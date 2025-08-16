HOYSuscripcion LR Focus

Esposa de Ramón García revela delicado estado de salud del actor: "Entró en una sepsis que derivó en un shock séptico"

Ramón García sigue en UCI tras una cirugía por un tumor. Según su esposa, el querido actor desarrolló sepsis, una reacción grave ante una infección, pero muestra una mejoría lenta.

Ramón García no solo destaca como actor, sino también como profesor.
Ramón García no solo destaca como actor, sino también como profesor. | Foto: Facebook

Ramón García, actor peruano de amplia trayectoria en teatro y televisión, permanece internado en la Unidad de Cuidados Intensivos (UCI) tras una cirugía de emergencia. La noticia, difundida por su entorno el 14 de agosto, generó una ola de solidaridad entre colegas, exalumnos y seguidores, quienes iniciaron una campaña económica para apoyar a su familia.

Este 16 de agosto, su esposa Carmen Fernández Chávez ofreció detalles sobre el estado del artista. "Entró en una sepsis que derivó en un shock séptico", declaró en una entrevista con un medio local, confirmando que la situación se tornó crítica luego de la intervención médica.

PUEDES VER: Actor Ramón García se encuentra en UCI: familiares y amigos lanzan campaña para apoyarlo económicamente

lr.pe

Esposa de Ramón García revela la complicación que sufrió el actor tras operación

La cirugía fue realizada de emergencia debido a un tumor en el colon que provocó una obstrucción intestinal. Según explicó Carmen Fernández Chávez, los médicos lograron extirpar el tumor tras una larga y complicada operación, pero el cuerpo de Ramón García desarrolló una complicación grave: una sepsis, que ocurre cuando una infección desencadena una respuesta inmunitaria descontrolada que compromete órganos vitales y tejidos. "Los médicos tuvieron que sacarle el tumor. Sin embargo, todo lo que queda dentro puede expandirse y, aunque los médicos limpian, lavan, siempre existe el riesgo de que algo permanezca. Ese fue su caso: entró en una sepsis que derivó en un shock séptico", declaró a RPP.

A pesar de ese cuadro crítico, el recordado 'Chapana' de 'Los choches' ha comenzado a mejorar, aunque permanece en UCI, sedado y entubado. De acuerdo con lo último que le informó el médico a su esposa, el actor peruano está saliendo de esta situación. Fernández, sin embargo, advirtió que el proceso será lento, no solo por la edad del artista, sino también por condiciones preexistentes como la diabetes y el sobrepeso. "Ahora solo queda esperar", declaró. Más adelante, también destacó con la voz entrecortada: "La atención es de primera. Hay muy buenos médicos y mucho cariño. Eso nos da tranquilidad".

PUEDES VER: Rafael Fernández, exesposo de Karla Tarazona, revela su lucha contra el síndrome de Guillain-Barré: “Estuve 8 días en UCI”

lr.pe

Campaña solidaria a favor de Ramón García

En medio de esta situación, la familia de Ramón García aguarda los resultados de patología para determinar si el tumor extirpado es maligno o benigno. “Si en el camino resulta negativo, será una bendición. Pero ellos (los médicos) prefieren actuar con cautela”, declaró Carmen Fernández Chávez.

Mientras tanto, en redes sociales se mantiene activa una campaña de solidaridad impulsada por exalumnos del actor y también profesor, según confirmó su cónyuge. "Mi esposo le ha dado mucho al país. La iniciativa de la colecta fue de unos exalumnos que lo quieren mucho. Ellos saben que él era el que principalmente sostenía económicamente esta casa, y ahora no podrá trabajar por un largo tiempo", detalló.

Las donaciones pueden realizarse vía Yape al número 998049282, a nombre de Carmen Fernández Chávez, o mediante transferencia bancaria o interbancaria al BCP.

Campaña de donación a favor del actor peruano Ramón García. Foto: Instagram/palomayerovicisneros

Campaña de donación a favor del actor peruano Ramón García. Foto: Instagram/palomayerovicisneros

