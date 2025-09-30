Nayda Gutierrez prepara homenaje a la ‘Faraona de la Canción Huanca’ en ‘Flor Pucarina Vive’, evento que reunirá a otras estrellas en la Asociación Brisas del Titicaca. Foto: difusión/Archivo LR | Foto: difusión/Archivo LR

Nayda Gutierrez prepara homenaje a la ‘Faraona de la Canción Huanca’ en ‘Flor Pucarina Vive’, evento que reunirá a otras estrellas en la Asociación Brisas del Titicaca. Foto: difusión/Archivo LR | Foto: difusión/Archivo LR

Paula Efegenia Leonor Chávez Rojas, más conocida como Flor Pucarina, murió en octubre de 1987, pero, para muchos, sigue más viva que nunca porque fue uno de los baluartes de la música andina peruana. A propósito del mes de su fallecimiento, varios artistas se han juntado para rendirle un merecido homenaje a la ‘Faraona de la Canción Huanca’.

Flor Pucarina, símbolo de la música andina, recibirá un merecido homenaje que llevará por nombre ‘Flor Pucarina Vive’, un espectáculo organizado por el Centro Cultural Flor Pucarina para celebrar su legado artístico acompañado de una puesta en escena poderosa, emotiva y contemporánea.

TE RECOMENDAMOS 🔮 Descubre QUIÉN FUISTE en OTRA VIDA con CARMEN BRICEÑO y JHAN SANDOVAL | AstroMood

Como se recuerda, Flor Pucarina es una de las figuras más influyentes de la música andina peruana. Su voz y presencia escénica abrieron camino a generaciones de intérpretes, llevando el huayno a grandes públicos sin renunciar a su raíz. Incluso, su obra es hoy patrimonio afectivo y musical del país.

PUEDES VER: Amanda Portales celebra 60 años de trayectoria con show histórico en el Gran Teatro Nacional

Nayda Gutiérrez llena de elogios a Flor Pucarina



Nayda Gutiérrez, conocida como ‘La Voz de Oro’, será la encargada de liderar un homenaje a la artista nacida en Huancayo, hace 90 años. No estará sola. También participarán por su agrupación La Exclusiva Selecta Mucha, músicos invitados de primer nivel y con la Orquesta Típica Antología del Folklore. La cita tendrá lugar en la Asociación Brisas del Titicaca este 8 de octubre y las entradas están disponibles en Teleticket.



Gutiérrez prometió una fiesta completa de canto, baile y memoria viva. “No se trata solo de recordar a Flor Pucarina, sino de hacerla presente con la misma dignidad, libertad y fiereza con la que conquistó los escenarios”, comenta Nayda, una de las intérpretes más expresivas de la escena andina actual. Su propuesta abraza la tradición con arreglos contemporáneos, una energía escénica arrolladora y un compromiso genuino con el público.

Nayda Gutiérrez, 'La Voz de Oro', liderará el tributo a la icónica artista, acompañado por la Orquesta Típica Antología del Folklore y músicos de renombre en un evento memorable. Foto: difusión.

‘Flor Pucarina Vive’ propone un recorrido por los huaynos, mulizas y carnavales que marcaron generaciones, con arreglos actuales que dialogan entre tradición y modernidad. La dirección musical ha cuidado cada detalle para mantener la esencia vocal y el carácter festivo que distinguieron a la faraona, resaltando la fuerza interpretativa de Nayda y el pulso popular que habita en cada tema.

