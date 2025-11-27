La modelo brasileña Ana Paula Consorte se refirió recientemente a la relación que mantiene con Petronila González 'Doña Peta', madre de su pareja el futbolista Paolo Guerrero. Sostuvo que con el paso de tiempo la cercanía entre ellas se ha fortalecido debido a una notable mejora en la comunicación, pues según contó, anteriormente esta se complicaba porque no sabía hablar bien el español.

La mamá de los dos últimos hijos de Guerrero, señaló que la barrera del idioma era un inconveniente para poder pasar más tiempo juntas, sin embargo, ahora que conoce mejor el idioma suelen compartir mucho mejor en familia al lado de sus pequeños.

TE RECOMENDAMOS AMARRES, RITUALES Y MAGIA PARA ATRAER TU SER AMADO | ASTROMOOD CON JHAN SANDOVAL

"Yo no hablaba, hasta hoy no hablo mucho, pero antes no hablaba nada, entonces cómo sería la comunicación. Cómo la gente quería que esté siempre con ella, si tampoco podíamos hablar. Hoy por hoy ya no, ella va a mi casa, está con mis hijitos. Ya somos más cercanas", aseguró para 'Amor y Fuego'.

Ana Paula Consorte señala que Doña Peta le brinda consejos

Consorte continuó dando más detalles sobre la evolución de la relación entre ambas, e indicó que 'Doña Peta' muchas veces no duda en brindarle sus consejos cuando ella y Paolo tienen indiferencias. La brasileña respondió aquello tras ser consultada si es que alguna vez sintió una distancia. "No, nunca. Hasta cuando, no sé, una que otra vez me peleo con Paolo, 'Doña Peta' habla conmigo y me da consejos. Super tranquila", sostuvo.

En cuanto a Guerrero, la modelo señaló que le ha aconsejado al padre de sus hijos ser un poco más abierto y expresivo en público, pues suelen tergiversar ello con una actitud fría, no obstante, aceptó entre risas que el delantero tiende a ser a veces engreído."Sabes que le digo a Paolo que suele ser muy cerrado, pero él me dice 'soy tímido, tengo vergüenza', entonces la gente piensa que es muy frío. (...) Es un poco engreído, no puedo mentir", bromeó la 'garota'.