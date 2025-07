Jaime Bayly y Silvia Núñez del Arco llevan 18 años juntos, de los cuales 15 están casados. El polémico escritor peruano se encuentra en el país con motivo de la edición 29 de La Feria Internacional del Libro, donde presentó una reedición de su obra ‘La noche es virgen’. Llegó en compañía de su esposa y su hija Zoe.

Durante su visita, el también periodista charló con las cámaras de ‘Magaly TV: la firme’ y compartió detalles desconocidos de su relación. Sorprendió al confesar que la complicidad que mantiene con Silvia Núñez, 24 años menor que él, le ayuda a tener esa confianza para contarle incluso sus sueños más íntimos sin temor a generar celos.

“Yo le cuento a Silvia que he soñado toda la noche con Shakira; le digo que no puedo más, no doy más. Es que es mi ego, tengo una vanidad muy desmesurada. Shakira y yo nos vimos hace poco, nos encontramos en un avión. Yo le hablaba, pero no me hacía caso, le estaba mandando mensajes a Alejandro Sanz”, relató con su característico sentido del humor

Jaimy Bayly admite que le fue “infiel” a su esposa, pero en sus sueños

Cuando le preguntaron sobre el tema de fidelidad y si siempre le ha sido fiel a Silvia Núñez del Arco tras casi 20 años juntos, Jaime Bayly se sinceró de manera irónica y respondió que sí le fue infiel, pero solo mientras dormía.

“Silvia es divina, yo estoy muy enamorado de ella. Tenemos muchos años juntos y no le he sido infiel una sola vez… salvo en mis sueños. Cuando sueño, sí soy un picaflor", señaló, lo que generó las risas entre los presentes que lo escuchaban declarar.

La historia de amor de Jaime Bayly y Silvia Núñez del Arco

Los dos se conocieron en 2007. Silvia Núñez era una jovencita de 18 años y admiradora de Jaime Bayly. Por esa razón, visitaba el set de su programa ‘El Francotirador’. Ella nunca le pidió una foto o un autógrafo a diferencia de otras fans que tenía el escritor.

En 2010 oficializaron su relación en medio de polémicas por la diferencia de edad de los dos, que es de 24 años. Pese a eso, contrajeron matrimonio en Miami, en 2011, poco antes del nacimiento de su hija Zoe. En la actualidad ella tiene 36 y él 60.

Ambos radican en Estados Unidos, donde su vida transcurre con un bajo perfil. El escritor labora como novelista y como youtuber, mientras que la joven también es escritora.