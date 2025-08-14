HOYSuscripcion LR Focus

Actor Ramón García se encuentra en UCI: familiares y amigos lanzan campaña para apoyarlo económicamente

El reconocido actor y director peruano Ramón García, de 75 años, se halla hospitalizado en UCI debido a su delicado estado de salud. Familiares organizaron una campaña solidaria para cubrir sus gastos médicos.

Actor Ramón García se encuentra luchando contra el cáncer. Foto: difusión
El destacado actor, director y docente peruano Ramón García se encuentra hospitalizado en la Unidad de Cuidados Intensivos, atravesando un delicado estado de salud en su lucha contra el cáncer de colon. Ante esta situación, familiares y amigos han puesto en marcha una campaña solidaria para reunir fondos que cubran sus gastos médicos y de atención durante su recuperación.

La colecta, dirigida al público que ha seguido la carrera artística de García a lo largo de los años, estará activa hasta el 31 de agosto. Las contribuciones pueden realizarse mediante la aplicación Yape al número 998049282 a nombre de su esposa Carmen Fernández Chávez, o mediante transferencias bancarias al BCP 19438472514024 y transferencias interbancarias al 00219413847251402495.

Familia de Ramón García pide apoyo. Foto: difusión

La trayectoria de Ramón García: del teatro y la televisión a la docencia en artes escénicas

Ramón García Monteagudo, nacido en el Callao el 15 de noviembre de 1949, pasó su infancia allí antes de mudarse con su familia a Barranco. Tras finalizar la secundaria en el Colegio Militar Leoncio Prado, trabajó como albañil y mozo, y luego ingresó a la Universidad de Lima para estudiar Ingeniería Industrial, carrera que abandonó al poco tiempo para estudiar Comunicaciones.

Sin embargo, su verdadera pasión siempre fue la actuación, por lo que tomó cursos en la PUCP y debutó en teatro con la obra ‘El tío rico McPato’, antes de iniciar su carrera en televisión y cine. En 1995 participó en la serie ‘Los Choches’ y años más tarde protagonizó ‘Las aventuras de Paquete y Camote’. También tuvo roles en películas como ‘La ciudad y los perros’ y ‘La casa rosada’, así como en series internacionales como ‘The Young Pope’ y ‘The New Pope’.

Además de su trayectoria artística, Ramón García ha dedicado gran parte de su vida a la docencia. Hace más de 25 años fundó el Taller Estudio de Formación Actoral (TEFA), un espacio de formación para nuevos talentos en las artes escénicas del Perú, combinando su experiencia profesional con la enseñanza y contribuyendo a la escena cultural nacional.

