Durante el último programa emitido este miércoles 19 de noviembre, la periodista Ely Yutronic anunció que dejará temporalmente la conducción de 'ATV Noticias Edición Central'. La razón se debe a que Yutronic se tomará un debido descanso para esperar la llegada de su primogénita Luna, quien, según contó, se encuentra a pocos días de nacer.

La conductora se mostró conmovida tras el video especial que su equipo de ATV le preparó como sorpresa de despedida, y brindó unas sentidas palabras. "Qué lindo video muchas gracias equipo, qué emoción recordar todos estos meses donde esta pequeñita ha crecido y ya creció definitivamente. Llegó la hora de descansar, llegó la hora de relajarnos porque estamos a días de que ella llegue a este mundo. Me siento tan feliz y bendecida por la buena salud que hemos tenido", sostuvo.

Ely Yutronic confirma que se alejará de 'ATV Noticias Edición Central'

Con mucha emoción, la también presentadora, no dudó en agradecer el apoyo del público televidente que la acompañó en los meses de conducción del programa. Resaltó los mensajes de aliento y felicitaciones que le brindaron por su trabajo durante el embarazo. "Por el acompañamiento de mi equipo de trabajo, pero también el de ustedes que con cada mensajito, todas las noches me decían 'está más grande tu pancita, qué bien te vez, te felicito por tu trabajo y compromiso'. Eso me ha llenado de emoción y de mucha responsabilidad con ustedes", comentó.

De igual forma, Yutronic se entusiasmó al mencionar el cariño que desde ahora ya viene recibiendo la pronta llegada de su pequeña Luna. "Mi niña tendrá tíos por todo el Perú que están muy atentos a su llegada. Esperemos que con el favor de Dios todo salga bien, con salud sobre todo que es lo más importante. Les mando un beso enorme, gracias por acompañarnos en cada pasito que hemos dado en estos meses", señaló.

Ely Yutronic envía mensaje de aliento a madres trabajadoras

La destacada periodista aprovechó el emotivo momento para mandar un importante mensaje a las mujeres gestantes que laboran. Mediante palabras de aliento, Ely mencionó que pueden seguir logrando lo que se proponen con salud y el estímulo de sus hijos. "A través de mi historia mostrar que muchas madres si tenemos buena salud podemos seguir trabajando, estudiando, siendo profesionales, emprendedoras. Lo que ustedes quieran y con mucho más ahínco por sus hijos", dijo emocionada.