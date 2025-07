El pasado 26 de junio se estrenó ‘Locos de amor: mi primer amor’, la cuarta entrega de una de las sagas cinematográficas más exitosas en Perú. A pesar de que le dieron más de 100 salas de cine, el filme de Tondero fue vista solo por 3500 personas. Ante tal fracaso en la taquilla, el youtuber Carlos Orozco cuestionó duramente a Bruno Ascenzo, responsable del guion de la comedia juvenil.

En su podcast ‘Ouke’, Carlos Orozco contó que la última vez que entrevistó a Miguel Valladares, director de ‘Locos de amor 4’, le dijo en su cara que no debería de apostar tanto por Bruno Ascenzo y que no es garantía de un buen cine.

Carlos Orozco le pide a Bruno Ascenzo que se aleje del cine peruano



El pasado lunes 30 de junio, Orozco no ocultó su fastidio por el trabajo artístico de Ascenzo. “Bruno debe ser un pata de la ptm, pero que al cine no se meta. Se lo dije a Valladares, pero no me hizo caso”, comentó. “Hay gente que me cae increíble, pero no le daría un pódcast”, añadió.

Por otro lado, Carlos Orozco manifestó que no tiene nada en contra de Bruno. “No tengo nada personal contra ti, pero el cine peruano necesita liberarse de ti”, resaltó el youtuber, quien también reveló que Tondero no atraviesa un buen momento económico. “Sé de buena fe que los números no andan bien. No se la jueguen así”, agregó.

Trama de 'Locos de amor 4’

El guion de ‘Locos de amor: mi primer amor’, escrito por Bruno Ascenzo, Mariana Silva e Ítalo Cordano, narra la historia de seis amigos en su último año escolar que viajan a Uruguay en su tan esperado viaje de promoción. En medio de romances, desamores, risas y complicidades adolescentes, la música se convierte en el hilo conductor de sus vidas.

'Locos de amor, mi primer amor' se estrena el 26 de junio en cines de todo el país. Foto: difusión

Con la dirección musical de Diego Dibós, la coreografía de Gastón Curbelo y la preparación actoral de Melania Urbina, la película llegó a los cines sin el debut esperado. Se reportó varias salas vacías.