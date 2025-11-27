HOYSuscripcion LR Focus

EE. UU. comenzará a interceptar narcotraficantes en Venezuela
EE. UU. comenzará a interceptar narcotraficantes en Venezuela     
Hermana de Jackson Mora llora y acusa a exsocio de poner en riesgo la vida de su hijo durante desalojo

Noelia Mora, hermana de Jackson Mora, ‘agradeció’ a su exsocio Roberto de Romaña por no haber atentado contra su hijo.

Noelia Mora es hermana de Jackson y gerenta de operaciones de la FFC, empresa de lucha. Foto: Composición LR/Tiktok.
Noelia Mora es hermana de Jackson y gerenta de operaciones de la FFC, empresa de lucha. Foto: Composición LR/Tiktok.

Noelia Mora, hermana de Jackson Mora, expresó su indignación tras el violento desalojo que sufrió en su vivienda de Surco, un hecho que ocurrió mientras el exesposo de Tilsa Lozano se encontraba en Argentina. Ella responsabilizó del hecho a Roberto de Romaña, exsocio.

Completamente devastada, la empresaria compartió el trauma que vivió, relatando el temor que sintió por la seguridad de su hijo de 14 años. Junto al equipo de trabajo del expeleador, señaló que ellos fueron amenazados con armas y que, afortunadamente, la intervención de su trabajadora del hogar evitó que su hijo fuera asesinado.

Hermana de Jackson Mora revela que exsocio puso en riesgo la vida de su hijo

En un video compartido en redes sociales, Noelia Mora explicó que aún se encuentra en shock, pues estuvo a punto de perder a su hijo durante el desalojo. Según relató, la rápida intervención de la nana del inmueble, quien se hizo pasar como madre del menor, evitó que la situación terminará en una tragedia.

“Lo que me ha contado mi hijo de lo sucedido, que lo encañonaron, que la señora que trabaja con nosotros en la casa, Edicta, tuvo que decir que Santiago era su hijo para que no me lo maten. Yo estoy en shock, no asimilo, es solo imaginarme que mi hijo estuvo en peligro, es algo que no lo puedo tolerar, yo todavía no sé qué hacer, me quitaron todo, se llevaron todas mis cosas, que no me importan de verdad, no me interesa, lo único que me interesa a mí es que mi hijo está bien”, declaró.

Noelia Mora ‘agradece’ a exsocio de su hermano por no atentar contra su hijo

Con la voz entrecortada y lágrimas en los ojos, a pesar de llevar lentes oscuros, Noelia Mora se dirigió a Roberto de Romaña, exsocio de su hermano Jackson Mora. En un tono que combinaba gratitud y advertencia, le ‘agradeció’ por no haber atentado contra su hijo.  

“Y en serio te lo digo Roberto de Romaña, gracias. Muchas gracias por dejar vivo a mi hijo, porque si él estuviera muerto ahorita, otro sería el cantar. Eso no se hace, no se juega con la vida de los hijos, creo que eres padre, al igual que esos dos delincuentes que has contratado, que un hijo es lo más sagrado que uno tiene, y hay un Dios que todo lo ve y esto, lo que ha pasado, no va a quedar impune”, sentenció.  

Tilsa Lozano rompe su acta de divorcio y estalla en emoción: "¡Qué hermosa noticia!"

Tilsa Lozano arremete contra Jackson Mora y reconoce su matrimonio como un error tras confirmar su divorcio: “No sé con quién me casé”

Tilsa Lozano destruye el acta de divorcio y celebra su libertad con mucha emoción: ''Voy a llorar de felicidad''

¿Cuál es la edad de Taylor Swift y después de cuántos años juntos se compromete con Travis Kelce?

¿Cuál es la edad de Gustavo Salcedo, esposo de Maju Mantilla, y cuántos años se llevan?

Trabajadora del hermano de Alejandra Baigorria sorprende al revelar cómo la trata: “Me siento afortunada”

Natalie Vértiz festeja que su nana obtuvo la visa y anuncia que se la llevará al extranjero: “Habemus vacaciones”

Mackeily Luján, de la Bella Luz, impacta al confesar su relación con exnovio de Thamara Gómez: “Estoy enamorada”

Luigui Carbajal se someterá a una vasectomía tras polémico ampay en hotel: “Es para cuidar a mi esposa”

Silvia Cornejo se pronuncia por primera vez tras el ampay de su esposo Jean Paul Gabuteau con la expareja: “Va a tener mi respeto siempre”

Jossmery Toledo arremete contra Suheyn Cipriani tras invitarla a pelear: “Te voy a dar vida, mamita”

