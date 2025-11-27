Mario Irivarren intenta regatear producto a ambulante y transeúntes reaccionan: "Tanta plata tiene"

El chico reality Mario Irivarren generó diversas reacciones en redes sociales al intentar regatear el precio de un producto a un vendedor ambulante. Todo sucedió durante la transmisión del podcast 'La manada' durante una transmisión en el Centro de Lima. El hecho llamó la atención de varios transeúntes, quienes se mostraron sorprendidos y no dudaron en cuestionarlo al escucharlo negociar.

Mario Irivarren genera controversia al intentar regatear a vendedor ambulante durante transmisión

Durante la transmisión de 'La manada' en YouTube, Mario Irivarren protagonizó un momento incómodo en la vía pública luego de ser captado intentando regatear el precio de un producto para limpiar zapatillas a un vendedor ambulante.

En las imágenes se oye al vendedor ofrecer su producto a S/10, pero el exchico reality insiste en que se lo deje a dos recipientes por S/5, una propuesta que generó sorpresa entre quienes presenciaban la escena. Al respecto, una mujer señala: "Tanta palta tiene".

Tras ello, Mario Irivarren optó por comprar el producto con el precio original para evitar más críticas. El clip no tardó en viralizarse, avivando el debate sobre el respeto al trabajo de los ambulantes.

¿En qué horario se transmite 'La manada'?

El nuevo podcast de 'La manada', conducido por Laura Spoya, Mario Irivarren y Gerardo Pe, se transmite de lunes a viernes a las 11.00 a. m. en el canal 'Satélite +', dirigido por Jefferson Farfán. Anteriormente, los conductores formaban parte del programa 'Good Time' en el canal 'Todo Good'.