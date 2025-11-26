HOYSuscripcion LR Focus

Mario Irivarren se molesta con Laura Spoya y Gerardo Pe por excluirlo de viaje y besa foto de su exjefe 'Pelao': "Falsos"

No lo incluyeron. El chico reality Mario Irivarren reveló su sorpresa al conocer que viaje a Colombia estaba confirmado y aseguró sentirse decepcionado.

El chico reality Mario Irivarren mostró su fastidio contra sus compañeros de conducción Laura Spoya y Gerardo Pe tras ser excluido de un viaje. El influencer compartió su malestar al indicar que a pocos minutos de la emisión del podcast se enteró de que todo el equipo del podcast 'La manada', incluyendo Jefferson Farfán, grabarán contenido fuera del país, pero sin él. El hecho generó varias reacciones en redes sociales.

Mario Irivarren muestra su molestia con Gerardo Pe y Laura Spoya

Durante la reciente emisión del podcast de YouTube 'La manada', Mario Irivarren no ocultó su molestia con la modelo Laura Spoya y el youtuber Gerardo Pe tras conocer que el equipo viajará a Colombia para realizar una transmisión IRL (en la vida real). El chico reality se mostró sorprendido debido a que pensó que la idea, planteada días atrás, no llegaría a concretarse y hasta convocaría al exfutbolista Jefferson Farfán.

PUEDES VER: Fernando Llanos pone en aprietos a congresista Wilson Soto por proyecto de ley para influencers: "Deme un caso"

lr.pe

Sin embargo, el productor Abneer Robles decidió no incluirlo en el viaje debido a que el chico reality realizará la inauguración de su segunda discoteca Rosa Mezcal en el distrito de San Juan de Lurigancho. "Esos son tus ídolos, esos falsos, hipócritas. Van todos menos yo. ¿Sabes cómo me siento? Decepcionado. Ojalá que llueva. Ojalá caigan truenos, centellas, que haya plaga de insectos, que se vaya la luz", comentó.

Mario Irivarren besa foto de su exjefe José Luis Rodríguez, 'Pelao'

Tras su evidente molestia y conocer que el youtuber Dafonseka también viajará a Colombia, Mario Irivarren se mostró molesto y hasta besó la fotografía de su exjefe José Luis Rodríguez, 'Pelao', del canal 'Todo Good'.

PUEDES VER: Tiktoker Valentino preocupa a sus fans tras sufrir intoxicación por tomar medicamentos: "Estaba con infección"

lr.pe

"Perdí mi oportunidad, no te supe valorar. Qué atorrantes son. Ese iPhone que querías que te deje en 15 cuotas, ya te fregaste", se dirigió hacia el youtuber Gerardo Pe.

Cabe resaltar, que el podcast 'La manada' se estrenó en el canal 'Satélite +' de Jefferson Farfán, tras su abrupta salida del canal 'Todo Good', donde el espacio se llamaba 'Good Time'. Sin embargo, se generaron tensiones internas y el podcast dejó de emitirse.

