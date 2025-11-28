HOYSuscripcion LR Focus

Milett Figueroa revela por qué Marcelo Tinelli anunció el fin de su relación: "Tenemos un carácter fuerte"

Milett Figueroa contó detalles de su relación con Marcelo Tinelli. La modelo reveló que, por ahora, no está en sus planes casarse y prefiere centrarse en su proyectos personales, entre ellos propuestas laborales en el cine y el teatro.

Milett Figueroa retornó al Perú en medio de los rumores sobre un distanciamiento con Marcelo Tinelli, según informó la prensa argentina. Durante su visita, la modelo aprovechó las cámaras para explicar por qué, a finales de septiembre, el conductor decidió anunciar públicamente el fin de su relación en pleno estreno de su canal de streaming. Este episodio avivó las especulaciones de que su romance formaría parte de un acuerdo profesional para la serie de Amazon Prime 'Los Tinelli'.

Figueroa reconoció que sus más de dos años de relación no estuvieron libres de discusiones. Incluso, reveló que en dos ocasiones llegaron a separarse por un corto tiempo debido al carácter fuerte de ambos. Estas declaraciones llamaron la atención de Rodrigo Gonzáles y Gigi Mitre, quienes comentaron que este tipo de dinámicas puede desgastar el amor y la relación. Milett añadió que, aunque intenta evitar los conflictos por su bienestar, en muchas ocasiones pierden la paciencia con facilidad.

Milett Figueroa revela detalles de la corta ruptura con Marcelo Tinelli

"La verdad es que anteriormente ya habíamos discutido fuerte y habíamos terminado, y al día siguiente regresábamos. Nos pasó hasta en dos ocasiones. Incluso pensábamos poner un comunicado y todo eso, pero nos arreglamos", contó inicialmente Milett Figueroa.

Luego explicó que el detonante del anuncio de Tinelli se debió a que “en ese momento estábamos muy tensionados los dos porque yo quería una cosa y él otra. Se cruzaron los horarios y yo tenía que hacer algo, y él me dio otra alternativa. Explotamos los dos. Me sorprendió que lo anuncie.  No tengo paciencia para las discusiones", agregó.

¿Milett Figueroa y Marcelo Tinelli se casan?

Cerca de cumplir los tres años de relación, Milett Figueroa se sinceró y aseguró que actualmente no está en sus planes forma un hogar. Lo que desea es seguir disfrutando de su relación mientras trabaja en sus propios proyectos."Soy muy curiosa, me meto constantemente a talleres, a cursos", comentó.

La modelo también anunció que tiene una propuesta para grabar una película en 2026. "Tengo una propuesta para hacer una película el próximo año. Sería grabada en San Bartolo y trataría sobre la historia de cuatro amigos. Así que estoy evaluando el momento en que se puede grabar, porque también me gustaría hacer teatro en Buenos Aires", reveló.

