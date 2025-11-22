La locutora de radio, 'Canchita' Centeno, le puso fin a la incógnita y reveló si Melissa Klug, su mejor amiga, retomó su relación con Jesús Barco, padre de la última hija de la 'Blanca de Chucuito'. Esto, después de que ambos fueran vistos juntos durante la celebración de cumpleaños de Samahara Lobatón, a pesar de la polémica separación causada por un ampay de Magaly Medina.

Para la comediante, el futbolista de Alianza Universidad de Huánuco y la empresaria siempre podrán argumentar que, como padres de una hija en común, será imposible que no coincidan en eventos familiares. Sin embargo, 'Canchita' Centeno negó tajantemente que ellos hayan retomado su relación sentimental.

'Canchita' Centeno descartó que Melissa Klug haya retomado su relación con Jesús Barco

Para las cámaras de 'Magaly TV, la firme', 'Canchita' Centeno descartó completamente que Melissa Klug y Jesús Barcos hayan retomado su relación y explicó que, si comparten espacio, este es únicamente de índole familiar. "No (¿Entonces cuál es la situación?) Son padres de una hermosa niña y la niña es lo mejor que les ha pasado en su vida. Ambos están trabajando por esa niña", aseguró.

"Eso es algo que la gente tiene que aceptar, o la gente tiene de qué opinar, como todos ustedes van a opinar. Es su trabajo y lo tienen que hacer, lo que pase en la vida de Melissa es lo mejor que puede pasar. No han vuelto, como ella lo dice, es un tema complicado”, concluyó la mejor amiga de la 'Blanca de Chucuito'.

¿Por qué se separaron Melissa Klug y Jesús Barco?

A finales del mes de octubre, Melissa Klug y Jesús Barco pusieron fin a su relación de casi cinco años en medio de un sonado escándalo, tras el ampay de Magaly Medina. Las cámaras de la 'Urraca' captaron al futbolista, junto a otras figuras como Carlos Ascues y Alexi Gómez, pasando una tarde con varias mujeres y consumiendo bebidas alcohólicas.

Ambas partes argumentaron que la separación se debía estrictamente a diferencias personales y el ritmo de la vida profesional de cada uno. Jesús Barco jugaba a cinco horas de lima, lo que generó y, junto con las sospechas de una tercera persona, terminó por enfriar el vínculo amoroso. Esta situación dejó sin realizar la tan esperada boda.