En medio de la controversia entre Laura Spoya y Pati Lorena, se filtró un video donde se captó a Bryan Rullan, expareja de la modelo, conversando con la exproductora de televisión mientras comparten un desayuno en un restaurante de Lima. La grabación compartida en la cuenta Instarándula está generando todo tipo de comentarios y especulaciones sobre el acercamiento entre ambos. Este encuentro se produce en medio del anuncio que realizó la exconductora del podcast 'Good Time' de remitir una carta notarial a Pati Lorena.

Polémico encuentro entre Bryan Rullan y Pati Lorena desata controversia en redes

El video filtrado muestra a Bryan Rullan y Pati Lorena en una conversación aparentemente de manera concentrada, mostrando gestos serios y atentos mientras comparten el desayuno. Aunque no se conocen los detalles del diálogo, las imágenes avivaron las especulaciones sobre una posible amistad o alianza entre ambos, especialmente en medio de las tensiones públicas con Laura Spoya.

Hasta el momento, ni Bryan Rullan ni Pati Lorena se han pronunciado sobre la difusión del video ni sobre el motivo de su encuentro. Sin embargo, Laura Spoya reaccionó al video viral y mostró su sorpresa. "No tenía ni idea y me sorprendió, al igual que todos", detalló.

Hace algunos días, Laura Spoya le advirtió a Pati Lorena que no siga hablando de ella o le enviaría una carta notarial. Esto se dio con base en las declaraciones de Pati Lorena en el programa 'Tampoco Tampodcast', donde insinuó que la exreina de belleza habría tenido problemas matrimoniales por la cercanía con su productor Abneer Robles.

¿Quién es Brian Rullan?

Bryan Rullan es hijo de un reconocido empresario mexicano apodado el 'Señor de la Noche', famoso en la década de 1960 por inaugurar una cadena de restaurantes y discotecas en Acapulco. Siguiendo el legado familiar, Rullan se consolidó como un exitoso empresario gastronómico, administrando varios locales en México dedicados a la coctelería y la alta cocina.

En una entrevista con Magaly Medina en 2024, reveló que no pudo concretar la apertura de su restaurante de pizzas en Perú debido a que perdió todos sus negocios tras el paso del huracán Otis en 2023. Actualmente, trabaja junto a su padre en la reactivación de sus emprendimientos en el sector gastronómico.