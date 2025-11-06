HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionArde TroyaFuerte y Claro
Asesinan a colectivero cuando conducía minivan en Chosica
Asesinan a colectivero cuando conducía minivan en Chosica     Asesinan a colectivero cuando conducía minivan en Chosica     Asesinan a colectivero cuando conducía minivan en Chosica     
Espectáculos

Cómico Cachay recuerda su participación como soldado en la guerra del 'Falso Paquisha' entre Perú y Ecuador: "Estuve en combate"

El cómico Cachay detalló que su unidad estaba al frente en el campamento Papayal durante el conflicto del 'Falso Paquisha'. Más allá de los miedos, también habló del fuerte lazo con sus amigos soldados.

El comediante Cachay rememoró sus días en el Ejército en entrevista con la periodista Carla Chevez.
El comediante Cachay rememoró sus días en el Ejército en entrevista con la periodista Carla Chevez. | Foto: composición LR/Café con la Chevez/Andina

Antes de convertirse en uno de los rostros más populares del humor peruano, José Luis Cachay Ramos vivió una etapa que no muchos conocen: su paso por el Ejército. A sus 66 años, el comediante ha vuelto a hablar de su participación en el conflicto del 'Falso Paquisha', una breve pero tensa guerra entre Perú y Ecuador ocurrida en 1981. En una reciente entrevista con La Chevez, el cómico compartió detalles de esa experiencia que lo marcó profundamente.

Aunque ya había hablado antes sobre época como soldado, esta vez compartió nuevos episodios vividos en la frontera norte del país, incluyendo, además del temor natural ante una posible confrontación bélica, una anécdota insólita narrada con el ingenio que lo distingue.

TE RECOMENDAMOS

JHAN SANDOVAL RESPONDE LO QUE LOS ASTROS DICEN SOBRE TI | ASTROMOOD

PUEDES VER: Nickol Sinchi rompe su silencio tras cantar con Son del Duke y revela su deseo de volver a Corazón Serrano: Edwin sabe que estoy a disposición

lr.pe

Cachay recuerda su rol en la guerra del 'Falso Paquisha'

"Estuve en combate, con todas mis herramientas para enfrentar al enemigo", declaró Cachay, recordando que su baja fue retenida cuando Ecuador declaró la guerra. Según relató, les anunciaron que a las 6.00 a. m. atacaba Ecuador, por lo que tuvo que estar presente en el cambio de combate de los soldados que desertaban. "Tú sabes lo que es enfrentarte a un enemigo, sabes que te pueden meter bala, bomba, granada… no es broma. Hay gente que no aguantaba la presión y se quitaba. Nosotros ahí estábamos, 'guerreando'. Gracias a Dios, nunca hubo enfrentamiento, pero estábamos al frente", afirmó sobre su unidad, que permaneció alerta en el campamento Papayal, en la provincia de Zarumilla.

El artista, uno de los cómicos ambulantes más reconocidos, también lamentó que el Estado aún no haya compensado económicamente a quienes participaron en ese conflicto. "Hasta ahora, el Gobierno no nos reconoce ni un sol por eso", reclamó.

PUEDES VER: Magaly Medina cuestiona a Sofía Franco por negar vínculo con Álvaro Paz de la Barra y expone contradicciones: Él la llamaba 'mi esposa'

lr.pe

Cómico Cachay revela curiosa anécdota de sus días como soldado

Más allá del conflicto con Ecuador, Cachay también guarda pintorescos recuerdos de sus días como soldado. Entre ellos, relató cómo terminó en el campamento Papayal por un error que le costó caro. "Antes estaba en el BIM 11. A los tres meses vino un general y dijo: 'Necesito un voluntario para Papayal'. Como pensaba en comer, dije ahí debe haber papayas, levanté la mano… y a papayazos me agarraron porque me dieron de alma ese día", contó entre risas. Su decisión fue mal vista por su unidad, y como castigo pasó la noche entera con armamento encima. "Era como haberse ido a Vietnam", comparó.

A pesar de ello, el artista peruano aseguró que su paso por el Ejército fue una etapa valiosa, donde sirvió a su país y formó lazos profundos con sus compañeros, a los cuales sigue frecuentando. "Dos años estuve sirviendo a mi patria y fue hermoso porque conocí gente como si fuera una familia. No está mamá ni papá, pero te haces grandes amigos", manifestó.

Según compartió, sus amigos se reengancharon y continuaron trabajando en el Ejército. Él también tuvo la oportunidad de seguir ese camino; sin embargo, al final optó por otro, que también le ha dado grandes dichas a su vida. "Yo me iba a reenganchar, pero por ahí me picó la comedia, y me dediqué a la comedia", sentenció.

Notas relacionadas
¿Quién es Melanie Martínez, la madre de la hija mayor de Christian Domínguez, y por qué el cantante la denunció?

¿Quién es Melanie Martínez, la madre de la hija mayor de Christian Domínguez, y por qué el cantante la denunció?

LEER MÁS
¿Quién es Helen Ballón, la nueva pareja de Claudio Pizarro y madre de su hija menor?

¿Quién es Helen Ballón, la nueva pareja de Claudio Pizarro y madre de su hija menor?

LEER MÁS
¡Ya son marido y mujer! Natalia Salas y Sergio Coloma se casaron y comparten emotivas imágenes: "Juntos para siempre"

¡Ya son marido y mujer! Natalia Salas y Sergio Coloma se casaron y comparten emotivas imágenes: "Juntos para siempre"

LEER MÁS
¿Cuál es la edad de Taylor Swift y después de cuántos años juntos se compromete con Travis Kelce?

¿Cuál es la edad de Taylor Swift y después de cuántos años juntos se compromete con Travis Kelce?

LEER MÁS
Imagine Dragons en Lima 2025: setlist, horario y todo lo que debes saber sobre su concierto en el Estadio San Marcos

Imagine Dragons en Lima 2025: setlist, horario y todo lo que debes saber sobre su concierto en el Estadio San Marcos

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
Sheyla Rojas recibe lujoso auto tesla como regalo de Sir Winston y confiesa que solo lo usa para ir a jugar pádel

Sheyla Rojas recibe lujoso auto tesla como regalo de Sir Winston y confiesa que solo lo usa para ir a jugar pádel

LEER MÁS
Korina Rivadeneira revela cómo su padre se gana la vida en Venezuela y muestra su lugar de trabajo: “Para él no existen imposibles”

Korina Rivadeneira revela cómo su padre se gana la vida en Venezuela y muestra su lugar de trabajo: “Para él no existen imposibles”

LEER MÁS
Nickol Sinchi rompe su silencio tras cantar con Son del Duke y revela su deseo de volver a Corazón Serrano: "Edwin sabe que estoy a disposición"

Nickol Sinchi rompe su silencio tras cantar con Son del Duke y revela su deseo de volver a Corazón Serrano: "Edwin sabe que estoy a disposición"

LEER MÁS
Samahara Lobatón impacta al vender su cuenta de Instagram con 60.000 usuarios a insólito precio en dólares: "Seguidores orgánicos"

Samahara Lobatón impacta al vender su cuenta de Instagram con 60.000 usuarios a insólito precio en dólares: "Seguidores orgánicos"

LEER MÁS
Melanie Martínez habría denunciado a Christian Domínguez y a los padres del cantante, según Janet Barboza

Melanie Martínez habría denunciado a Christian Domínguez y a los padres del cantante, según Janet Barboza

LEER MÁS
Yiddá Eslava defiende su película ‘La habitación negra’ y admite que tiene errores por falta de presupuesto: “Ese es el problema”

Yiddá Eslava defiende su película ‘La habitación negra’ y admite que tiene errores por falta de presupuesto: “Ese es el problema”

LEER MÁS

Ofertas

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar
ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

La Bistecca

ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

PRECIO

S/ 85.90
Comprar
CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

Cinemark

CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

PRECIO

S/ 10.90
Comprar
RALLY KART: Jockey Plaza, La Marina, Mall Plaza Comas, Berllavista y demás de Lun a Dom y feriados

Rally Kart

RALLY KART: Jockey Plaza, La Marina, Mall Plaza Comas, Berllavista y demás de Lun a Dom y feriados

PRECIO

S/ 19.50
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Perú suma más de 100 feminicidios en 2025 y especialistas advierten: "La inacción del Estado deja a las víctimas desprotegidas"

Retiro AFP 2025: revisa cronograma, fechas de depósito y cómo saber tu AFP solo con el número de DNI

Cae alias 'Negro Marín', secuaz de 'El Jorobado' y rival de ‘El Monstruo’, en España: vinculado a asesinatos y extorsiones a transportistas

Espectáculos

Nickol Sinchi rompe su silencio tras cantar con Son del Duke y revela su deseo de volver a Corazón Serrano: "Edwin sabe que estoy a disposición"

Yiddá Eslava defiende su película ‘La habitación negra’ y admite que tiene errores por falta de presupuesto: “Ese es el problema”

Magaly Medina cuestiona a Sofía Franco por negar vínculo con Álvaro Paz de la Barra y expone contradicciones: "Él la llamaba 'mi esposa'"

Estados Unidos

Elecciones en Nueva York 2025: Zohran Mamdani gana la alcaldía y triunfo le da un fuerte golpe a la era Trump

El 11S el atentado terrorista con más víctimas de la historia: alrededor de 3.000 afectados y cuestionó la seguridad global

Estos son los 5 mejores destinos del mundo para hacer trekking: están en Estados Unidos, España y Perú

Política

Discurso vs. realidad: las mentiras de López Aliaga en el CADE sobre bicameralidad y mineros informales en su partido

El padre de Trvko anuncia que demandará a Fernando Rospigliosi por llamar “terruco” a su hijo

Congreso declara a Claudia Sheinbaum, presidenta de México, como persona non grata tras asilo a Betssy Chávez

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025