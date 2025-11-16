Flor Pucarina: La intensa vida de la cantante wanka en fotos inéditas

Flor Pucarina en el set de televisión. El libro de Nilda Mucha contiene fotos inéditas. Foto: Archivo de Florentino Mucha. | Florentino Mucha

Flor Pucarina en el set de televisión. El libro de Nilda Mucha contiene fotos inéditas. Foto: Archivo de Florentino Mucha. | Florentino Mucha

Sobre Flor Pucarina se han tejido, como los hermosos textiles huancas, muchos mitos, muchas historias, con bastante imaginación tantas veces. Pero esto sí que es muy real: Hasta que por fin llegaste, es el nuevo libro homenaje a una de las más grandes artistas de la música andina de todos los tiempos.

"Fotografías inéditas de Flor Pucarina del archivo de Florentino Mucha" es el epígrafe que refuerza el título.

Se trata de una colección de fotos que acaba de publicar la editorial LLiu Yawar y que revelan varias historias: de éxitos en su vida, de intenso trabajo, de presentaciones en Lima y regiones, de su arribo a La Victoria, de alegría con su pareja, del carro soñado, de consagraciones, de discos, de reconocimientos.

Hasta que por fin llegaste… una de las frases que la hija de Pucará solía repetir a sus colegas y amigos artistas. Se lo decía a Nilda Mucha Hospinal, la hija de don Florentino, que es la autora de este novedoso y revelador libro.

Las imágenes aquí reunidas aterrizan al ícono. Aquí, en más de un centenar de fotos, la vemos homenajeada, feliz en los sets de televisión, con sus discos de vinilo, toda ella, altiva, indomable, bellamente huanca, con sus coloridas polleras, con la fuerte personalidad que nos contaban de ella quienes la conocieron.

Libro Hasta que por fin llegaste contribuye a seguir construyendo la biografía de Flor Pucarina.

Ya sea cantando a dúo con Pepe Melgar El Aborrecido, con Alba Huaracina o con Delfín Bastidas. Acompañada de las orquestas Alegres de Huancayo, Brisas del Mantaro o Juventud Acollina.

O en Radio Nacional o en Canal 11 TV. En locales como el famoso Coliseo Nacional de La Victoria. Con sus colegas artistas o con su esposo Humberto Sarmiento.

Impresionan todos estos registros de las diversas facetas de la vida de Flor Pucarina, Leonor Efigenia Chávez Rojas (aunque su partida de nacimiento la identificaba como Paula y Efegenia, los nombres de dos hermanas aguerridas —sus tías abuelas— que participaron como rabonas en la Guerra con Chile).

Ni olvido, ni distorsiones

El libro Hasta que por fin llegaste se difunde como un homenaje al cumplirse, este 2025, los 90 años del nacimiento de la artista de Pucará, desde el 21 de setiembre de 1935.

Pertenecen las fotos al archivo de Florentino Mucha, que fue capataz en la Cerro de Pasco Corporation y luego fundó con Delfín Bastidas la Caravana Folclórica Juventud Isqueña.

Mucha conoció al compositor Zenobio Dagha y se entregó por entero a organizar conciertos con las mejores voces del folclore peruano. Mucha tenía una afición: la fotografía. Y así empezó a recopilar fotos de los mejores artistas andinos. De su portafolio, su hija Nilda Mucha ha reunido una galería que muestra a la artista del pueblo en los escenarios y fuera de ella.

La señora Nilda refiere a La República que este libro nace de la mirada de su padre. “Flor Pucarina era no solo su comadre espiritual, sino una hermana de vida”, comenta. Por eso promete ella que no dejará que se apague su memoria. No se debe permitir el olvido ni las distorsiones, añade, con firmeza.

De allí este valioso aporte a su biografía con este conjunto de fotografías que, en realidad, hacen un retrato amplio de Flor Pucarina. La dimensionan en la memoria de la cultura wanka, popular y andina.

A su potente y exaltada voz, a su presencia y personalidad que no pasaba desapercibida, se suman testimonios, recuerdos, anécdotas.

Su devoción por la costura y por hacer los trajes de sus presentaciones, la felicidad de tener su máquina de coser a pedal, su afición por la comida de su región, su puesto de papas en La Parada, su restaurante El Rinconcito Huanca, su amistad con Eloísa Molero, su auto Dodge “El Gitano”, su celebración del Tayta Shanti.

Día de su boda con Humberto Sarmiento, en la municipalidad de La Victoria, 1964. Foto: Archivo de Florentino Mucha.

En muchas de las fotos luce imponente, altiva, desafiante. Hay que recordar que Flor Pucarina, como Lucha Reyes en la música criolla, por poner un ejemplo, lucharon por destacar en un ambiente regido por hombres.

Tiempos en que era difícil a una mujer mostrarse con liderazgo, con fuerza, con rebeldía.

“Flor Pucarina no solo resguarda la memoria de la cultura quechua wanka sino tambien la memoria de las mujeres, desde su performance, en como guapea, como camina... Flor Pucarina rompe con el esterotipo de la mujer andina sumisa... Su legado ha calado tanto, que mujeres como yo, por ejemplo, que soy de esta generación, entablamos diálogo y somos capaces de ser creadoras y revelarnos frente a estructuras de machismo y racismo”, dice Geraldine Zuasnabar Ravelo, directora del documental Flor Pucarina, rebelde hasta los huesos.

Una vigorosa presencia musical

Las más de 100 fotografías del nuevo libro contribuyen a tener presente a Flor Pucarina como era en su cotidianidad. Y, sobre todo, teniendo presente su vigorosa presencia musical, su canto dedicado al desarraigo de la tierra (migración), al desamor (desengaño amoroso) y al orgullo por su región, según una clasificación del musicólogo Julio Mendívil.

Otro detalle a destacar en el libro son los apuntes del antropólogo Yhon León-Chinchilla.

“A mí me llamó la atención su labor con la vestimenta, su llegada a la TV y que todo lo que vive le ocurre en el distrito de La Victoria: allí está el Coliseo Nacional, allí se forma como costurera, allí están sus negocios, allí se casa...".

"También quiero resaltar que, hoy, mucha gente en Lima se reconoce en ella, pero añorando a sus ancestros. Me dicen: ‘me recuerda a mi mamá’, ‘a mi abuelita’. Creo que eso es natural porque en estos tiempos postmodernos necesitamos identidad y Lima es un espacio donde es difícil de construir identidad”, reflexiona León-Chinchilla.

La cantante jaujina Nayda Gutiérrez concluye con una reflexión sobre el libro: “Cada imagen de Flor Pucarina es una ventana al pasado. Nos muestran sus sonrisas, sus actuaciones. Son recuerdos que nos hablan de una artista que fue y sigue siendo el corazón de un pueblo. Estas fotos son testigos de su grandeza y legado”.