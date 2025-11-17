HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionArde TroyaFuerte y Claro
EN VIVO: mira 'Arde Troya' con Juliana Oxenford
EN VIVO: mira 'Arde Troya' con Juliana Oxenford     EN VIVO: mira 'Arde Troya' con Juliana Oxenford     EN VIVO: mira 'Arde Troya' con Juliana Oxenford     
Espectáculos

Reik concierto Perú 2026: fecha, precios, venta y cómo comprar entradas en Teleticket para su show en Costa 21

Reik confirma un único concierto en Lima como parte de su tour '2026'. La banda mexicana se presentará en Costa 21 y las entradas estarán disponibles en preventa a través de Teleticket.

Reik vuelve a Lima con su tour '2026'. Foto: composición LR/difusión
Reik vuelve a Lima con su tour '2026'. Foto: composición LR/difusión

La banda mexicana Reik regresa al Perú con su esperado tour '2026', un espectáculo que promete reunir sus mayores éxitos en una noche llena de romanticismo y nostalgia. El trío formado por Jesús Navarro, Julio Ramírez y Bibi Marín ofrecerá un único concierto en Lima, y la expectativa entre sus seguidores peruanos es tan alta que se prevé una fuerte demanda desde la preventa.

El show de Reik en Lima se realizará en Costa 21, uno de los escenarios más grandes de la capital, donde miles de fanáticos podrán cantar temas emblemáticos como 'Noviembre sin ti', 'Creo en ti', 'Ya me enteré', 'Me niego' y muchos más. La preventa de entradas incluirá un descuento especial del 15% pagando con tarjetas Interbank a través de Teleticket, lo que convierte al evento en uno de los más esperados del 2026, especialmente entre quienes siguen a la banda desde sus inicios en 2003.

TE RECOMENDAMOS

¿QUÉ NOS ESPERA PARA EL FIN DE SEMANA? JHAN SANDOVAL Y RUFUTURO RESPONDEN | ASTROMOOD
Reik en Lima. Foto: Teleticket

Reik en Lima. Foto: Teleticket

PUEDES VER: Concierto de Shakira en Lima DÍA 3: horario, entradas, setlist y guía completa para su concierto en el Estadio Nacional

lr.pe

¿Cuándo será el concierto de Reik en Lima?

Reik ofrecerá un único concierto en Perú el 14 de mayo de 2026 en Costa 21, ubicado en la Costa Verde. Esta presentación forma parte de su tour internacional '2026', una gira con la que la banda busca agradecer el cariño del público latinoamericano y reconectar con los países donde su música ha marcado generaciones.

El nombre del tour representa la ruta que recorrerán durante este nuevo capítulo artístico, que incluye tanto México —su país natal— como otras naciones donde su relación con los fanáticos es especialmente fuerte, tal como ocurre en el Perú. El concierto contará con un repertorio que combinará sus éxitos clásicos con sus temas más recientes.

PUEDES VER: ¡La loba remeció el Estadio Nacional! Así fue la caminata de Shakira junto a Susy Díaz en su esperado concierto

lr.pe

¿Cuándo es la preventa de entradas para el concierto de Reik en Costa 21?

La preventa de entradas para el concierto de Reik en Lima será el 21 y 22 de noviembre, desde las 10:00 a.m., exclusivamente a través de Teleticket. Durante estas fechas, los fans podrán acceder a un descuento de hasta el 15% utilizando tarjetas Interbank, un beneficio que se espera impulse una demanda masiva debido al entusiasmo que ha generado el anuncio del show.

¿Cómo comprar entradas para el concierto de Reik 2026 en Teleticket?

Para adquirir entradas para el concierto de Reik en Lima, los fans deberán seguir los siguientes pasos:

  • Ingresar al portal oficial de Teleticket en la fecha y hora de preventa o venta general.
  • Buscar el evento “Reik – Tour 2026” en Costa 21.
  • Seleccionar la zona deseada y la cantidad de entradas.
  • Elegir el método de pago, recordando que el 15% de descuento aplica únicamente con tarjetas Interbank durante la preventa.
  • Confirmar la compra y descargar o guardar las entradas electrónicas.

¿Cuánto costarán las entradas para el concierto de Reik 2026 en Lima?

El precio de las entradas para el concierto de Reik estará disponible desde la preventa del 21 de noviembre. Sin embargo, se estima que podrían costar entre 150 y 300 soles, tomando como referencia los shows que la banda ofreció en 2024, sin considerar los descuentos aplicados en esa ocasión.

Notas relacionadas
Concierto de Shakira en Lima DÍA 3: horario, entradas, setlist y guía completa para su concierto en el Estadio Nacional

Concierto de Shakira en Lima DÍA 3: horario, entradas, setlist y guía completa para su concierto en el Estadio Nacional

LEER MÁS
Shakira en Lima: crónica de la visita de una estrella del pop

Shakira en Lima: crónica de la visita de una estrella del pop

LEER MÁS
Peruana que pagó S/1.700 por Campo B en concierto de Shakira y se entera que no tendrá acceso a pasarela: “Es injusto”

Peruana que pagó S/1.700 por Campo B en concierto de Shakira y se entera que no tendrá acceso a pasarela: “Es injusto”

LEER MÁS
¿Cuál es la edad de Taylor Swift y después de cuántos años juntos se compromete con Travis Kelce?

¿Cuál es la edad de Taylor Swift y después de cuántos años juntos se compromete con Travis Kelce?

LEER MÁS
¿Cuál es la edad de Gustavo Salcedo, esposo de Maju Mantilla, y cuántos años se llevan?

¿Cuál es la edad de Gustavo Salcedo, esposo de Maju Mantilla, y cuántos años se llevan?

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
Pamela Franco se arrepiente de entrevista con María Pía Copello en la que pidió perdón a Pamela López: "Me pautearon"

Pamela Franco se arrepiente de entrevista con María Pía Copello en la que pidió perdón a Pamela López: "Me pautearon"

LEER MÁS
Hija de Yolanda Medina conmueve al aparecer en set de 'EVDLV' para abrazar a su madre tras de fuertes revelaciones: "Es una guerrera"

Hija de Yolanda Medina conmueve al aparecer en set de 'EVDLV' para abrazar a su madre tras de fuertes revelaciones: "Es una guerrera"

LEER MÁS
Natalia Salas se emociona al recibir inesperado regalo de bodas: caminará con Shakira en su tercer concierto en Lima

Natalia Salas se emociona al recibir inesperado regalo de bodas: caminará con Shakira en su tercer concierto en Lima

LEER MÁS
Yolanda Medina admite que ocultó la relación entre Pamela Franco y Christian Cueva ante la prensa: "Lo negué"

Yolanda Medina admite que ocultó la relación entre Pamela Franco y Christian Cueva ante la prensa: "Lo negué"

LEER MÁS
Yolanda Medina niega haberse metido en la relación de Marisol y George Núñez: "Las amantes no van de la mano"

Yolanda Medina niega haberse metido en la relación de Marisol y George Núñez: "Las amantes no van de la mano"

LEER MÁS
Paco Bazán comparte fuerte mensaje tras confirmación de Melissa Linares sobre relación extramatrimonial: “Aunque se burlen de mi fe”

Paco Bazán comparte fuerte mensaje tras confirmación de Melissa Linares sobre relación extramatrimonial: “Aunque se burlen de mi fe”

LEER MÁS

Ofertas

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar
ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

La Bistecca

ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

PRECIO

S/ 85.90
Comprar
CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

Cinemark

CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

PRECIO

S/ 10.90
Comprar
PERULANDIA: 1 Entrada +Vale de 30 soles + bosque encantado + piscinas + Perusaurus en Huachipa

Perulandia

PERULANDIA: 1 Entrada +Vale de 30 soles + bosque encantado + piscinas + Perusaurus en Huachipa

PRECIO

S/ 37.90
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Cae en Argentina ‘El Jorobado Deivi’, autor del atentado a la sede fiscal de La Libertad

Portugal vs Irlanda HOY vía ESPN 2 EN VIVO por las Eliminatorias UEFA: Cristiano Ronaldo se fue expulsado por un codazo

Paro de transporte este 14 de octubre: estas son las universidades que no tendrán clases presenciales

Espectáculos

¿Quién es Melissa Linares, madre de la última hija de Paco Bazán y por qué demandó al conductor de TV?

Paco Bazán responde si dejó de ver a su última hija por Susana Alvarado: "Amo a mis tres hijos"

¿Cuántos hijos tiene Paco Bazán y quiénes son las madres de sus herederos?

Estados Unidos

Elecciones en Nueva York 2025: Zohran Mamdani gana la alcaldía y triunfo le da un fuerte golpe a la era Trump

El 11S el atentado terrorista con más víctimas de la historia: alrededor de 3.000 afectados y cuestionó la seguridad global

Estos son los 5 mejores destinos del mundo para hacer trekking: están en Estados Unidos, España y Perú

Política

Cae en Argentina ‘El Jorobado Deivi’, autor del atentado a la sede fiscal de La Libertad

¿Qué es Generación Z en Perú? Los jóvenes que toman protagonismo político en marchas

Extrabajador del Congreso que usó cámara en mitin blinda a Keiko Fujimori y Fuerza Popular: "Un error involuntario"

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025