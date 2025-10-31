HOYSuscripcion LR Focus

Espectáculos

Daniela Darcourt rompe su silencio tras el fin de su romance con Waldir Felipa: "No me arrepiento"

Daniela Darcourt sorprendió al referirse sobre su reciente separación con el bailarín Waldir Felipa. La salsera contará los detalles en el programa 'Esta noche'. "Lo volvería a elegir", comentó.

Daniela Darcourt rompe su silencio tras el fin de su romance con Waldir Felipa.
Daniela Darcourt rompe su silencio tras el fin de su romance con Waldir Felipa. | Foto: Composición LR/EstaNoche.

Daniela Darcourt está lista para contar su verdad tras confirmarse el fin de su relación con el bailarín Waldir Felipa. En un adelanto del programa 'Esta Noche', conducido por la Chola Chabuca, se mostró que la intérprete de 'Probablemente' romperá su silencio.

Durante la conversación, Daniela no evitó referirse a lo vivido con Waldir y sorprendió al afirmar que, pese a todo, no se arrepiente de haberlo elegido. "Yo elegí a Waldir y no me arrepiento de haberlo elegido. Lo volvería a elegir cincuenta mil millones de veces más".

PUEDES VER: Magaly Medina critica a Waldir Felipa tras su ruptura con Daniela Darcourt: “Gracias a ella se volvió a hablar de él”

lr.pe

Daniela Darcourt grita a los cuatro vientos su soltería: "Pero, nunca sola"

En otra parte del adelanto de 'Esta Noche', que será transmitida el sábado 1 de noviembre por la señal de América Televisión, Daniela Darcourt confesó su soltería, pero aclaró que nunca está sola. "Soltera.com", le dijo la 'Chola Chabuca' y ella enfatizó con una sonrisa. "Soltera, pero nunca sola".

Waldir Felipa confesó que aún sigue amando a Daniela Darcourt

Luego de confirmar su separación, el bailarín Waldir Felipa, aclaró solo unos días después que a pesar de todo sigue amando a la salsera y enfatizó que cualquier cosa podría pasar.

"Yo a Dani la quiero hasta ahora, la amo hasta ahora, no te voy a negar, pero como cualquier pareja hay cosas que a veces es necesario solucionar, de repente cada uno por su lado. Que pase lo que tenga que pasar, pero hoy hemos decidido estar separados, ya veremos qué pasa más adelante", sentenció.

Darcourt y Felipa trabajan juntos pese a no estar en una relación

A pesar de haber puesto fin a su relación sentimental, Waldir Felipa confirmó a mediados de octubre que continúa trabajando junto a Daniela Darcourt, demostrando que la separación no ha afectado su vínculo profesional.

"Seguimos trabajando juntos (...) De hecho, eh eh, hay fechas que cuando ella regrese de su gira tengo que cumplir todavía porque sigo trabajando en la orquesta. Pero nada, estamos bien. Creería que estamos bien, ¿no? O sea”, explicó el bailarín y expareja de la salsera para el Trome.

