviembre



La espera terminó para los amantes de la música urbana, ya que esté sábado 29 de noviembre se llevará a cabo la segunda edición del ‘Lima Latin Pop Fest’, esperado evento que se realizará en Multiespacio Costa 21, ubicado en la Costa Verde, donde siete íconos internacionales del género pondrán a bailar y cantar a todos los seguidores del latin pop en una verdadera fiesta interminable.

TE RECOMENDAMOS CR1M3N3S QUE MARCARON LA HISTORIA DEL PERÚ | ASTROMOOD CON JHAN SANDOVAL

El cartel del ‘Lima Latin Pop Fest 2’ está integrado por grandes estrellas de la música como Víctor Muñóz, Jerau, Kema, Demphra (Factoría), Lil Silvio & El Vega, Khriz & Ángel y Danni Úbeda, quienes se alistan para ser los protagonistas del esperado festival. Se suma a este importante evento, el crédito nacional DJ Peligro. Las entradas están a la venta en la web y puntos de venta de Teleticket con precios que van desde S/75.

Otro de los eventos más esperados para este sábado 29 de noviembre es el que ofrecerá La Bella Luz por su aniversario. Este concierto se realizará en el Parque Lloque Yupanqui, ubicado en la Av. Universitaria, cruce con la Av. Naranjal, en Los Olivos, y contará con artistas invitados. Sin embargo, el plato fuerte será, sin lugar a duda, la presencia de María Pía Copello y Magaly Medina, quienes celebrarán este acontecimiento a ritmo de cumbia.

Asimismo, los fans podrán disfrutar de un show lleno de luces y no faltarán temas como ‘Mix chelero’, ‘Disjockey’, ‘Senderito’, ‘Niña tonta’, ‘Ojitos mentirosos’, ‘En vida’, ‘Coqueta’, ‘Adoro’ y ‘La suegrita’. Las entradas están a la venta en Vaope desde S/39. La zona VIP ya es sold out.

Para cambiar de aires y de género, la banda peruana Ves Tal Vez llevará todo su happy folk al emblemático Castillo Rospigliosi, donde ofrecerá un concierto para celebrar los 10 años de su ‘Ves Tal Vez’ (2015), su primer álbum de estudio. Este evento, programado para este sábado 29 de noviembre, marca el inicio de una nueva etapa artística para la banda formada por Alejandra Irribarren Jhery, Diego Berrocal y Max Masias.

No estarán solos. Los artistas peruanos prometen una noche mágica con el espectáculo ‘Desde el Castillo’, con el que revivirán canciones que marcaron momentos, compartirán nuevas melodías y celebrarán la música que une historias. Las entradas están disponibles en Joinnus, incluyendo una modalidad “entrada + meet & greet” para quienes deseen compartir un momento exclusivo con la banda.

Conciertos este domingo 30 de noviembre



La cantante argentina Cazzu regresa a Lima como parte de su gira 'Latinaje', una propuesta artística que fusiona la riqueza cultural latinoamericana. El concierto será este domingo 30 de noviembre de 2025 en el Multiespacio Costa 21. La expareja de Christian Nodal promete una noche inolvidable en Perú con sus grandes éxitos y nuevos temas que buscan emocionar a todos sus fans peruanos.

Con temas como 'Ódiame', 'Engreído' e 'Inti', la cantante presentará un espectáculo que recorrerá géneros como salsa, bolero y funk brasileño, combinándolos con su estilo urbano. Las entradas para ver a Cazzu en Lima 2025 estarán disponibles a través de la plataforma Teleticket desde S/115.

