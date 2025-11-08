HOYSuscripcion LR Focus

Espectáculos

Cantante Salim Vera se casa este sábado con su novia Claudia Sobenes: pareja comparte románticas postales de los preparativos

Salim Vera y Claudia Sobones se darán el "sí, acepto" en una majestuosa haciendo en Arequipa, acompañados de sus seres más cercanos, en una ceremonia exclusiva.

Salim Vera y Claudia Sobenes se casan en una ceremonia íntima en Arequipa. Foto / Composición: LR
Salim Vera y Claudia Sobenes se casan en una ceremonia íntima en Arequipa. Foto / Composición: LR

El gran y esperado día llegó. Salim Vera, vocalista de la banda peruana Libido, y Claudia Sobenes, Miss Ultra Universe 2023, se casan este sábado 8 de noviembre en una mansión de la antigua hacienda Huasacache, ubicada en Arequipa. La pareja se comprometió en agosto de este año y, hace solo unos días, compartió en redes sociales la invitación formal a la boda para el deleite de sus seguidores.

Tanto el cantante, de 54 años, como la modelo, de 29, se han mostrado herméticos al momento de compartir detalles de la ceremonia, manteniendo un carácter íntimo y exclusivo para los invitados. No obstante, previo al esperado “sí, acepto”, Claudia Sobenes publicó una historia con la frase “Contando las horas” acompañada de una imagen de ambos relajándose en un jacuzzi, así como varias postales románticas desde el hotel Sonesta. Por su parte, Salim Vera compartió la fotografía de un ramo blanco en el que se aprecia la imagen de su madre fallecida.

PUEDES VER: Salim Vera sorprende al anunciar boda con chica 25 años menor que él: "Siempre fuiste tú"| Magaly TV, la firme

lr.pe

Propuesta de matrimonio de Salim Vera a Claudia Sobenes

La propuesta de matrimonio tuvo lugar en agosto de este año, en la Ciudad Blanca de Arequipa, frente al majestuoso escenario natural del imponente volcán Misti. En ese entonces, la modelo compartió una publicación en Instagram con la frase: “Siempre fuiste tú”, generando una ola de felicitaciones entre sus seguidores.

Salim Vera siempre ha dejado en claro que su amor por Claudia Sobenes es auténtico y está basado en un profundo respeto mutuo. Además, la pareja comparte una fuerte conexión con la música: mientras la modelo es docente en Educación Inicial y se especializa en terapia musical, Salim es el vocalista de Libido, una de las bandas peruanas que gozó de gran reconocimiento internacional.

PUEDES VER: Milena Warthon y Salim Vera sacarán nueva canción: ganadora de la Gaviota de Plata revela detalles y responde a polémicas

Diferencia de edades entre Salim Ver y Claudia Sobenes

Salim Vera tiene 54 años y Claudia Sobenes apenas 26, lo que representa una gran diferencia de 28 años. Sin embargo, han sabido sostener una relación libre de escándalos y basada en el apoyo mutuo.

La joven acompaña al artista en diversas presentaciones importantes, y él ha expresado en más de una oportunidad su amor sincero hacia Claudia. La pareja es muy querida en redes sociales, lo que ha generado gran expectativa.

