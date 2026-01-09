HOYSuscripcion LR Focus

Espectáculos

Actriz peruana Camila Zavala recuerda cómo quedó su casa tras incendio en California y hace conmovedora reflexión: "Todo duele"

La actriz peruana Camila Zavala, exestrella de 'Mi amor, el wachimám', se sinceró sobre el proceso de duelo que continúa viviendo con su familia a un año de la tragedia en California, que dejó al menos 31 fallecidos.

Camila Zavala fue pareja de Nico Ponce en la telenovela 'Mi amor, el wachimán'.
Camila Zavala fue pareja de Nico Ponce en la telenovela 'Mi amor, el wachimán'. | Foto: composición Instagram/camilazavala/América TV

Camila Zavala abrió su corazón sobre un capítulo doloroso que enfrentó con su familia: la afectación de su hogar debido a los incendios forestales que azotaron California, Estados Unidos, en 2025. A un año de la tragedia, la recordada actriz de 'Mi amor el wachimán' compartió en sus redes sociales una conmovedora reflexión sobre el proceso de duelo que aún continúa viviendo con sus seres queridos.

Zavala, quien radica en Estados Unidos y además es productora, también reveló impactantes imágenes de cómo quedó su vivienda como consecuencia del siniestro, el cual dejó más de 16.000 casas damnificadas y al menos 31 personas fallecidas.

Actriz Camila Zavala habla sobre el duelo a un año del incendio en California que afectó su hogar

A través de su cuenta en Instagram, Camila Zavala, quien también trabajó en 'Vacaciones en Grecia', rememoró la tragedia el 7 de enero de 2026, exactamente un año después de que las llamas comenzaran a propagarse, dando inicio a una serie de incendios forestales que conmocionaron al mundo. "Un año desde el incendio de Eaton. Hoy, siento emociones entrelazadas. Aún queda mucho en el cuerpo", manifestó.

La actriz, recordada por su papel de Jimena del Solar Noriega en la telenovela 'Mi amor, el wachimán' —protagonizada por Christian Domínguez y María Grazia Gamarra para América TV— confesó que los daños perduraban más allá de lo económico, pues el siniestro significó una pérdida también emocional para ella y sus seres queridos. "Ha pasado un año, pero el trauma y el dolor persisten. Nuestro vecindario. Nuestro hogar. Nuestra sensación de seguridad se vio profundamente afectada. La recuperación lleva tiempo. Este tipo de pérdida no es solo material. Se trata de pertenencia. Del hogar. De la familia", agregó.

Así quedó la casa de la actriz peruana Camila Zavala tras incendios en California. Foto: Instagram/camilazavala

Así quedó la casa de la actriz peruana Camila Zavala tras incendios en California. Foto: Instagram/camilazavala

Camila Zavala expresa gratitud en medio del dolor a un año del incendio en California

A pesar de seguir viviendo su duelo, Camila Zavala, expareja de Nico Ponce en la ficción de América TV, no dudó en expresar gratitud al haber encontrado personas que le ayudaron a sobrellevar la tragedia, recordándole que este tipo de vínculos son los que sostienen en los momentos más difíciles. "Gratitud infinita para quienes se presentaron con empatía, quienes hicieron este año más amable, más llevadero, y me recordaron que, al final, esos lazos son lo que realmente importa", manifestó.

"Hoy mantengo cerca a la comunidad de Altadena: las familias que perdieron sus hogares, aquellos cuyos hogares se salvaron, aquellos que atraviesan daños parciales y cicatrices invisibles. Ninguna experiencia es mayor o menor. Todo duele. Los veo. Los escucho", reflexionó la exfigura de 'Mi amor, el wachimán'. Con esas palabras, dejó en claro que, aunque su vivienda no fue reducida a cenizas como muchas otras, sí quedó profundamente marcada por el fuego y por la memoria de lo vivido.

Así quedó la casa de la actriz peruana Camila Zavala tras incendios en California. Foto: Instagram/camilazavala

Así quedó la casa de la actriz peruana Camila Zavala tras incendios en California. Foto: Instagram/camilazavala

