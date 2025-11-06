El comediante Cachay rememoró sus días en el Ejército en entrevista con la periodista Carla Chevez. | Foto: composición LR/Café con la Chevez/Andina

El comediante Cachay rememoró sus días en el Ejército en entrevista con la periodista Carla Chevez. | Foto: composición LR/Café con la Chevez/Andina

Antes de convertirse en uno de los rostros más populares del humor peruano, José Luis Cachay Ramos vivió una etapa que no muchos conocen: su paso por el Ejército. A sus 66 años, el comediante ha vuelto a hablar de su participación en el conflicto del 'Falso Paquisha', una breve pero tensa guerra entre Perú y Ecuador ocurrida en 1981. En una reciente entrevista con La Chevez, el cómico compartió detalles de esa experiencia que lo marcó profundamente.

Aunque ya había hablado antes sobre época como soldado, esta vez compartió nuevos episodios vividos en la frontera norte del país, incluyendo, además del temor natural ante una posible confrontación bélica, una anécdota insólita narrada con el ingenio que lo distingue.

Cachay recuerda su rol en la guerra del 'Falso Paquisha'

"Estuve en combate, con todas mis herramientas para enfrentar al enemigo", declaró Cachay, recordando que su baja fue retenida cuando Ecuador declaró la guerra. Según relató, les anunciaron que a las 6.00 a. m. atacaba Ecuador, por lo que tuvo que estar presente en el cambio de combate de los soldados que desertaban. "Tú sabes lo que es enfrentarte a un enemigo, sabes que te pueden meter bala, bomba, granada… no es broma. Hay gente que no aguantaba la presión y se quitaba. Nosotros ahí estábamos, 'guerreando'. Gracias a Dios, nunca hubo enfrentamiento, pero estábamos al frente", afirmó sobre su unidad, que permaneció alerta en el campamento Papayal, en la provincia de Zarumilla.

El artista, uno de los cómicos ambulantes más reconocidos, también lamentó que el Estado aún no haya compensado económicamente a quienes participaron en ese conflicto. "Hasta ahora, el Gobierno no nos reconoce ni un sol por eso", reclamó.

Cómico Cachay revela curiosa anécdota de sus días como soldado

Más allá del conflicto con Ecuador, Cachay también guarda pintorescos recuerdos de sus días como soldado. Entre ellos, relató cómo terminó en el campamento Papayal por un error que le costó caro. "Antes estaba en el BIM 11. A los tres meses vino un general y dijo: 'Necesito un voluntario para Papayal'. Como pensaba en comer, dije ahí debe haber papayas, levanté la mano… y a papayazos me agarraron porque me dieron de alma ese día", contó entre risas. Su decisión fue mal vista por su unidad, y como castigo pasó la noche entera con armamento encima. "Era como haberse ido a Vietnam", comparó.

A pesar de ello, el artista peruano aseguró que su paso por el Ejército fue una etapa valiosa, donde sirvió a su país y formó lazos profundos con sus compañeros, a los cuales sigue frecuentando. "Dos años estuve sirviendo a mi patria y fue hermoso porque conocí gente como si fuera una familia. No está mamá ni papá, pero te haces grandes amigos", manifestó.

Según compartió, sus amigos se reengancharon y continuaron trabajando en el Ejército. Él también tuvo la oportunidad de seguir ese camino; sin embargo, al final optó por otro, que también le ha dado grandes dichas a su vida. "Yo me iba a reenganchar, pero por ahí me picó la comedia, y me dediqué a la comedia", sentenció.