Tras conocerse la noticia de que el emblemático comediante e imitador peruano Guillermo Rossini Fernández falleció este viernes 22 de noviembre, sus excompañeros del programa 'Los Chistosos', Manolo Rojas y Hernán Vidaurre, se pronunciaron para dedicar unas emotivas palabras. A través de una comunicación con RPP los humoristas señalaron encontrarse muy tristes por la partida, a la vez que enaltecieron el legado artístico que dejó.

"Ha sido un golpe, de verdad que algún día nos tiene que tocar, pero no pensamos que así iba a ser en estos momentos. (...) Mis condolencias en primer lugar para la familia, nosotros siempre frecuentamos a 'mi tío', es nuestro padre, nuestro ejemplo porque hemos aprendido mucha disciplina de él", dijo Manolo Rojas, quien resaltó que gracias al destacado humorista pudo llegar a 'Los Chistosos'. "Él fue quien me dio la oportunidad de acercarme a 'Los Chistosos' en RPP, estoy eternamente agradecido por su ejemplo, por su enseñanza", contó.

Manolo Rojas afirma que Guillermo Rossini fue un gran referente

El humorista indicó que hace tan solo dos meses compartió con Guillermo Rossini en su cumpleaños número 93, reunión donde también asistieron otras figuras humorísticas como Fernando Armas, Patricia Alquinta, Silvia Bardales. Rojas sostuvo que solían visitarlo de manera regular. "Estuvimos en su cumpleaños hace poco, en setiembre estuvimos ahí. Hemos bailado, fue algo muy bonito estar con el 'tío', siempre tratamos de estar con él, de visitarlo, darle nuestro cariño y hoy estamos muy tristes", señaló.

Manolo aseguró que el compromiso y disciplina que ponía Rossini en su trabajo humorístico siempre fue un ejemplo, tanto para él, como para otros comediantes nacionales. "La risa llegó al cielo y sin lugar a dudas él ha sido un ejemplo, tanto en su hogar, como en su trabajo. Su disciplina, su amor por el humor nos ha hecho siempre que sea nuestro referente. (...) Tuvo el respeto de grandes imitadores, de verlo ya me inspiraba. (...) Siempre va a haber una risa en el cielo con el padre de los imitadores", dijo muy emotivo.

Hernán Vidaurre recuerda el legado de Ricardo Rossini

Por su parte, Hernán Vidaurre se mostró consternado y brindó palabras de admiración y respeto hacia el gran legado que dejó Guillermo Rossini en su paso por exitosos programas humorísticos. El también conductor de 'Los Chistosos' resaltó que fue como un padre y maestro para muchos, el cual les dejó un sinfín de enseñanzas.

"Estamos con un profundo dolor, lo vamos a extrañar mucho. ¿Qué puedo decir de mi tío Rossini? primero, que le tengo un agradecimiento porque él me llevó a 'Los Chistosos', me enseñó, siempre ha sido como un padre para todos. Hemos aprendido de su ejemplo, la puntualidad, la responsabilidad, amar a la familia. Nos ha dejado mucha enseñanza", sostuvo.

Vidaurre destacó los más de 60 años que le dedicó al humor, un legado que, según él, lo convirtió en el más grande de los referentes del género en el país. "Más de 60 años ha estado en la radio, todo un récord, por eso es un grande entre los grandes que nos deja. Queda su legado, pero estamos muy dolidos. Él nunca perdía su sentido del humor, nació para hacer reír", dijo conmovido.