Se reporta nuevo sismo HOY, según IGP
Se reporta nuevo sismo HOY, según IGP     
Atentado contra Belaunde, Jerí quiere viajar, Delia presentará denuncia

Samahara Lobatón y Bryan Torres reaparecen juntos en centro de conciliación tras su polémica ruptura

Cámaras de TV captaron a Samahara Lobatón y Bryan Torres cuando llegaban a un centro de conciliación. Esto ocurrió un día después de anunciar su separación a través de las redes sociales.

Samahara Lobatón y Bryan Torres se vieron las caras en centro de conciliación tras anunciar su separación.
Samahara Lobatón y Bryan Torres se vieron las caras en centro de conciliación tras anunciar su separación. | Foto: Composición LR/Youtube.

Samahara Lobatón y Bryan Torres volvieron a acaparar la atención mediática tras reencontrarse la mañana de este martes 2 de diciembre en un centro de conciliación, apenas un día después de anunciar públicamente su separación. La expareja llegó por separado al recinto, donde la prensa ya los esperaba para obtener alguna declaración sobre su ruptura; sin embargo, ambos optaron por el silencio absoluto.

El primero en arribar fue Bryan Torres, quien evitó responder preguntas tanto a su ingreso como a su salida, provocando momentos de desorden debido al intento de los reporteros por conseguir su versión de los hechos. Según trascendió, pese a no estar casados, la pareja habría acudido a la conciliación para definir el régimen de visitas y la manutención correspondiente para sus dos hijos.

Minutos después llegó Samahara Lobatón, quien tampoco brindó declaraciones y protagonizó un peculiar momento al fingir un golpe de la prensa, emitiendo un exagerado gesto de dolor antes de retirarse del lugar.

PUEDES VER: Samahara Lobatón anuncia la ruptura definitiva de su relación con Bryan Torres y revela el motivo: “Una falta de respeto”

Samahara y Bryan anunciaron su separación a través de redes sociales

Samahara Lobatón remeció las redes al confirmar el fin de su relación con Bryan Torres, padre de sus dos últimos hijos. La influencer publicó un contundente comunicado en el que aseguró que su decisión responde al “descubrimiento de una falta de respeto y compromiso”, dejando entrever que una posible infidelidad habría sido el detonante. A sus 24 años, la hija de Melissa Klug afirmó que no está dispuesta a tolerar conductas que afecten su bienestar ni el de sus pequeños, por lo que optó por cerrar definitivamente esta etapa.

Ante el revuelo generado, Bryan Torres también decidió pronunciarse. El salsero negó que Samahara haya sido quien terminó la relación y aseguró que fue él quien tomó la decisión final. En su mensaje, afirmó que el comportamiento de la influencer hacia su hija mayor habría sido determinante para dar un paso al costado. “Mis hijos están involucrados en todo esto por el trato que se viene realizando, comenzando por Galiana”, escribió el artista.

Aunque reconoció que la ruptura es dolorosa, especialmente por sus niños, sostuvo que era lo mejor: “Esta vez me voy tranquilo. Con pena por mis hijos, pero los hijos no atan, y cuando hay que irse, hay que irse”. De esta manera, ambos dejan claro que no hay vuelta atrás en su separación.

Samahara Lobatón compartió un mensaje tras la polémica versión de Bryan Torres sobre su ruptura sentimental: ''Se victimizan a pesar de sus malas acciones''

Samahara Lobatón compartió un mensaje tras la polémica versión de Bryan Torres sobre su ruptura sentimental: ''Se victimizan a pesar de sus malas acciones''

Melissa Klug respalda a Samahara Lobatón luego de que Bryan Torres revelara la razón de su separación: "Es mi hija"

Melissa Klug respalda a Samahara Lobatón luego de que Bryan Torres revelara la razón de su separación: "Es mi hija"

Bryan Torres revela la acalorada discusión que tuvo con Samahara Lobatón por su hija mayor antes de confirmar su separación: "Necesita mi atención"

Bryan Torres revela la acalorada discusión que tuvo con Samahara Lobatón por su hija mayor antes de confirmar su separación: "Necesita mi atención"

¿Cuál es la edad de Taylor Swift y después de cuántos años juntos se compromete con Travis Kelce?

¿Cuál es la edad de Taylor Swift y después de cuántos años juntos se compromete con Travis Kelce?

¿Cuál es la edad de Gustavo Salcedo, esposo de Maju Mantilla, y cuántos años se llevan?

¿Cuál es la edad de Gustavo Salcedo, esposo de Maju Mantilla, y cuántos años se llevan?

Así luce el costoso penthouse de Samantha Batallanos por el que paga casi S/12.000 al mes en San Isidro: "Me lo costeo yo"

Así luce el costoso penthouse de Samantha Batallanos por el que paga casi S/12.000 al mes en San Isidro: "Me lo costeo yo"

Abel Lobatón sorprende con fría respuesta luego de que su hija Melissita no lo reconozca como su padre: "Concentrado en la final"

Abel Lobatón sorprende con fría respuesta luego de que su hija Melissita no lo reconozca como su padre: "Concentrado en la final"

Yahaira Plasencia revela incómodo momento que pasó en aeropuerto al encontrarse con Jefferson Farfán: "¡Qué vergüenza!"

Yahaira Plasencia revela incómodo momento que pasó en aeropuerto al encontrarse con Jefferson Farfán: "¡Qué vergüenza!"

Exchico reality reaparece tras polémica por shampoo de S/500 que pidió Samantha Batallanos: "Jamás estaría con alguien que pida"

Exchico reality reaparece tras polémica por shampoo de S/500 que pidió Samantha Batallanos: "Jamás estaría con alguien que pida"

Tilsa Lozano pone en tela de juicio ruptura entre Samahara Lobatón y Bryan Torres: “Es digna hija de su madre”

Tilsa Lozano pone en tela de juicio ruptura entre Samahara Lobatón y Bryan Torres: “Es digna hija de su madre”

Bryan Torres revela la acalorada discusión que tuvo con Samahara Lobatón por su hija mayor antes de confirmar su separación: "Necesita mi atención"

Bryan Torres revela la acalorada discusión que tuvo con Samahara Lobatón por su hija mayor antes de confirmar su separación: "Necesita mi atención"

