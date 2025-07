Yolanda Medina califica de 'mentirosa' a Marisol tras contar que le dijo 'chusca': "Está hablando tonterías"

Yolanda Medina no se guardó nada y arremetió con fuerza contra la cantautora Marisol Ramírez, conocida como ‘La Faraona de la cumbia’, luego de que esta última asegurara en el podcast ‘Café con la Chévez’ que le dijo “chusca” en plena entrevista radial hace un año. Según Marisol, ese episodio se dio cuando ambas coincidieron en una emisora donde, además del comentario ofensivo, se habría producido un empujón. "Ella me empuja y me dice “viva te crees”. Entonces yo volteo y le digo “que te pasa, chusca.”", comentó en el programa difundido en Youtube.

En declaraciones a los medios, Yolanda negó las declaraciones de la cantante de cumbia. “Está hablando tonterías”, afirmó enfáticamente. Asimismo, Yolanda insinuó que Marisol reaccionó con miedo y exageración al verla en persona, lo que, para ella, desmiente toda la versión contada en el podcast. “Créeme que, si me lo hubiera dicho en la cara, no hubiera salido ilesa de esa radio”, comentó, asegurando que Ramírez no tuvo el valor de enfrentarla realmente.

Yolanda Medina reta a Marisol y la llama ‘hipócrita’

Con un tono irónico, Yolanda deslizó una provocación hacia Marisol: “Me gustaría ver aquí a Marisol”. En medio del fuego cruzado, no perdió la oportunidad para promover una causa solidaria, instando a los peruanos a inscribirse hasta el 27 de julio en la página de la campaña “Voluntarios de la Liga contra el Cáncer” y unirse al voluntariado.

Pero el enfrentamiento no quedó solo en una negativa. Yolanda fue mucho más dura al cuestionar la coherencia de su colega. “Primero dice que no me dijo nada, y ahora asegura que sí. Eso se llama ser hipócrita”, sentenció. Según Medina, Marisol muestra una doble cara ante la opinión pública y, con sus recientes declaraciones, ha terminado por mostrar su verdadera personalidad. “Ya todo el mundo se dio cuenta”, aseguró, dejando claro que su molestia no era solo por las palabras, sino por la actitud contradictoria de la otra artista.

Yolanda Medina niega insulto y arremete contra Marisol: “le faltó coraje”

La intérprete no dudó en remarcar que, de haber existido una ofensa directa, su reacción habría sido inmediata y contundente. “Créeme que no hubiera salido con pelo”, remató Yolanda en tono desafiante, asegurando que, si el comentario se lo hubieran dicho realmente, el encuentro habría terminado en un altercado físico. Incluso mencionó que se habrían “trenzado rico”, dejando en evidencia lo tensa que fue, y sigue siendo, su relación con Marisol.

Yolanda no solo desmintió las declaraciones, sino que también criticó duramente la forma en que Marisol manejó la situación en los medios. Aseguró que su colega no tuvo el coraje de enfrentarla con la verdad, y que su comportamiento en la entrevista dejó al descubierto su falta de firmeza. “Me hubiera gustado que sea valiente”, afirmó.