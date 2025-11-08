HOYSuscripcion LR Focus

Actor Gonzalo Revoredo es acusado por ex Miss Perú Jimena Elías Roca de no visitar a sus hijos ni aportar económicamente: "Él no quiere"

"Le rogamos que vea a sus hijos y él no quiere", denunció públicamente la exreina de belleza Jimena Elías Roca al actor Gonzalo Revoredo, el recordado Maximiliano de 'Al fondo hay sitio'.

Jimena Elías Roca y Gonzalo Revoredo tienen dos hijos juntos.
Jimena Elías Roca y Gonzalo Revoredo tienen dos hijos juntos. | Foto: composición LR/TikTok/América TV

La imagen pública del actor peruano Gonzalo Revoredo, el recordado Maximiliano de 'Al fondo hay sitio', ha sido puesta en entredicho tras las declaraciones de su expareja, Jimena Elías Roca. La ex Miss Perú Universo 2007 decidió romper el silencio y exponer la situación que, según ella, vive junto a sus dos hijos, fruto de su relación con el artista.

El testimonio fue difundido a través de un video compartido en el programa 'Amor y fuego', donde la exmodelo reveló que, pese a existir un acuerdo formal de visitas, Revoredo no cumple con su rol paterno. La denuncia no solo apunta a una ausencia afectiva, sino también a una falta total de apoyo económico.

EL AUTOESTIMA COMO MEDICINA DEL ALMA CON JENNY BEINGOLEA | ASTROMOOD CON JHAN SANDOVAL

lr.pe

Ex Miss Perú Jimena Elías acusa a Gonzalo Revoredo de ser un padre ausente

Jimena Elías fue directa: "Le rogamos para que vea a sus hijos y él no quiere". Según su versión, el actor tiene la posibilidad de compartir tiempo con los menores durante la semana y los fines de semana, pero no lo hace. "Mis hijos también tienen a su papá biológico, pero él no está presente en sus vidas. Yo le ruego y le digo: 'Por favor, tienes que venir, tienes que verlos, tienes que recogerlos'", relató en el video difundido por el programa de Willax TV.

La exmodelo también explicó que su actual esposo ha asumido un rol activo en la crianza de los niños, mientras que Revoredo permanece ausente. "Qué loco que hay papás que quieren ver a sus hijos y en nuestro caso es lo contrario", expresó. A pesar de los intentos por mantener una relación cordial, Elías Roca asegura que la falta de interés del actor ha sido constante, incluso cuando se le ha pedido que simplemente los acompañe o los recoja del colegio.

lr.pe

Jimena Elías señala a Gonzalo Revoredo por falta de manutención

Elías Roca también denunció que el actor no cumple con la manutención de sus hijos. "Que no puede, que está trabajando, pero no tiene plata. No importa, que los vea, y él dice: 'No es como tú quieres'", afirmó. A través de sus redes sociales, respondió a quienes cuestionaban su versión, asegurando que Revoredo sí tiene recursos para otros gastos, pero no para sus hijos. "Sí tiene alimentos, pero no le importa. Él dice que no tiene para pagar, pero sí tiene para pagar su depa. Es raro", afirmó, según 'Amor y fuego'.

Además, en el programa se expuso que esta no es la primera vez que la ex Miss Perú Universo 2007 enfrenta una situación complicada con el actor. En 2019 y 2022, presentó denuncias por violencia psicológica en su contra. En los partes policiales presentados en el programa se consignan episodios de gritos, amenazas e insultos. Hasta la fecha, Gonzalo Revoredo no ha emitido declaraciones públicas sobre estas acusaciones. Mientras tanto, Jimena Elías continúa exigiendo que el actor asuma su rol como padre, tanto en lo emocional como en lo económico.

