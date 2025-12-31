Es falso que los muertos votaron en las Elecciones Generales 2021: rumor fue desmentido por la ONPE

LO FALSO:

Ciudadanos fallecidos votaron en las Elecciones Generales 2021.

LO VERDADERO:

El padrón electoral de las Elecciones Generales 2021 se cerró un año antes de dichos comisiones, el cual contenía únicamente la relación de personas habilitadas para sufragar y no incorpora defunciones ni actualizaciones posteriores, debido a lo establecido por la legislación electoral. Por lo que pudo darse el caso de que personas fallecidas durante la pandemia de 2020, figuraran en el padrón electoral.

La normativa vigente, los controles obligatorios de identificación en mesa y la fiscalización de los personeros impiden cualquier votación irregular.

Diversos organismos electorales y verificadores independientes desmintieron este bulo.

Organismos y misiones internacionales de observación ratificaron la transparencia y legitimidad del proceso electoral peruano.

En redes sociales circula la versión de que "hasta los muertos votaron" en las Elecciones Generales 2021. Sin embargo, esta versión es falsa, es un rumor que circula desde 2021 y que ha sido desmentido repetidas veces por instituciones como la ONPE y el JNE.

Versión falsa circula desde 2021

La versión falsa de que personas fallecidas votaron en las Elecciones Generales del Perú de 2021 se originó a partir de afirmaciones de figuras como el abogado Gonzalo Ortiz de Zevallos y la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso. Ambos sostuvieron que 44 mil muertos habrían sufragado, basándose en supuestas discrepancias entre el padrón electoral y los registros de defunciones del Reniec. Este rumor ha reaparecido con el paso de los años y volvió a difundirse en 2023, cuando fue replicado por Keiko Fujimori.

Verificadores independientes como PerúCheck, así como organismos estatales como la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) y el Jurado Nacional de Elecciones (JNE), desmintieron de manera categórica las afirmaciones sobre votos de personas fallecidas en los comicios peruanos. El padrón electoral se cerró un año antes de las elecciones, en 2020, tal como lo establece la ley. Por ello, los fallecimientos ocurridos con posterioridad —incluidos los registrados durante la pandemia de la COVID-19— no se incorporaron al padrón, lo que explica la presencia de nombres de personas fallecidas en registros posteriores sin que ello implique la emisión de votos, ya que la identificación obligatoria en mesa lo impide.

Ante la desinformación, el jefe de la ONPE, Piero Corvetto, explicó que la principal responsabilidad de los miembros de mesa es verificar la identidad del elector. Para sufragar, cada ciudadano debe presentar su Documento Nacional de Identidad físico, el cual es contrastado por los tres miembros de mesa, además de los personeros de las organizaciones políticas. Por ello, afirmó de manera contundente que en el Perú las personas fallecidas no votan.

En relación con la información difundida de manera viral, el Reniec emitió un pronunciamiento en el que recordó que el Padrón Electoral se cerró un año antes de las elecciones generales 2021, el 11 de abril de 2020. En su comunicado precisó que el padrón contiene únicamente la relación de personas habilitadas para sufragar y que las defunciones o actualizaciones posteriores no se reflejan en este registro, debido a que la legislación electoral lo prohíbe expresamente.

Finalmente, la Organización de Estados Americanos (OEA) presentó su informe final sobre las Elecciones Generales del Perú de 2021, en el que ratificó la transparencia del proceso y descartó irregularidades graves en el escrutinio o en el padrón electoral. La Unión Europea, a través de su Misión de Observación Electoral, concluyó que los comicios fueron creíbles, íntegros y bien organizados, pese a las campañas de desprestigio contra el JNE y la ONPE. A estas conclusiones se sumaron el Departamento de Estado de Estados Unidos y la Embajada de Canadá, que respaldaron la integridad de las instituciones electorales peruanas y rechazaron las denuncias de fraude sin sustento.

Conclusión:

En síntesis, la afirmación de que personas fallecidas votaron en las Elecciones Generales del Perú de 2021 es falsa y responde a una narrativa de desinformación que se ha difundido de manera reiterada desde ese proceso electoral. El padrón electoral se cerró por mandato legal un año antes de los comicios, en abril de 2020, y contenía únicamente la relación de ciudadanos habilitados para sufragar, sin incorporar defunciones ni actualizaciones posteriores. Por esta razón, personas que fallecieron después de esa fecha —incluidas aquellas que murieron durante la pandemia de la COVID-19— pudieron figurar en el padrón, sin que ello implicara la emisión de votos a su nombre. La normativa electoral vigente, junto con los controles obligatorios de identificación en mesa y la fiscalización de los personeros de las organizaciones políticas, impide cualquier votación irregular. Esta noticia falsa ya fue desmentida en el pasado por organismos electorales y verificadores independientes, y finalmente descartadas por misiones internacionales de observación, que ratificaron la transparencia y legitimidad del proceso electoral peruano.

