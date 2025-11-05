El exproductor del podcast 'Good Time', Abneer Robles, finalmente rompió su silencio y confirmó que está trabajando en una nueva etapa con otro formato digital junto a Laura Spoya, Mario Irivarren y Gerardo Pe. Durante una transmisión de TikTok, Robles expresó que el regreso estaría más cerca de lo que los seguidores piensan. Como se sabe, la emisión del podcast en el canal 'Todo Good' finalizó de forma abrupta tras tensiones internas.

Abneer Robles adelanta regreso de podcast en YouTube:

Abneer Robles, exproductor de 'Good Time' agradeció el apoyo del público y recalcó que el equipo está enfocado en ofrecer un producto de calidad. Además, confirmó que el nuevo proyecto volverá por YouTube, descartando cualquier posibilidad de migrar a la televisión.

"Muy pronto. Más pronto de lo que se imaginan. Viene una locura. De hecho, nos estamos demorando, pero tampoco tanto. Ya estamos tomando decisiones. Vamos a salir por YouTube, es nuestra zona, es lo nuestro, ¿cómo nos vamos a ir? YouTube es todo, ahí volveremos. Es una sorpresa. No puedo decir fecha porque aún no tenemos la fecha clara, pero ya vamos a salir", comentó en TikTok.

¿Que pasó con el podcast 'Good Time'?

El podcast 'Good Time', conducido por Spoya, Irivarren y Gerardo Pe, se transmitía en el canal de YouTube 'Todo Good', hasta que fue suspendido tras algunos conflictos internos.

Posteriormente, los conductores explicaron los motivos de su salida durante una transmisión en TikTok que reunió a más de 17.000 usuarios conectados. Ahora, con este nuevo anuncio, el equipo promete regresar al streaming, bajo la dirección del productor Abneer Robles.