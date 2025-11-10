Susy Díaz revela el motivo detrás del recordado ‘tortazo’ a Geni Alves: "Los celos te nublan"

En la reciente emisión de El Valor de la Verdad, que tuvo como invitada a Susy Díaz, la excongresista y exvedette recordó varios episodios en su vida, entre ellos una de las anécdotas más comentadas del mundo del espectáculo.

La conocida figura de la farándula habló sobre el verdadero motivo que la llevó a lanzarle una torta a la exbailarina Geni Alves durante la celebración de su cumpleaños número 50, episodio que quedó marcado en la televisión nacional.

Susy Díaz confesó la verdad detrás del “tortazo”

Durante el programa conducido por Beto Ortiz, la intérprete de “Te toco la trompeta” respondió la pregunta N°13: ¿Fue planeado el tortazo a Geni Alves? Ante ello, Susy Díaz fue clara y respondió que NO. Luego, explicó qué ocurrió aquella noche que quedó en la memoria de la pantalla chica.

“Geni era mi amiga. Yo le conté que el Mero Loco había vuelto conmigo, que me había regalado joyas de oro y que estábamos bien. Entonces, dijo: ‘Ah, el Mero Loco regalón’, y me lo quitó. (…) En mi cumpleaños número 50, me contrató Paloma de la Guaracha para el Holiday de Santa Anita. Entonces, voy a celebrar en la discoteca y llega el Mero, agarradito de la mano con Geni Alves, y te juro que me dio cólera, yo no lo había invitado. Agarré la torta de la cólera y se la lancé. Al Mero le tiré la cerveza", contó la exvedette.

La reacción de Susy tras recordar el incidente con Geni Alves

La artista confesó que los celos al ver a quien creía su amiga junto a su pareja de ese entonces la llevaron a actuar de manera impulsiva. Además, señaló que no recordaba todo lo sucedido hasta que volvió a ver las imágenes que circularon después en los programas de espectáculos.

"A veces, de los celos te nublas; no sabes lo que haces. Yo me acuerdo de que en ningún momento he querido agarrar la mesa, pero veo en el video y quería tirarle la mesa también", confesó.