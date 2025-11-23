HOYSuscripcion LR Focus

Espectáculos

Renato Rossini se despide con un emotivo mensaje de Guillermo Rossini: ''Hasta siempre al tío favorito de todo el Perú''

Renato Rossini expresó su profunda pena por la partida del histórico humorista, cuya trayectoria marcó a generaciones a través de la radio y la televisión peruana.

Renato Rossini dejó un sentido mensaje a su tío fallecido.
Renato Rossini dejó un sentido mensaje a su tío fallecido. | Foto: composición LR/América tv/IG - Renato Rossini

El reciente fallecimiento de Guillermo Rossini, a los 93 años, ha generado conmoción y tristeza entre sus colegas, familiares y amigos cercanos, quienes compartieron momentos inolvidables con el reconocido cómico peruano. Tras la confirmación de su partida por parte de su hijo 'Coco' Rossini, varias figuras públicas se pronunciaron sobre la pérdida de uno de los personajes más queridos de la comunidad artística del Perú. Entre ellos destaca su sobrino Renato Rossini, quien publicó un sentido mensaje en homenaje a su tío.

El mensaje que compartió Renato Rossini en su cuenta de Instagram tras el fallecimiento de Guillermo Rossini. Foto: IG - Renato Rossini

El mensaje que compartió Renato Rossini en su cuenta de Instagram tras el fallecimiento de Guillermo Rossini. Foto: IG - Renato Rossini

El mensaje de Renato Rossini a su tío fallecido

El actor dedicó un emotivo mensaje en su cuenta de Instagram para despedir a su tío fallecido, junto a una fotografía en la que ambos aparecen abrazados. La publicación generó numerosas reacciones y mensajes de condolencias por parte del público. Con un breve pero sentido texto, el artista resaltó la trayectoria de Guillermo Rossini, recordado por su destacado trabajo en programas emblemáticos como 'Los chistosos' y 'Risas y salsa'.

PUEDES VER: Comediantes Manolo Rojas y Hernán Vidaurre consternados por muerte de Guillermo Rossini: "Ha sido un ejemplo"

''Hasta siempre al tío favorito de todo el Perú'', escribió el actor. Este mensaje resalta la importancia y enaltece la figura de Guillermo Rossini en el mundo artístico del Perú.

Mensajes de despedida a Guillermo Rossini

Otros artistas y figuras públicas de la televisión peruana también se sumaron a las condolencias y mensajes de despedida dedicados a Guillermo Rossini. Entre ellos destacaron sus excompañeros del programa radial 'Los chistosos', Manolo Rojas y Hernán Vidaurre, quienes compartieron durante muchos años uno de los espacios más populares de la radio peruana y ofrecieron sentidas palabras en honor al recordado humorista.

PUEDES VER: Fallece Guillermo Rossini, imitador radial e ícono de 'Los Chistosos', a los 93 años

Asimismo, el Ministerio de Cultura del Perú (Mincul) rindió homenaje al artista fallecido resaltando su larga trayectoria y por ser un gran referente en la cultura y entretenimiento nacional.

''El Ministerio de Cultura, en nombre del Gobierno del Perú, expresa sus condolencias por quien en vida fue don Guillermo Rossini Gonzáles, destacado actor, cómico, locutor y referente de la radio y la televisión peruana'', posteó la entidad nacional en su comunicado oficial.

