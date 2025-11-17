Reik concierto Perú 2026: fecha, precios, venta y cómo comprar entradas en Teleticket para su show en Costa 21

La banda mexicana Reik regresa al Perú con su esperado tour '2026', un espectáculo que promete reunir sus mayores éxitos en una noche llena de romanticismo y nostalgia. El trío formado por Jesús Navarro, Julio Ramírez y Bibi Marín ofrecerá un único concierto en Lima, y la expectativa entre sus seguidores peruanos es tan alta que se prevé una fuerte demanda desde la preventa.

El show de Reik en Lima se realizará en Costa 21, uno de los escenarios más grandes de la capital, donde miles de fanáticos podrán cantar temas emblemáticos como 'Noviembre sin ti', 'Creo en ti', 'Ya me enteré', 'Me niego' y muchos más. La preventa de entradas incluirá un descuento especial del 15% pagando con tarjetas Interbank a través de Teleticket, lo que convierte al evento en uno de los más esperados del 2026, especialmente entre quienes siguen a la banda desde sus inicios en 2003.

TE RECOMENDAMOS ¿QUÉ NOS ESPERA PARA EL FIN DE SEMANA? JHAN SANDOVAL Y RUFUTURO RESPONDEN | ASTROMOOD

Reik en Lima. Foto: Teleticket

¿Cuándo será el concierto de Reik en Lima?

Reik ofrecerá un único concierto en Perú el 14 de mayo de 2026 en Costa 21, ubicado en la Costa Verde. Esta presentación forma parte de su tour internacional '2026', una gira con la que la banda busca agradecer el cariño del público latinoamericano y reconectar con los países donde su música ha marcado generaciones.

El nombre del tour representa la ruta que recorrerán durante este nuevo capítulo artístico, que incluye tanto México —su país natal— como otras naciones donde su relación con los fanáticos es especialmente fuerte, tal como ocurre en el Perú. El concierto contará con un repertorio que combinará sus éxitos clásicos con sus temas más recientes.

¿Cuándo es la preventa de entradas para el concierto de Reik en Costa 21?

La preventa de entradas para el concierto de Reik en Lima será el 21 y 22 de noviembre, desde las 10:00 a.m., exclusivamente a través de Teleticket. Durante estas fechas, los fans podrán acceder a un descuento de hasta el 15% utilizando tarjetas Interbank, un beneficio que se espera impulse una demanda masiva debido al entusiasmo que ha generado el anuncio del show.

¿Cómo comprar entradas para el concierto de Reik 2026 en Teleticket?

Para adquirir entradas para el concierto de Reik en Lima, los fans deberán seguir los siguientes pasos:

Ingresar al portal oficial de Teleticket en la fecha y hora de preventa o venta general.

Buscar el evento “Reik – Tour 2026” en Costa 21.

Seleccionar la zona deseada y la cantidad de entradas.

Elegir el método de pago, recordando que el 15% de descuento aplica únicamente con tarjetas Interbank durante la preventa.

Confirmar la compra y descargar o guardar las entradas electrónicas.

¿Cuánto costarán las entradas para el concierto de Reik 2026 en Lima?

El precio de las entradas para el concierto de Reik estará disponible desde la preventa del 21 de noviembre. Sin embargo, se estima que podrían costar entre 150 y 300 soles, tomando como referencia los shows que la banda ofreció en 2024, sin considerar los descuentos aplicados en esa ocasión.