La muerte del periodista Jaime Chincha genera conmoción. Colegas y amigos, como el humorista Carlos Álvarez, destacan su profesionalismo y legado en redes sociales. Foto: Facebook/Carlos Álvarez | Foto: Facebook/Carlos Álvarez

La muerte del periodista Jaime Chincha no deja de generar titulares. Desde que se confirmó su pronta partida, varios colegas le han dedicado sensibles mensajes, en los que destacan su profesionalismo y su estilo para abordar temas políticos y sociales. Uno de los que más ha llamado la atención en las redes sociales es del humorista Carlos Álvarez, quien en vida le sacó más de una carcajada al imitarlo.



A través de su cuenta de Facebook, el comediante peruano lamenta la partida del periodista Jaime Chincha, miembro de la familia La República. "Descansa en paz, querido amigo, quedó nuestra entrevista pendiente. Vuela alto", escribió Álvarez, quien compartió un emotivo recuerdo de cuando lo imitaba.

Carlos Álvarez recuerda con cariño a Jaime Chincha



El reconocido humorista Carlos Álvarez expresó su pesar por el fallecimiento de Jaime Chincha y reveló que al periodista le gustaba mucho su imitación. “Jamás se molestó por su imitación, más bien estaba contento por la imitación que le realicé. Vuela alto, Jaime, un abrazo grande donde estés”, agregó.



Cabe indicar que el lunes 8 de septiembre, familiares, amigos y colegas dieron el último adiós a Jaime Chincha, periodista de amplia trayectoria y voz inconfundible, quien falleció a los 48 años, víctima de un infarto fulminante. El velorio se realizó en la capilla Virgen de Fátima, en Miraflores, en medio de un ambiente de profundo dolor.

Carlos Álvarez habla de su faceta política



Por otro lado, Carlos Álvarez abordó los rumores sobre su carrera artística y sus aspiraciones políticas. El humorista señaló que, si fuera elegido candidato a la presidencia en diciembre, el show ‘El candidato soy yo’ podría ser su última presentación después de 42 años de carrera. “Tendría que dejar mi labor artística, cosa que me llena de nostalgia. El candidato soy yo podría marcar un antes y un después en mi vida”, afirmó.



Al ser consultado sobre cuándo se enfocaría en la campaña electoral, el comediante de 61 años explicó que las elecciones internas en los partidos se realizan en diciembre, un punto de partida para los candidatos ya proclamados. Finalmente, el artista contó que aún no ha sido invitado para la Teletón 2025, pero que siempre colabora con la causa, participe o no en el evento.

