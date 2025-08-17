HOYSuscripcion LR Focus

Elecciones en Bolivia: Rodrigo Paz y Jorge Quiroga pasan a segunda vuelta
Familia de Ramón García: "Sigue en UCI, pero el nivel de la infección está bajando"

El actor lleva una semana internado tras ser operado por un tumor. Sus alumnos iniciaron una colecta para ayudarlo. "Nos hace darnos cuenta de que es una persona muy querida", comenta su familia.

Actor Ramón García se encuentra luchando contra enfermedad.
Actor Ramón García se encuentra luchando contra enfermedad. | difusión

Desde hace unos días, los alumnos de Ramón García organizan una colecta para apoyar al actor de teatro, cine y televisión que ha ingresado a la Unidad de Cuidados Intensivos tras una operación. “El postoperatorio presentó una sepsis que lo llevó a un shock séptico, motivo por el cual está en UCI sedado y con respiración asistida”, escribió la familia en un comunicado.

PUEDES VER: Más 800 actores se unen en defensa de la Ley del Artista

lr.pe

El pronóstico es reservado. El actor fue operado debido a una obstrucción intestinal causada por un tumor en el colon. Y, aunque tuvo recaídas como consecuencia de la diabetes que padece, la familia no imaginó este cuadro. “Mi padre sigue en UCI, sanando; la infección se sigue combatiendo, los niveles de la infección están bajando. Eso, ahora, es lo más grave”, declaró a La República su hija, la también actriz Ximena García. “Seguimos esperando los resultados de la patología, que es lo que nos va a decir si ese tumor que le encontraron era benigno y, si es  maligno, en qué etapa estaría”.

Ramón García lleva internado una semana y es atendido por EsSalud. “Lo operaron el domingo por la noche y, prácticamente, desde que salió de la operación, está en cuidados intensivos. Fue completamente sorpresivo. De hecho, no fuimos de frente al Rebagliati porque pensábamos que era algo menor. Fuimos a una clínica que está cerca de nuestra casa, pero ya cuando nos dimos cuenta de que la situación se iba agravando, lo trasladamos”, agrega Ximena García. “Ahora tenemos que esperar los resultados, que pueden demorar dos semanas más”.

Un actor querido y un talento que cruza fronteras

Popular desde mediados de los noventa por la serie Los choches, en la que interpretó a Chapana, Ramón García ha logrado una extensa carrera con innumerables obras de teatro y personajes en el cine. En la última década, fue parte de The Young Pope (El papa joven), la serie de HBO dirigida por Paolo Sorrentino. El peruano interpretó al cardenal Aguirre.

“¡Ramón está fantástico en la serie! Creo que deberían estar orgullosos del actor que tienen”, declaraba en ese entonces Javier Cámara. En el tráiler de la secuela, El nuevo papa, se veía al peruano con el elenco, caminando detrás del papa interpretado por John Malkovich. 

Pero Ramón García se llama a sí mismo como un actor de “perfil bajo” y viajó sin hacer anuncios. La prensa lo buscó tan pronto se estrenó el primer tráiler.  “Él es mi maestro, mi padre teatral, mi amigo y ahora mi colega. Qué honor. También le digo siempre y bromeamos que él es el ‘culpable’ de que yo sea actriz”, escribió Alana La Madrid, una de las primeras artistas en anunciar la colecta. “Me enseñaste que ‘el show tiene que continuar’ y que el actor/actriz es un ‘soldado del arte’ y, sobre todo, ‘el teatro es un trabajo en equipo’. Así que, Ramoncito, este equipo te adora y aquí estamos para apoyarte”.

El actor ha sido también uno de los que protestó contra la eliminación del cobro de regalías. “Permite acceder a ayudas para el adulto mayor. Este no es un reclamo individual”, decía en un video.

Su familia nos cuenta que la colecta fue iniciativa de un grupo de alumnos y exalumnos del actor que dirige el estudio de formación actoral TEFA Ramón García. “Nosotros hemos autorizado la colecta. Personalmente, he recibido diferentes mensajes que nos han mandado a las redes sociales, y la gente está manifestando su cariño, su apoyo, su preocupación. Eso nos hace darnos cuenta de que él es una persona muy querida”.

