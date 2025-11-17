Tras varios minutos de silencio, Yolanda Medina abrió su corazón en la última edición de 'El valor de la verdad' y confesó que su amistad de años con Christian Domínguez terminó porque optó por defender a Pamela Franco, con quien ha compartido escenarios en Agua Bella. La cantante de cumbia originaria de Chiclayo explicó que, hasta la fecha, guarda gran estima por el líder de la Gran Orquesta Internacional y que, por ello, no le guarda rencor.

Medina explicó que, cuando salió el escándalo del famoso "auto-rana" de Domínguez - quien días previos le juraba amor eterno a Franco-, ella tomó partido por la artista chimbotana, quien también se encontraba en el ojo público al ser señalada como la tercera persona en la relación de Christian Cueva y Pamela López. "Después de lo que pasó con Pamela, yo no lo volví a ver nunca más hasta la fecha de hoy", confesó. "Me decepcioné mucho de Christian porque creí que la amaba", relató.

Yolanda Medina reveló detalles del fin de su amistad con Christian Domínguez

Yolanda Medina indicó que siente que tiene una conversación pendiente con Christian Domínguez. "Algún día que nos encontremos, hablaremos", declaró. Además, cuando Beto Ortiz le consultó por que su amistad tomó rumbos distintos, la líder de Agua Bella confesó que, en una oportunidad, intentó asistir al programa donde trabajaba el cantante; sin embargo, el productor le indicó que no podía asistir porque el exintegrante de la Joven Sensación estaba allí.

A la fecha, Medina no pisa ningún set de televisión vinculado a Domínguez o Karla Tarazona. No porque tenga un conflicto directo con ella, si no porque nunca retomaron comunicación. “Asumo que no me querrán ver”. Y es que, según contó, salió en defensa de su amiga Pamela Franco durante una época turbulenta. Algo se rompió en su amistad con el cantante de cumbia, sin necesidad de intercambiar palabras.

Yolanda Medina reveló que siempre trata de defender a Pamela Franco

Yolanda Medina aseguró que siempre trata de defender a Pamela Franco. "La he visto en su declive, en su caída", afirmó, pues en ese entonces el vínculo entre ambas era cercano. Además aseguro: "Siempre me demostró (Christian Domínguez) que Pamela era la mujer de su vida, porque la cuidaba mucho".

La voz principal de Agua Bella añadió: "Nunca he tapado cosas de ella (Pamela Franco). Solo me sentí mal de ocultar que ella había tenido una relación antigua (con Christian Cueva)", relató a Beto Ortiz. Por último, indicó que conoció a Christian Cueva después del ampay, cuando formalizó su relación con la interprete de 'Dile la verdad'. "No me ha invitado al Westin, no me ha invitado ni un café, ni un trago”, concluyó.