Magaly Medina y María Pía Copello serán madrinas de La Bella Luz por su 31 aniversario, donde animarán un evento en el Parque Lloque Yupanqui en Los Olivos. Fotos: captura/Tiktok | Fotos: captura/Tiktok

Magaly Medina y María Pía Copello, quienes comparten una gran amistad que data desde hace años, sorprendieron al confirmar que serán las madrinas de La Bella Luz por sus 31 años. Antes del evento, las conductoras de los programas ‘Magaly TV, la firme’ y ‘Mande quien mande’ alborataron las redes al protagonizar un divertido duelo de cumbia.

Vestidas con traje de cumbia, Magaly Medina y María Pía Copello se animaron a protagonizar un nuevo enfrentamiento a ritmo de ‘Mix chelero’, ‘Discjockey’ y ‘Ojitos mentirosos’, ‘Niña tonta’ y ‘Coqueta’, los temas más pegajosos de La Bella Luz, orquesta que este sábado celebrará su aniversario por todo lo alto. El evento se realizará en las instalaciones del Parque Lloque Yupanqui, en Los Olivos. Las entradas están a la venta en Vaope desde S/39.

Magaly Medina acepta reto de María Pía Copello



En el video que compartió María Pía Copello en su cuenta de Tiktok se ve a Magaly Medina leyendo los comentarios de personas que le dieron como ganadora en el primer versus que tuvieron. En otro momento, aparece la figura de América Televisión para retar a la ‘Urraca’ a un nuevo enfrentamiento. “¿Miedo yo? Ay, por favor”, responder Medina.

Tras mostrar sus pasos prohibidos, Magaly Medina y María Pía Copello pidieron a sus fanáticos que ellos decidan quién de las dos lo hizo mejor. Como era de esperar, las redes sociales se dividieron al opinar sobre cuál de ellas bailó bien. Sin embargo, algunos cibernautas declararon un empate el versus.

“Magaly definitivamente”, “Team Pia”, “Gana Magaly, me encanta, es natural”, “Magaly, cumbiambera bamba”, “Pía gana”, “Sinceramente ganó Magaly”, “Me encanta verlas juntas” y “Las 2 tienen su swing, cada una se defiende”; fueron algunos de los comentarios.

La Bella Luz celebra sus 31 años a lo grande



Este sábado 29 de noviembre, La Bella Luz celebrará sus 31 años de trayectoria en el Parque Lloque Yupanqui, ubicado en la Av. Universitaria, cruce con la Av. Naranjal, en Los Olivos. Además de los artistas invitados que acompañarán a la orquesta, el plato fuerte será, sin lugar a duda, la presencia de María Pía Copello y Magaly Medina, quienes lucirán los llamativos trajes que le obsequiaron para la ocasión.



En su programa del miércoles 26 de noviembre, la conductora de ‘Magaly TV, la firme’ prometió lucir los dos vestuarios que le regalaron los de La Bella Luz y bromeó con la supuesta incomodidad de su esposo, el notario Alfredo Zambrano. En tanto, José Burga, más conocido como Josesito, animador del grupo, aprovechó las cámaras para invitar al público a celebrar con ellos a ritmo de temas como ‘Mix chelero’, ‘Disjockey’, ‘Senderito’, ‘Ojitos mentirosos’, ‘En vida’, ‘Coqueta’, ‘Adoro’ y ‘La suegrita’.