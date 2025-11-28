¿Se reconciliaron? Zumba y Carlos Cacho reaparecen juntos bailando en TikTok tras polémica en El Gran Show: "El mundo está sanando"
Los usuarios de TikTok recordaron el incidente ocurrido en el programa conducido por Gisela Valcárcel, cuando Zumba se lanzó sobre el jurado y lastimó a Carlos Cacho.
Zumba y Carlos Cacho protagonizaron un inesperado rencuentro tras una polémica que inició hace más de 10 años. A través de su cuenta de TikTok, el conductor de televisión apareció junto al excombatiente bailando el icónico tema de 'Limpiaparabrisas', lo que generó bastante impresión entre los seguidores de ambos.
Así, la primera reacción de los usuarios de la plataforma fue recordar el incidente ocurrido en El Gran Show. En ese entonces, Zumba lastimó a Carlos Cacho tras lanzarse sobre él de forma inesperada tras terminar su rutina de bailen en el conocido concurso. En consecuencia, la conductora Gisela Valcárcel llamó la atención al bailarín y el reconocido estilista arremetió contra su agresor.
Usuarios celebran reencuentro y baile de Zumba junto a Carlos Cacho
El conductor de televisión subió un video a su cuenta de TikTok bailando con Zumba la canción 'Limpiaparabrisas' de Daddy Yankee, lo que desató emoción en la plataforma social. Con la descripción 'Se esperaban este junte?', las dos figuras públicas trajeron a la memoria de todos el altercado que vivieron en El Gran Show de 2015.
Los cibernautas recordaron en los comentarios cuando el excombatiente se lanzó sobre el maquillista. Así, el reciente video trajo reacciones como 'Por fin, el mundo está sanando' y 'Esto es lo más cercano a la paz mundial'. Incluso, algunos pensaron que el video se trataría de inteligencia artificial.
¿Qué pasó entre Zumba y Carlos Cacho en El Gran Show?
En 2015, Zumba participó de la edición 'Reyes del Show' del conocido programa de Gisela Valcárcel. Durante su coreografía, Alejandro Benites se lanzó sobre el jurado que estaba compuesto por Morella Petrozzi, Pachi Valle Riestra y Carlos Cacho, lo que causó conmoción por ser una acción inesperado.
Inmediatamente, la 'Señito' llama a Zumba al centro del escenario y lo reprendió por su acto, al que catalogó de 'violenta' y 'agresiva'. Zumba señaló que no tuvo la intención de lastimar al maquillador y finalmente fue expulsado del certamen. A través de su cuenta de Twitter (ahora X), el bailarín aseguró que 'solo quería abrazar'.