Renacer Perú celebra su décimo aniversario el 18 de octubre en Scencia, La Molina. La agrupación destaca por difundir la música del centro del Perú, como tunantada y huayno. Foto: Sandy Carrión/La República | Foto: Sandy Carrión/La República

Hace 10 años, Jauja fue testigo del nacimiento de Renacer Perú, una agrupación musical que se ha dedicado a difundir la música del centro del Perú, entre ellos la tunantada, huayno, santiago, estampas tradicionales y toda la música andina contemporánea. Por eso, después de una década de llevar su arte por todo el país, el grupo desea tirar la casa por la ventana por su décimo aniversario.

A pocos días del concierto que ofrecerá este sábado 18 de octubre en Scencia de La Molina, los artistas Pabel Arias, Vladimir Nahui, Henry Huaroc, Emerson Rodríguez y Jhon Cotera llegaron a La República para hablar de la esencia del grupo, de su nueva producción discográfica y de los invitados que tendrán en su aniversario.

Renacer Perú y su apuesta artística



La agrupación Renacer Perú fue fundada hace 10 años por un grupo de amigos. Varios se fueron del grupo, otros se quedaron, sin embargo, la identidad es la misma. “Siempre mantenemos la esencia, siempre mantenemos la identidad que es difundir nuestra música del centro, música de nuestra tierra Jauja y música del Valle del Mantaro”, comentó Pabel Arias, quien contó que uno de los mayores retos fue llegar a los corazones de las nuevas generaciones.

“Tuvimos fue tratar de llegar a gente joven porque, muchas veces, las personas ven que la música del centro es supuestamente para los mayores. Sin embargo, lo que nosotros quisimos hacer es darle ese toque juvenil a nuestra música para que pueda alcanzar a todo tipo de público. Cantan nuestras canciones desde niños, jóvenes y mayores y todos”, agregó.

Renacer Perú va por su tercera producción



Renacer Perú tiene en su haber dos producciones discográficas, con las se han ganado el cariño del público y con la que han recorrido ciudades y pueblos del interior del país, como Arequipa, Cuzco, Huancavelica, Ayacucho, Huancayo, Juliaca, Junín, entre otros. Y para terminar a lo grande las celebraciones por su primera década, los músicos del grupo esperan terminar su tercera producción con nuevos temas como ‘Mix Santiagos’ y ‘Mix Salay’.

“Esta tercera producción se ha estado armando de a pocos. Hemos tenido un gran retraso por diversos factores. Hemos estado trabajando con producciones en vivo que han quedado pendientes. Ahora estamos enfocados en terminar la tercera producción para tratar de concluir estos 10 añitos y dar a nuestro público un nuevo trabajo”, comentó emocionado Henry Huaroc.

Renacer Perú espera lanzar su tercera producción discográfica, que incluye nuevos temas como 'Mix Santiagos' y 'Mix Salay'. Foto: Sandy Carrión Cruz/La República

Renacer Perú celebrará sus 10 años con artistas invitados



Renacer Perú festejará su primera década de trayectoria musical este sábado 18 de octubre en Scencia de La Molina, donde estarán acompañados de otros músicos. “Vamos a tener grandes invitados como Diosdado Gaitán Castro y Mauricio Mesones. Aparte, también van a haber algunas danzas dentro del programa para que todo pueda estar muy bonito y la gente pueda pasarla de lo mejor en este décimo aniversario. Compra sus entradas en Teleticket”, invitó Emerson Rodríguez.