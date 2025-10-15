HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionDel Hecho al DichoArde Troya
PJ evalúa impedimento de la salida del país contra Dina Boluarte
PJ evalúa impedimento de la salida del país contra Dina Boluarte     PJ evalúa impedimento de la salida del país contra Dina Boluarte     PJ evalúa impedimento de la salida del país contra Dina Boluarte     
Entretenimiento

Renacer Perú asegura que ha aportado un estilo juvenil a la tunantada: “Siempre mantenemos la esencia y la identidad”

Renacer Perú, que destaca por difundir la música del centro del Perú, como tunantada y huayno, celebrará su décimo aniversario este fin de semana. Con una trayectoria de 10 años, la agrupación espera lanzar su tercera producción discográfica, que incluye nuevos temas como 'Mix Santiagos' y 'Mix Salay'.

Renacer Perú celebra su décimo aniversario el 18 de octubre en Scencia, La Molina. La agrupación destaca por difundir la música del centro del Perú, como tunantada y huayno. Foto: Sandy Carrión/La República
Renacer Perú celebra su décimo aniversario el 18 de octubre en Scencia, La Molina. La agrupación destaca por difundir la música del centro del Perú, como tunantada y huayno. Foto: Sandy Carrión/La República | Foto: Sandy Carrión/La República

Hace 10 años, Jauja fue testigo del nacimiento de Renacer Perú, una agrupación musical que se ha dedicado a difundir la música del centro del Perú, entre ellos la tunantada, huayno, santiago, estampas tradicionales y toda la música andina contemporánea. Por eso, después de una década de llevar su arte por todo el país, el grupo desea tirar la casa por la ventana por su décimo aniversario.

A pocos días del concierto que ofrecerá este sábado 18 de octubre en Scencia de La Molina, los artistas Pabel Arias, Vladimir Nahui, Henry Huaroc, Emerson Rodríguez y Jhon Cotera llegaron a La República para hablar de la esencia del grupo, de su nueva producción discográfica y de los invitados que tendrán en su aniversario.

TE RECOMENDAMOS

LA OTRA CARA DE LA PSICOTERAPIA CON GISSELLA VEGA Y JHAN SANDOVAL | ASTROMOOD

Renacer Perú y su apuesta artística

La agrupación Renacer Perú fue fundada hace 10 años por un grupo de amigos. Varios se fueron del grupo, otros se quedaron, sin embargo, la identidad es la misma. “Siempre mantenemos la esencia, siempre mantenemos la identidad que es difundir nuestra música del centro, música de nuestra tierra Jauja y música del Valle del Mantaro”, comentó Pabel Arias, quien contó que uno de los mayores retos fue llegar a los corazones de las nuevas generaciones.

“Tuvimos fue tratar de llegar a gente joven porque, muchas veces, las personas ven que la música del centro es supuestamente para los mayores. Sin embargo, lo que nosotros quisimos hacer es darle ese toque juvenil a nuestra música para que pueda alcanzar a todo tipo de público. Cantan nuestras canciones desde niños, jóvenes y mayores y todos”, agregó.

Renacer Perú va por su tercera producción

Renacer Perú tiene en su haber dos producciones discográficas, con las se han ganado el cariño del público y con la que han recorrido ciudades y pueblos del interior del país, como Arequipa, Cuzco, Huancavelica, Ayacucho, Huancayo, Juliaca, Junín, entre otros. Y para terminar a lo grande las celebraciones por su primera década, los músicos del grupo esperan terminar su tercera producción con nuevos temas como ‘Mix Santiagos’ y ‘Mix Salay’.

“Esta tercera producción se ha estado armando de a pocos. Hemos tenido un gran retraso por diversos factores. Hemos estado trabajando con producciones en vivo que han quedado pendientes. Ahora estamos enfocados en terminar la tercera producción para tratar de concluir estos 10 añitos y dar a nuestro público un nuevo trabajo”, comentó emocionado Henry Huaroc.

Renacer Perú espera lanzar su tercera producción discográfica, que incluye nuevos temas como 'Mix Santiagos' y 'Mix Salay'. Foto: Sandy Carrión Cruz/La República

Renacer Perú espera lanzar su tercera producción discográfica, que incluye nuevos temas como 'Mix Santiagos' y 'Mix Salay'. Foto: Sandy Carrión Cruz/La República

Renacer Perú celebrará sus 10 años con artistas invitados

Renacer Perú festejará su primera década de trayectoria musical este sábado 18 de octubre en Scencia de La Molina, donde estarán acompañados de otros músicos. “Vamos a tener grandes invitados como Diosdado Gaitán Castro y Mauricio Mesones. Aparte, también van a haber algunas danzas dentro del programa para que todo pueda estar muy bonito y la gente pueda pasarla de lo mejor en este décimo aniversario. Compra sus entradas en Teleticket”, invitó Emerson Rodríguez.

El evento contará con artistas invitados como Diosdado Gaitán Castro y Mauricio Mesones, además de danzas tradicionales para una celebración inolvidable. Foto: difusión.

El evento contará con artistas invitados como Diosdado Gaitán Castro y Mauricio Mesones, además de danzas tradicionales para una celebración inolvidable. Foto: difusión.

Notas relacionadas
Nayra Gutiérrez rendirá homenaje a Flor Pucarina, símbolo de la música andina, en Brisas del Titicaca

Nayra Gutiérrez rendirá homenaje a Flor Pucarina, símbolo de la música andina, en Brisas del Titicaca

LEER MÁS
Amanda Portales celebra 60 años de trayectoria con show histórico en el Gran Teatro Nacional

Amanda Portales celebra 60 años de trayectoria con show histórico en el Gran Teatro Nacional

LEER MÁS
Yarita Lizeth preocupa al revelar que tomará dura decisión en su carrera como cantante: "Hay cosas que debo confesar"

Yarita Lizeth preocupa al revelar que tomará dura decisión en su carrera como cantante: "Hay cosas que debo confesar"

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
Santiago Suárez NO SALE en programa tras denuncia por abuso sexual y Maria Grazia Polanco ACLARA: "Que la justicia se encargue"

Santiago Suárez NO SALE en programa tras denuncia por abuso sexual y Maria Grazia Polanco ACLARA: "Que la justicia se encargue"

LEER MÁS

Ofertas

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 52.90
Comprar
CINEMARK: 2 Entradas + 2 gaseosas + cancha mediana o grande según elijas (validación ONLINE o física)

Cinemark

CINEMARK: 2 Entradas + 2 gaseosas + cancha mediana o grande según elijas (validación ONLINE o física)

PRECIO

S/ 40.90
Comprar
CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

Cinemark

CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

PRECIO

S/ 10.90
Comprar
RALLY KART: Jockey Plaza, Open Plaza La Marina, Mall Plaza Comas y demás de Lun a Dom y feriados

Rally Kart

RALLY KART: Jockey Plaza, Open Plaza La Marina, Mall Plaza Comas y demás de Lun a Dom y feriados

PRECIO

S/ 19.50
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Barcelona vs Roma EN VIVO: ¿a qué hora juegan y dónde ver partido por la Champions League femenina 2025-2026?

Defensor Sporting vs Peñarol EN VIVO: ¿a qué hora juegan y dónde ver el partido por las semifinales de la Copa AUF?

Temblor en Perú HOY, 15 de octubre: ¿a qué hora y dónde ocurrió el último sismo vía IGP?

Entretenimiento

Korn vuelve al Perú tras 9 años: fecha del concierto en Lima, lugar e inicio de la preventa oficial en Teleticket

¡Rock peruano en la cúspide! Banda Amen abrirá el concierto de Guns N' Roses en el Estadio Nacional

Detienen al padre de la cantante colombiana Greeicy por presunto secuestro y tortura: podría pasar más de 30 años en prisión

Estados Unidos

El 11S el atentado terrorista con más víctimas de la historia: alrededor de 3.000 afectados y cuestionó la seguridad global

Estos son los 5 mejores destinos del mundo para hacer trekking: están en Estados Unidos, España y Perú

Niños inmigrantes denuncian abusos que sufren en centros de detención en EEUU: “Nos tratan como si no fuéramos seres humanos”

Política

Luna Gálvez acusa a López Aliaga de robarle el partido a Castañeda: "Aprovechaste que estaba en UCI para falsificar su firma"

Ernesto Álvarez, primer ministro de José Jerí, criminalizaba marcha de la Generación Z: "Es un intento subversivo"

Walter Martínez jura como ministro de Justicia del gabinete de José Jerí

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025