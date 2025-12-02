Samahara Lobatón y Bryan Torres volvieron a acaparar la atención mediática tras reencontrarse la mañana de este martes 2 de diciembre en un centro de conciliación, apenas un día después de anunciar públicamente su separación. La expareja llegó por separado al recinto, donde la prensa ya los esperaba para obtener alguna declaración sobre su ruptura; sin embargo, ambos optaron por el silencio absoluto.

El primero en arribar fue Bryan Torres, quien evitó responder preguntas tanto a su ingreso como a su salida, provocando momentos de desorden debido al intento de los reporteros por conseguir su versión de los hechos. Según trascendió, pese a no estar casados, la pareja habría acudido a la conciliación para definir el régimen de visitas y la manutención correspondiente para sus dos hijos.

Minutos después llegó Samahara Lobatón, quien tampoco brindó declaraciones y protagonizó un peculiar momento al fingir un golpe de la prensa, emitiendo un exagerado gesto de dolor antes de retirarse del lugar.

Samahara y Bryan anunciaron su separación a través de redes sociales

Samahara Lobatón remeció las redes al confirmar el fin de su relación con Bryan Torres, padre de sus dos últimos hijos. La influencer publicó un contundente comunicado en el que aseguró que su decisión responde al “descubrimiento de una falta de respeto y compromiso”, dejando entrever que una posible infidelidad habría sido el detonante. A sus 24 años, la hija de Melissa Klug afirmó que no está dispuesta a tolerar conductas que afecten su bienestar ni el de sus pequeños, por lo que optó por cerrar definitivamente esta etapa.

Ante el revuelo generado, Bryan Torres también decidió pronunciarse. El salsero negó que Samahara haya sido quien terminó la relación y aseguró que fue él quien tomó la decisión final. En su mensaje, afirmó que el comportamiento de la influencer hacia su hija mayor habría sido determinante para dar un paso al costado. “Mis hijos están involucrados en todo esto por el trato que se viene realizando, comenzando por Galiana”, escribió el artista.

Aunque reconoció que la ruptura es dolorosa, especialmente por sus niños, sostuvo que era lo mejor: “Esta vez me voy tranquilo. Con pena por mis hijos, pero los hijos no atan, y cuando hay que irse, hay que irse”. De esta manera, ambos dejan claro que no hay vuelta atrás en su separación.