HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionArde TroyaFuerte y Claro
Mira EN VIVO 'Fuerte y Claro' con Manuela Camacho
Mira EN VIVO 'Fuerte y Claro' con Manuela Camacho     Mira EN VIVO 'Fuerte y Claro' con Manuela Camacho     Mira EN VIVO 'Fuerte y Claro' con Manuela Camacho     
Espectáculos

Filtran video del encuentro entre Bryan Rullan, expareja de Laura Spoya, y Pati Lorena tras polémica por carta notarial

Bryan Rullan y exproductora de televisión se reunieron en medio de tensiones con Laura Spoya. Modelo anunció que enviaría carta notarial. 

Días atrás, Laura Spoya le advirtió a Pati Lorena que no siga hablando de ella.
Días atrás, Laura Spoya le advirtió a Pati Lorena que no siga hablando de ella. | Foto: composición LR/ Instarándula

En medio de la controversia entre Laura Spoya y Pati Lorena, se filtró un video donde se captó a Bryan Rullan, expareja de la modelo, conversando con la exproductora de televisión mientras comparten un desayuno en un restaurante de Lima. La grabación compartida en la cuenta Instarándula está generando todo tipo de comentarios y especulaciones sobre el acercamiento entre ambos. Este encuentro se produce en medio del anuncio que realizó la exconductora del podcast 'Good Time' de remitir una carta notarial a Pati Lorena.

Polémico encuentro entre Bryan Rullan y Pati Lorena desata controversia en redes

El video filtrado muestra a Bryan Rullan y Pati Lorena en una conversación aparentemente de manera concentrada, mostrando gestos serios y atentos mientras comparten el desayuno. Aunque no se conocen los detalles del diálogo, las imágenes avivaron las especulaciones sobre una posible amistad o alianza entre ambos, especialmente en medio de las tensiones públicas con Laura Spoya.

TE RECOMENDAMOS

EL PODER OCULTO DEL TAROT EGIPCIO CON ALESSANDRA BARESSI | ASTROMOOD CON JHAN SANDOVAL

PUEDES VER: Susy Díaz ganó S/.15.000 en 'El valor de la verdad' tras hacer confesiones sobre Christian Cueva, el expremier Alberto Otárola y más

lr.pe

Hasta el momento, ni Bryan Rullan ni Pati Lorena se han pronunciado sobre la difusión del video ni sobre el motivo de su encuentro. Sin embargo, Laura Spoya reaccionó al video viral y mostró su sorpresa. "No tenía ni idea y me sorprendió, al igual que todos", detalló.

Hace algunos días, Laura Spoya le advirtió a Pati Lorena que no siga hablando de ella o le enviaría una carta notarial. Esto se dio con base en las declaraciones de Pati Lorena en el programa 'Tampoco Tampodcast', donde insinuó que la exreina de belleza habría tenido problemas matrimoniales por la cercanía con su productor Abneer Robles.

PUEDES VER: ¡Ya es mamá! Periodista Alexandra Hörler dio a luz a su primera hija tras complicado embarazo: "El momento más feliz de mi vida"

lr.pe

¿Quién es Brian Rullan?

Bryan Rullan es hijo de un reconocido empresario mexicano apodado el 'Señor de la Noche', famoso en la década de 1960 por inaugurar una cadena de restaurantes y discotecas en Acapulco. Siguiendo el legado familiar, Rullan se consolidó como un exitoso empresario gastronómico, administrando varios locales en México dedicados a la coctelería y la alta cocina.

En una entrevista con Magaly Medina en 2024, reveló que no pudo concretar la apertura de su restaurante de pizzas en Perú debido a que perdió todos sus negocios tras el paso del huracán Otis en 2023. Actualmente, trabaja junto a su padre en la reactivación de sus emprendimientos en el sector gastronómico.

Notas relacionadas
¿Fueron abucheados por el público? Viralizan polémico video de Mario Irivarren, Laura Spoya y Gerardo Pe en conocida discoteca

¿Fueron abucheados por el público? Viralizan polémico video de Mario Irivarren, Laura Spoya y Gerardo Pe en conocida discoteca

LEER MÁS
Laura Spoya tomaría acciones legales contra Pati Lorena por insinuar que tuvo 'affaire' con productor de podcast

Laura Spoya tomaría acciones legales contra Pati Lorena por insinuar que tuvo 'affaire' con productor de podcast

LEER MÁS
Exproductor de 'Good Time' confirma nueva etapa junto a Laura Spoya, Mario Irivarren y Gerardo Pe: "Es una sorpresa"

Exproductor de 'Good Time' confirma nueva etapa junto a Laura Spoya, Mario Irivarren y Gerardo Pe: "Es una sorpresa"

LEER MÁS
¿Cuál es la edad de Taylor Swift y después de cuántos años juntos se compromete con Travis Kelce?

¿Cuál es la edad de Taylor Swift y después de cuántos años juntos se compromete con Travis Kelce?

LEER MÁS
Imagine Dragons en Lima 2025: setlist, horario y todo lo que debes saber sobre su concierto en el Estadio San Marcos

Imagine Dragons en Lima 2025: setlist, horario y todo lo que debes saber sobre su concierto en el Estadio San Marcos

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
La Uchulú revela el alto precio en dólares que pagará para operarse la voz en Colombia: "Tengo que ahorrar"

La Uchulú revela el alto precio en dólares que pagará para operarse la voz en Colombia: "Tengo que ahorrar"

LEER MÁS
Maju Mantilla comparte emotivo mensaje a su hija menor con Gustavo Salcedo: "Desde el cielo mi mami la acompaña"

Maju Mantilla comparte emotivo mensaje a su hija menor con Gustavo Salcedo: "Desde el cielo mi mami la acompaña"

LEER MÁS
Susy Diaz impacta al confesar que se casó con Andy V por venganza porque 'Mero Loco' le era infiel: "No me hacía feliz"

Susy Diaz impacta al confesar que se casó con Andy V por venganza porque 'Mero Loco' le era infiel: "No me hacía feliz"

LEER MÁS
Natalia Salas bromea y hace curioso pedido a los invitados de su boda: “No manden adornitos, yapéenme”

Natalia Salas bromea y hace curioso pedido a los invitados de su boda: “No manden adornitos, yapéenme”

LEER MÁS
'Loco' Vargas enfrenta a Christian Domínguez y lo manda a asumir sus infidelidades: "Hay que apechugar"

'Loco' Vargas enfrenta a Christian Domínguez y lo manda a asumir sus infidelidades: "Hay que apechugar"

LEER MÁS
Christian Domínguez envió fuerte mensaje a la producción de 'Amor y fuego': "Lo que hicieron es despreciable y de cobardes"

Christian Domínguez envió fuerte mensaje a la producción de 'Amor y fuego': "Lo que hicieron es despreciable y de cobardes"

LEER MÁS

Ofertas

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar
ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

La Bistecca

ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

PRECIO

S/ 85.90
Comprar
CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

Cinemark

CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

PRECIO

S/ 10.90
Comprar
PERULANDIA: 1 Entrada +Vale de 30 soles + bosque encantado + piscinas + Perusaurus en Huachipa

Perulandia

PERULANDIA: 1 Entrada +Vale de 30 soles + bosque encantado + piscinas + Perusaurus en Huachipa

PRECIO

S/ 37.90
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

¿Cuánto es la pensión máxima de la ONP en 2025? Beneficiarios pueden solicitar jubilación siguiendo estos pasos

Docentes de universidades públicas en todo el país acatan huelga indefinida: estos son sus pedidos para el Gobierno

Exalto mando de policía afirma que grupo creado por José Jerí para combatir sicariato y extorsión interferirá en labores de unidades de la PNP

Espectáculos

Susy Díaz revela su breve romance con el cantante El General y confiesa cómo fue su encuentro en Perú

Johanna San Miguel y la 'cobradora araña' protagonizan colaboración y desatan risas en redes: "Las mujeres resolvemos"

Alejandra Baigorria confiesa con orgullo todos sus logros, pero admite que aún le falta cumplir uno importante: "Soñé ser mamá"

Estados Unidos

Elecciones en Nueva York 2025: Zohran Mamdani gana la alcaldía y triunfo le da un fuerte golpe a la era Trump

El 11S el atentado terrorista con más víctimas de la historia: alrededor de 3.000 afectados y cuestionó la seguridad global

Estos son los 5 mejores destinos del mundo para hacer trekking: están en Estados Unidos, España y Perú

Política

Alcalde de Comas, Ulises Villegas, utiliza a escolares para dar arengas a favor de José Jerí

Congreso: Ariana Orué contrató a su cuñado como asesor con un sueldo de S/10.000

Fernando Rospigliosi pide al JEE archivar denuncia por uso de cámara del Congreso en mitin de Fuerza Popular

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025